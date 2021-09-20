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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3746374737483749>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 61
Мені вже зробили щеплення
66%
40
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
9
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
6
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 18:38

  fler написав:IgA, шо там у нас в Британії? Колективний імунітет кажете?
У Британії дві дози вакцини отримали 81,7% населення. https://zaxid.net/news/
За добу +29007 випадків, +56 летальних. Перше місце в Європі https://index.minfin.com.ua/ua/referenc ... graphy/uk/

П.С. Сегодня, 20 сентября, правительство Украины приняло решение о продлении карантина до конца 2021 года.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.


Все нормально в Британии, все открыто, маски носят только те кто хочет а не потому что штрафуют. Недавно въезд в страну смягчили -
Британия смягчит правила въезда в страну, но лишь для привитых одобренными там вакцинами


А в Украине где графики минфина во много раз лучше выглядят почему-то карантин продевают.
Покажите Ляшку графики, а то они там совсем от реальности оторвались :D
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 18:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:По своей натуре я бунтарь

Та помним- помним... Наверное вся смена в АТБ помнит мамкиного бунтаря))

Сегодня в знак протеста против правил отказался умываться?))



  yama написав:гуляя потом парком - оглядываясь , а нет ли патруля.


Та все уже, все. Выдыхайте. Сейчас можно ходить везде. Пэрэстрашэни даже ходят. Бунтарям тоже можно)))
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 18:56

  pilker написав:Как наука объясняет следующую цифирь. Таблицa 5, двaжды двaжды уколотые умирают от дельты значительно больше, чем одной порцией.


Потому что дважды уколотых с повышенным риском умереть от ковида значительно больше чем невакцинированных. В репорте вакцинации есть пересчет на 100 тыс, там все становится на свои места, таблица 5 -
https://assets.publishing.service.gov.u ... eek_36.pdf

А в Украине с 14% вакцинированних соотношение становится прямо противоположным -

За последние три месяца 98,1% госпитализированных с COVID-19 в Украине — невакцинированные.


A study from the Francis Crick Institute in the United Kingdom has found that the Pfizer-BioNTech Wuhan coronavirus (COVID-19) vaccine destroys T cells and weakens the immune system.


Аж вспотел от страха, я ж как раз пфайзером уколося. Пошел по ссылке, а там ролик из ютуба. Отлегло :D

https://apnews.com/article/fact-checking-823830789386

COVID-19 vaccines don’t destroy T cells or weaken immune system
Востаннє редагувалось IgA в Пон 20 вер, 2021 18:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 18:57

  pilker написав:IgA

Как наука объясняет следующую цифирь. Таблицa 5, двaжды двaжды уколотые умирают от дельты значительно больше, чем одной порцией.
https://assets.publishing.service.gov.u ... _09_02.pdf





Панэ, ваш первый же вброс после сегодняшней регистрации на форуме приводит по вашим ссылкам


  pilker написав:
  ЛАД написав:А Вы бы повторили.
Вдруг до всех наконец дойдёт. :)
А то всё намёками да намёками.

A study from the Francis Crick Institute in the United Kingdom has found that the Pfizer-BioNTech Wuhan coronavirus (COVID-19) vaccine destroys T cells and weakens the immune system.

https://vaccines.news/2021-08-22-study- ... ystem.html





Вот сюда:

https://www.infowars.com/posts/studies- ... ne-system/



Алекс Джонс опровергает исследования, подтверждающие, что инъекция COVID разрушает Т-клетки и ослабляет иммунную систему.



Это я просто прошел по ссылке о вас,ничего не перепроверял.
Я понимаю,что информ.мусор импонирует Флер, она лайкнула это , но нам то это зачем???
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 20 вер, 2021 19:03, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 18:59

  pilker написав:Как наука объясняет следующую цифирь. Таблицa 5, двaжды двaжды уколотые умирают от дельты значительно больше, чем одной порцией.

потерял таблицу не могли бы вы опубликовать ее еще раз?
в целом я ответил вам выше , но форум что-то подглючивает пришлось еще раз отправлять либо я не нажал кнопку отправить :shock: . То ли не отправляются сообщения то ли теряются
эта таблица ?
https://assets.publishing.service.gov.u ... _09_02.pdf
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 19:03

  yama написав:Зачем вакцинировать тех кто уже переболел ? Почему перед вакцинацией не сделать альтернативный вариант сдачи на антитела и по результату - сертификат.


Потому что на самом деле Вам это не нужно.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 19:05

  IgA написав:
  yama написав:Зачем вакцинировать тех кто уже переболел ? Почему перед вакцинацией не сделать альтернативный вариант сдачи на антитела и по результату - сертификат.


Потому что на самом деле Вам это не нужно.

Вакцина Мне не нужна согласен.
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 19:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:Вакцина Мне не нужна согласен.

А интеллект вам нужен? Вы им пользовались,когда лайкали новоиспечённого дисидента? Почему нет?
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 19:10

  yama написав:Вакцина Мне не нужна согласен.

А зачем Вы тогда отговаривает тех кому нужна? Локдауны любите или работа такая?
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 19:20

  fler написав:Сравнивать сентябрь с январем могут только ковидистерики :twisted:
Чего уж там, берите и август vs декабрь, и июль vs ноябрь какаяразница :D

Тому що... Математик
  Hotab написав:С 2.4% снизился до 0.4%
Шах и мат дисидентам и Ромасику лично.
Поразительное умение забивать себе голы.

Авг2020 51331 больных 864 умерших летальность 1,68%
Авг2021 33511 больных 844 умерших летальность 2,52%
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