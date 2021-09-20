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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3746374737483749

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 61
Мені вже зробили щеплення
66%
40
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
9
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
6
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 19:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Авг2021 33511 больных 844 умерших летальность 2,52%

В паралельной реальности?
Британия:

Зображення

Летальность 0.3%
В сентябре 0.4%
До вакцинации 2.4%
Ромка таки что-то "пропустил". Или мазохист, любит чтоб над ним глумились.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 19:37

  yama написав:
  edvardd написав:народ, на самом деле с вакцинами всё просто, раз моцкали финансируют антиваксовскую ботоферму у нас, значит надо брать...

а почему вы думаете что этим занималась ферма ? :shock:

по себе судят
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 19:42

  Hotab написав:
  Ромасик написав:Авг2021 33511 больных 844 умерших летальность 2,52%

В паралельной реальности?
Британия:

Зображення

Летальность 0.3%
В сентябре 0.4%
До вакцинации 2.4%
Ромка таки что-то "пропустил". Или мазохист, любит чтоб над ним глумились.

Украина
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 19:45

  ЛАД написав:Почему лично Вы против вакцинации?
Я вже змучився повторювати
1 Я проти тотальної вакцинації
2 Я проти бездумного витрачання коштів , бо хтось налякався
3 Я за тим більшу потребу у вакцинації для тих ,кому це піде на користь
4 Я проти примусового вакцинування тих , в кого ймовірність захворіти і померти менша 0,1%
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 19:51

  ЛАД написав:Прочитал Ваш пост viewtopic.php?p=5300623#p5300623.
Понятно - "как бы чего не вышло".
Но вообще-то, когда прививают детей, то за 5 лет может получиться 10% населения и больше. Тоже немалый риск.
Ну и Вы почему-то боитесь, что "якийсь побічний ефект виліз , про який ніхто і не здогадувався". А что такое может получиться от ковида, не думали? "Завтра проснетесь, а у Ваших внуків...дітей не стане...".
Боитесь новых мРНК-вакцин, агитируйте за разработанные по старым технологиям с убитым/ослабленным вирусом.
1 Є медичне правило
Не нашкодь...
І немає медичного правила
Тренуйся на населенні....
Той хто хотів потренуватись- вводив бяку собі..і помирав,описуючи симптоми..
А потім його учні, аналізуючи виробляли стратегію
А потім учні учнів починали впроваджувати в життя..спочатку на найвразливішій частині населення,потім( через роки) на інших групах
А бездумно вакцинувати всіх поголовно і це при тому що все одно виникнуть інші штами - це дурість.
2 По дітям
Те що зараз колять по графіку....перевірялось перед тим десятки років..і все одно
Щороку народжується від 0,8% до 1,5%
От і виходить , що не більше ніж 1% як правило в році вакцинується( це вже після того ,як пройшли десятки років від першолго впровадження вакцини)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 19:57

  IgA написав:
  yama написав:Вакцина Мне не нужна согласен.
А зачем Вы тогда отговаривает тех кому нужна? Локдауны любите или работа такая?
У вас ум за разум зачепився?
Що я, що яма - чітко кажуть
1 Вакцинувати треба тих , кому це допоможе ( як правило це група 60+ +хронічно хворі)
2 Якщо людина перехворіла - її не треба змушувати вакцинуватись , в неї імунітет вже нормально відпрацював,нехай відпочиває до наступної хвороби
3 Якщо людина не перехворіла,але в її найближчому оточенні були хворі на ковід - тим більше тупо змушувати її вакцинуватись.

От і виходить
Я з Ямою за ...ПРИМУСОВЕ вакцинування 10% населення
А Ви за ПРИМУСОВЕ 100% населення...

Тепер думайте- хто з нас більший гуманіст, а хто дбає щоб забезпечити себе непотрібною роботою.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 20:13

  budivelnik написав:як правило це група 60+ +хронічно хворі

.ПРИМУСОВЕ вакцинування 10% населення


Вам самому не здається що цифри не збігаються?

Ви з гіпертонією до речі теж в групі ризику, будемо примушувати Вас в першу чергу :D
IgA
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 20:30

  IgA написав:
  budivelnik написав:як правило це група 60+ +хронічно хворі

.ПРИМУСОВЕ вакцинування 10% населення
Вам самому не здається що цифри не збігаються?

Ви з гіпертонією до речі теж в групі ризику, будемо примушувати Вас в першу чергу :D
1 Це для Вас в групі 60+ - 15 млн потребують вакцинування
2 Це для Вас , всі гіпертоніки у всіх вікових групах -потребують вакцинування..

А для мене все трошки по іншому
1 Ті хто перехворіли безсимптомно ( таких думаю 10 млн) - вакцинації не потребують , не залежно від того в якій віковій групі знаходяться
2 Ті хто був в тісному контакті з перехворівшими і не заразився ( а таких думаю 20 млн) - вакцинації не потребують
3 І вже з тих 10 млн -які залишились ,
-відкиньте всіх кому менше 30
-відкиньте всіх в кого відсутні хронічні захворювання
-відкиньте тих , чиї хронічні захворювання не можуть спровокувати смерть від корони(наприклад тих в кого поганий зір..чи ампутована нога)

І тих 10% ( або 4 млн) які залишаться - вакцинуйте..при чому не через привід в міліцію , а через переконання що для них це буде краще, бо саме вони в групі ризику.
budivelnik
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