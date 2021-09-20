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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3746374737483749 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 61 Мені вже зробили щеплення 66% 40 Не можу за станом здоров'я 2% 1 Не вірю в ефективність вакцин 3% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 2% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 15% 9 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 10% 6 Всього голосів : 61 Додано: Пон 20 вер, 2021 19:26 Re: Эпидемия коронавируса в мире Ромасик написав: Авг2021 33511 больных 844 умерших летальность 2,52% Авг2021 33511 больных 844 умерших летальность 2,52%

В паралельной реальности?

Британия:







Летальность 0.3%

В сентябре 0.4%

До вакцинации 2.4%

Ромка таки что-то "пропустил". Или мазохист, любит чтоб над ним глумились. В паралельной реальности?Британия:Летальность 0.3%В сентябре 0.4%До вакцинации 2.4%Ромка таки что-то "пропустил". Или мазохист, любит чтоб над ним глумились. Hotab

Повідомлень: 4727 З нами з: 15.02.09 Подякував: 227 раз. Подякували: 1362 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 вер, 2021 19:37 yama написав: edvardd написав: народ, на самом деле с вакцинами всё просто, раз моцкали финансируют антиваксовскую ботоферму у нас, значит надо брать... народ, на самом деле с вакцинами всё просто, раз моцкали финансируют антиваксовскую ботоферму у нас, значит надо брать...

а почему вы думаете что этим занималась ферма ? а почему вы думаете что этим занималась ферма ?

по себе судят по себе судят Ромасик Повідомлень: 2980 З нами з: 30.03.15 Подякував: 602 раз. Подякували: 268 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 вер, 2021 19:42 Hotab написав: Ромасик написав: Авг2021 33511 больных 844 умерших летальность 2,52% Авг2021 33511 больных 844 умерших летальность 2,52%

В паралельной реальности?

Британия:







Летальность 0.3%

В сентябре 0.4%

До вакцинации 2.4%

Ромка таки что-то "пропустил". Или мазохист, любит чтоб над ним глумились. В паралельной реальности?Британия:Летальность 0.3%В сентябре 0.4%До вакцинации 2.4%Ромка таки что-то "пропустил". Или мазохист, любит чтоб над ним глумились.

Украина Украина Ромасик Повідомлень: 2980 З нами з: 30.03.15 Подякував: 602 раз. Подякували: 268 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 вер, 2021 19:45 ЛАД написав: Почему лично Вы против вакцинации? Почему лично Вы против вакцинации? Я вже змучився повторювати

1 Я проти тотальної вакцинації

2 Я проти бездумного витрачання коштів , бо хтось налякався

3 Я за тим більшу потребу у вакцинації для тих ,кому це піде на користь

4 Я проти примусового вакцинування тих , в кого ймовірність захворіти і померти менша 0,1% Я вже змучився повторювати1 Я проти тотальної вакцинації2 Я проти бездумного витрачання коштів , бо хтось налякався3 Я за тим більшу потребу у вакцинації для тих ,кому це піде на користь4 Я проти примусового вакцинування тих , в кого ймовірність захворіти і померти менша 0,1% budivelnik

Повідомлень: 24981 З нами з: 15.01.09 Подякував: 222 раз. Подякували: 2710 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 вер, 2021 19:51 ЛАД написав: Прочитал Ваш пост

Понятно - "как бы чего не вышло".

Но вообще-то, когда прививают детей, то за 5 лет может получиться 10% населения и больше. Тоже немалый риск.

Ну и Вы почему-то боитесь, что "якийсь побічний ефект виліз , про який ніхто і не здогадувався". А что такое может получиться от ковида, не думали? "Завтра проснетесь, а у Ваших внуків...дітей не стане...".

Боитесь новых мРНК-вакцин, агитируйте за разработанные по старым технологиям с убитым/ослабленным вирусом. Прочитал Ваш пост viewtopic.php?p=5300623#p5300623 Понятно - "как бы чего не вышло".Но вообще-то, когда прививают детей, то за 5 лет может получиться 10% населения и больше. Тоже немалый риск.Ну и Вы почему-то боитесь, что "якийсь побічний ефект виліз , про який ніхто і не здогадувався". А что такое может получиться от ковида, не думали? "Завтра проснетесь, а у Ваших внуків...дітей не стане...".Боитесь новых мРНК-вакцин, агитируйте за разработанные по старым технологиям с убитым/ослабленным вирусом. 1 Є медичне правило

Не нашкодь...

І немає медичного правила

Тренуйся на населенні....

Той хто хотів потренуватись- вводив бяку собі..і помирав,описуючи симптоми..

А потім його учні, аналізуючи виробляли стратегію

А потім учні учнів починали впроваджувати в життя..спочатку на найвразливішій частині населення,потім( через роки) на інших групах

А бездумно вакцинувати всіх поголовно і це при тому що все одно виникнуть інші штами - це дурість.

2 По дітям

Те що зараз колять по графіку....перевірялось перед тим десятки років..і все одно

Щороку народжується від 0,8% до 1,5%

От і виходить , що не більше ніж 1% як правило в році вакцинується( це вже після того ,як пройшли десятки років від першолго впровадження вакцини) 1 Є медичне правилоІ немає медичного правилаТой хто хотів потренуватись- вводив бяку собі..і помирав,описуючи симптоми..А потім його учні, аналізуючи виробляли стратегіюА потім учні учнів починали впроваджувати в життя..спочатку на найвразливішій частині населення,потім( через роки) на інших групахА бездумно вакцинувати всіх поголовно і це при тому що все одно виникнуть інші штами - це дурість.2 По дітямТе що зараз колять по графіку....перевірялось перед тим десятки років..і все одноЩороку народжується від 0,8% до 1,5%От і виходить , що не більше ніж 1% як правило в році вакцинується( це вже після того ,як пройшли десятки років від першолго впровадження вакцини) budivelnik

Повідомлень: 24981 З нами з: 15.01.09 Подякував: 222 раз. Подякували: 2710 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 вер, 2021 19:57 IgA написав: yama написав: Вакцина Мне не нужна согласен. Вакцина Мне не нужна согласен. А зачем Вы тогда отговаривает тех кому нужна? Локдауны любите или работа такая? А зачем Вы тогда отговаривает тех кому нужна? Локдауны любите или работа такая? У вас ум за разум зачепився?

Що я, що яма - чітко кажуть

1 Вакцинувати треба тих , кому це допоможе ( як правило це група 60+ +хронічно хворі)

2 Якщо людина перехворіла - її не треба змушувати вакцинуватись , в неї імунітет вже нормально відпрацював,нехай відпочиває до наступної хвороби

3 Якщо людина не перехворіла,але в її найближчому оточенні були хворі на ковід - тим більше тупо змушувати її вакцинуватись.



От і виходить

Я з Ямою за ...ПРИМУСОВЕ вакцинування 10% населення

А Ви за ПРИМУСОВЕ 100% населення...



Тепер думайте- хто з нас більший гуманіст, а хто дбає щоб забезпечити себе непотрібною роботою. У вас ум за разум зачепився?Що я, що яма - чітко кажуть1 Вакцинувати треба тих , кому це допоможе ( як правило це група 60+ +хронічно хворі)2 Якщо людина перехворіла - її не треба змушувати вакцинуватись , в неї імунітет вже нормально відпрацював,нехай відпочиває до наступної хвороби3 Якщо людина не перехворіла,але в її найближчому оточенні були хворі на ковід - тим більше тупо змушувати її вакцинуватись.От і виходитьЯ з Ямою за ...ПРИМУСОВЕ вакцинування 10% населенняА Ви за ПРИМУСОВЕ 100% населення...Тепер думайте- хто з нас більший гуманіст, а хто дбає щоб забезпечити себе непотрібною роботою. budivelnik

Повідомлень: 24981 З нами з: 15.01.09 Подякував: 222 раз. Подякували: 2710 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 вер, 2021 20:13 budivelnik написав: як правило це група 60+ +хронічно хворі



.ПРИМУСОВЕ вакцинування 10% населення

як правило це група.ПРИМУСОВЕ вакцинуваннянаселення



Вам самому не здається що цифри не збігаються?



Ви з гіпертонією до речі теж в групі ризику, будемо примушувати Вас в першу чергу Вам самому не здається що цифри не збігаються?Ви з гіпертонією до речі теж в групі ризику, будемо примушувати Вас в першу чергу IgA Повідомлень: 723 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 вер, 2021 20:30 IgA написав: budivelnik написав: як правило це група 60+ +хронічно хворі



.ПРИМУСОВЕ вакцинування 10% населення

як правило це група.ПРИМУСОВЕ вакцинуваннянаселення Вам самому не здається що цифри не збігаються?



Ви з гіпертонією до речі теж в групі ризику, будемо примушувати Вас в першу чергу Вам самому не здається що цифри не збігаються?Ви з гіпертонією до речі теж в групі ризику, будемо примушувати Вас в першу чергу 1 Це для Вас в групі 60+ - 15 млн потребують вакцинування

2 Це для Вас , всі гіпертоніки у всіх вікових групах -потребують вакцинування..



А для мене все трошки по іншому

1 Ті хто перехворіли безсимптомно ( таких думаю 10 млн) - вакцинації не потребують , не залежно від того в якій віковій групі знаходяться

2 Ті хто був в тісному контакті з перехворівшими і не заразився ( а таких думаю 20 млн) - вакцинації не потребують

3 І вже з тих 10 млн -які залишились ,

-відкиньте всіх кому менше 30

-відкиньте всіх в кого відсутні хронічні захворювання

-відкиньте тих , чиї хронічні захворювання не можуть спровокувати смерть від корони(наприклад тих в кого поганий зір..чи ампутована нога)



І тих 10% ( або 4 млн) які залишаться - вакцинуйте..при чому не через привід в міліцію , а через переконання що для них це буде краще, бо саме вони в групі ризику. 1 Це для Вас в групі 60+ - 15 млн потребують вакцинування2 Це для Вас , всі гіпертоніки у всіх вікових групах -потребують вакцинування..А для мене все трошки по іншому1 Ті хто перехворіли безсимптомно ( таких думаю 10 млн) - вакцинації не потребують , не залежно від того в якій віковій групі знаходяться2 Ті хто був в тісному контакті з перехворівшими і не заразився ( а таких думаю 20 млн) - вакцинації не потребують3 І вже з тих 10 млн -які залишились ,-відкиньте всіх кому менше 30-відкиньте всіх в кого відсутні хронічні захворювання-відкиньте тих , чиї хронічні захворювання не можуть спровокувати смерть від корони(наприклад тих в кого поганий зір..чи ампутована нога)І тих 10% ( або 4 млн) які залишаться - вакцинуйте..при чому не через привід в міліцію , а через переконання що для них це буде краще, бо саме вони в групі ризику. budivelnik

Повідомлень: 24981 З нами з: 15.01.09 Подякував: 222 раз. Подякували: 2710 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3746374737483749 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7732 7910413

ЛОБ Пон 20 вер, 2021 20:17