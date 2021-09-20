Додано: Пон 20 вер, 2021 20:55

Faceless написав: Мало того, навіть ті хто хворів, і то підтверджено ПЦР, інколи може не мати антитіл. Мало того, навіть ті хто хворів, і то підтверджено ПЦР, інколи може не мати антитіл.

Faceless написав: Якби за вказаними критеріями на все населення можна було зробити вібірки, як в екселі автофільтром, я б підтримав ідею Будівельника обома руками. Але хз як її реалізувати в реальному світі. Якби за вказаними критеріями на все населення можна було зробити вібірки, як в екселі автофільтром, я б підтримав ідею Будівельника обома руками. Але хз як її реалізувати в реальному світі.

1 Може варто знайти альтернативний маркер, який би визначав перехворіла людина чи ні2 Може варто відмовитись від примусової вакцинації 50% населення,яке зосереджено в групах 0-40 років ?3 Станом на сьогодні є 2,3 млн перехворівших офіційно і про них є всі данні в базах....Може хоча б знайти 10? млн ,які тісно пересікались з перехворівшими? І тих , хто пересікався, поки що залишити в спокої4 Може все таки по історіях хвороб(книжечки амбулаторні на руках в населення)-знайти хто мав пневмонію ,туберкульоз, часте ГРВІ і так далі).... і в першу чергу перевірити цю групу, або настояти щоб вона вакцинувалась?ВисновокТой хто хоче зробити - той робитьХто не хоче - щукає причини з допомогою яких пояснить чому це не можливоППСЯ чудово розумію медпрацівниківЇм легше виконати тупе але традиційне рішення, ніж ризикнути і впроваджувати своє..Але це відрижка совка(спроба заховатись за колективну відповідальність і відсутність звязку з кінцевим результатом)Зробиш як усі - будеш як усіЗробиш по своєму - можеш отримати хороший результат і власну клінікуА можеш по вухам і тюрму...