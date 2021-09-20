Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 вер, 2021 18:38
fler написав:
IgA, шо там у нас в Британії? Колективний імунітет кажете?
У Британії дві дози вакцини отримали 81,7% населення.
https://zaxid.net/news/
За добу +29007 випадків, +56 летальних. Перше місце в Європі
https://index.minfin.com.ua/ua/referenc
... graphy/uk/
П.С. Сегодня, 20 сентября, правительство Украины приняло решение о продлении карантина до конца 2021 года.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Все нормально в Британии, все открыто, маски носят только те кто хочет а не потому что штрафуют. Недавно въезд в страну смягчили -
Британия смягчит правила въезда в страну, но лишь для привитых одобренными там вакцинами
А в Украине где графики минфина во много раз лучше выглядят почему-то карантин продевают.
Покажите Ляшку графики, а то они там совсем от реальности оторвались
IgA
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Додано: Пон 20 вер, 2021 18:46
yama написав:
По своей натуре я бунтарь
Та помним- помним... Наверное вся смена в АТБ помнит мамкиного бунтаря))
Сегодня в знак протеста против правил отказался умываться?))
yama написав:
гуляя потом парком - оглядываясь , а нет ли патруля.
Та все уже, все. Выдыхайте. Сейчас можно ходить везде. Пэрэстрашэни даже ходят. Бунтарям тоже можно)))
Hotab
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Додано: Пон 20 вер, 2021 18:56
pilker написав:
Как наука объясняет следующую цифирь. Таблицa 5, двaжды двaжды уколотые умирают от дельты значительно больше, чем одной порцией.
Потому что дважды уколотых с повышенным риском умереть от ковида значительно больше чем невакцинированных. В репорте вакцинации есть пересчет на 100 тыс, там все становится на свои места, таблица 5 -
https://assets.publishing.service.gov.u ... eek_36.pdf
А в Украине с 14% вакцинированних соотношение становится прямо противоположным -
За последние три месяца
98,1% госпитализированных с COVID-19 в Украине — невакцинированные.
A study from the Francis Crick Institute in the United Kingdom has found that the Pfizer-BioNTech Wuhan coronavirus (COVID-19) vaccine destroys T cells and weakens the immune system.
Аж вспотел от страха, я ж как раз пфайзером уколося. Пошел по ссылке, а там ролик из ютуба. Отлегло
https://apnews.com/article/fact-checking-823830789386
COVID-19 vaccines don’t destroy T cells or weaken immune system
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IgA
в Пон 20 вер, 2021 18:59, всього редагувалось 1 раз.
IgA
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Додано: Пон 20 вер, 2021 18:57
Панэ, ваш первый же вброс после сегодняшней регистрации на форуме приводит по вашим ссылкам
pilker написав: ЛАД написав:
А Вы бы повторили.
Вдруг до всех наконец дойдёт.
А то всё намёками да намёками.
A study from the Francis Crick Institute in the United Kingdom has found that the Pfizer-BioNTech Wuhan coronavirus (COVID-19) vaccine destroys T cells and weakens the immune system.
https://vaccines.news/2021-08-22-study- ... ystem.html
Вот сюда:
https://www.infowars.com/posts/studies- ... ne-system/ Алекс Джонс опровергает исследования, подтверждающие, что инъекция COVID разрушает Т-клетки и ослабляет иммунную систему.
Это я просто прошел по ссылке о вас,ничего не перепроверял.
Я понимаю,что информ.мусор импонирует Флер, она лайкнула
это
, но нам то это зачем???
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Hotab
в Пон 20 вер, 2021 19:03, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
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Додано: Пон 20 вер, 2021 18:59
pilker написав:
Как наука объясняет следующую цифирь. Таблицa 5, двaжды двaжды уколотые умирают от дельты значительно больше, чем одной порцией.
потерял таблицу не могли бы вы опубликовать ее еще раз?
в целом я ответил вам выше , но форум что-то подглючивает пришлось еще раз отправлять либо я не нажал кнопку отправить
. То ли не отправляются сообщения то ли теряются
эта таблица ?
https://assets.publishing.service.gov.u ... _09_02.pdf
yama
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Додано: Пон 20 вер, 2021 19:03
yama написав:
Зачем вакцинировать тех кто уже переболел ?
Почему перед вакцинацией не сделать альтернативный вариант сдачи на антитела
и по результату - сертификат.
Потому что на самом деле Вам это не нужно.
IgA
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Додано: Пон 20 вер, 2021 19:05
IgA написав: yama написав:
Зачем вакцинировать тех кто уже переболел ?
Почему перед вакцинацией не сделать альтернативный вариант сдачи на антитела
и по результату - сертификат.
Потому что на самом деле Вам это не нужно.
Вакцина Мне не нужна согласен.
yama
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Додано: Пон 20 вер, 2021 19:09
yama написав:
Вакцина Мне не нужна согласен.
А интеллект вам нужен? Вы им пользовались,когда лайкали новоиспечённого дисидента? Почему нет?
Hotab
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Додано: Пон 20 вер, 2021 19:10
yama написав:
Вакцина Мне не нужна согласен.
А зачем Вы тогда отговаривает тех кому нужна? Локдауны любите или работа такая?
IgA
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Додано: Пон 20 вер, 2021 19:20
fler написав:
Сравнивать сентябрь с январем могут только ковидистерики
Чего уж там, берите и август vs декабрь, и июль vs ноябрь какаяразница
Тому що... Математик
Hotab написав:
С 2.4% снизился до 0.4%
Шах и мат дисидентам и Ромасику лично.
Поразительное умение забивать себе голы.
Авг2020 51331 больных 864 умерших летальность 1,68%
Авг2021 33511 больных 844 умерших летальность 2,52%
Ромасик
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