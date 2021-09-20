budivelnik написав:А для мене все трошки по іншому 1 Ті хто перехворіли безсимптомно ( таких думаю 10 млн) - вакцинації не потребують , не залежно від того в якій віковій групі знаходяться 2 Ті хто був в тісному контакті з перехворівшими і не заразився ( а таких думаю 20 млн) - вакцинації не потребують 3 І вже з тих 10 млн -які залишились ,
Тобто вього навсього треба масове тестівання на антитіла (які з часом ще й зникають) та опитування хто тісно контактував з перехворілими (і кому з оптаних вірити?). Відпочинок явно не пішов Вам на користь, знову повітряні замки на берегах кисільної ріки...
Мало того, навіть ті хто хворів, і то підтверджено ПЦР, інколи може не мати антитіл. Якби за вказаними критеріями на все населення можна було зробити вібірки, як в екселі автофільтром, я б підтримав ідею Будівельника обома руками. Але хз як її реалізувати в реальному світі.
budivelnik написав:А для мене все трошки по іншому 1 Ті хто перехворіли безсимптомно ( таких думаю 10 млн) - вакцинації не потребують , не залежно від того в якій віковій групі знаходяться 2 Ті хто був в тісному контакті з перехворівшими і не заразився ( а таких думаю 20 млн) - вакцинації не потребують 3 І вже з тих 10 млн -які залишились ,
Тобто вього навсього треба масове тестівання на антитіла (які з часом ще й зникають) та опитування хто тісно контактував з перехворілими (і кому з оптаних вірити?). Відпочинок явно не пішов Вам на користь, знову повітряні замки на берегах кисільної ріки...
Я описую алгоритми , по яким дію сам все життя З їх допомогою я чогось добився... Коли 20 років тому, будував торгову точку з вікнами 2,40*1,25 - мені це пробували заборонити всі, від міліції до членів сімї....-це рішення дозволило точці працювати до сьогодні Коли 15 років тому , використав монолітно-панеельно-каркасну технологію, з виготовленням панелей на будмайданчику....мені казали що це не можливо.... Зараз Ви мені розповідаєте що а - можливо вколоти 80 млн доз вакцини -40 млн населення.. і не можливо перевірити хто стикався з перехворівшими....
Як на мене - мій варіант більш дієвий,більш надійний,більш дешевий..і несе менше скритих загроз ніж варіант колоти всіх кожних 3 місяці на протязі кількох років....
Faceless написав:Мало того, навіть ті хто хворів, і то підтверджено ПЦР, інколи може не мати антитіл.
1 Може варто знайти альтернативний маркер, який би визначав перехворіла людина чи ні 2 Може варто відмовитись від примусової вакцинації 50% населення,яке зосереджено в групах 0-40 років ? 3 Станом на сьогодні є 2,3 млн перехворівших офіційно і про них є всі данні в базах.... Може хоча б знайти 10? млн ,які тісно пересікались з перехворівшими? І тих , хто пересікався, поки що залишити в спокої 4 Може все таки по історіях хвороб(книжечки амбулаторні на руках в населення)-знайти хто мав пневмонію ,туберкульоз, часте ГРВІ і так далі).... і в першу чергу перевірити цю групу, або настояти щоб вона вакцинувалась?
Висновок Той хто хоче зробити - той робить Хто не хоче - щукає причини з допомогою яких пояснить чому це не можливо
Faceless написав:Якби за вказаними критеріями на все населення можна було зробити вібірки, як в екселі автофільтром, я б підтримав ідею Будівельника обома руками. Але хз як її реалізувати в реальному світі.
ППС Я чудово розумію медпрацівників Їм легше виконати тупе але традиційне рішення, ніж ризикнути і впроваджувати своє.. Але це відрижка совка(спроба заховатись за колективну відповідальність і відсутність звязку з кінцевим результатом) Зробиш як усі - будеш як усі Зробиш по своєму - можеш отримати хороший результат і власну клініку А можеш по вухам і тюрму...
budivelnik От ви знову і знову зводите оцінку негативного впливу захворювання Ковідом тільки до смертей в якості для наслідку. На цій підставі виключаєте вплив на групу не похилих.
Але однією з цілей вакцінації є полегшення перебігу хвороби. На що вже багатократно звертав вашу увагу lgA. В тому числі й у молодих групах. Тобто простіше та дешевше вакцінувати, ніж лікувати й отримувати ускладнення. Нехай і не смертельні.
З.и. про масову швидку вакцінацію на початку попереднього століття звісно навіть мови не було. Бо не мали фізичної змоги для такого заходу.
detroytred написав:budivelnik От ви знову і знову зводите оцінку негативного впливу захворювання Ковідом тільки до смертей в якості для наслідку. На цій підставі виключаєте вплив на групу не похилих. Але однією з цілей вакцінації є полегшення перебігу хвороби. На що вже багатократно звертав вашу увагу lgA. В тому числі й у молодих групах. Тобто простіше та дешевше вакцінувати, ніж лікувати й отримувати ускладнення. Нехай і не смертельні. З.и. про масову швидку вакцінацію на початку попереднього століття звісно навіть мови не було. Бо не мали фізичної змоги для такого заходу.
Ви тільки читаєте, чи бувають і такі малочислені випадки -коли аналізуєте прочитане? 1 Про яке лікування тих хто перехворів безсимптомно йдеться? 2 Про яке лікування тих , хто взагалі не захворів,але знаходився в оточенні хворих? 3 Навіщо вакцинувати тих хто знаходиться в групах описаних мною в пунктах 1 і 2 ? 4 Скільки захворівших з групи 0-40 потрапляє в лікарню ? То навіщо колоти 100% в цій групі,якщо в лікарню потрапило 1% , померло 0,01% ?
А у всіх інших - коліть скільки і куди заманеться.
, какую информ.полезность несёт бредочек о талибах? Он что-то объясняет? Отвечает на какие-то вопросы?
Можем оценить отсутствие трупов в озере (например). И констатировать, что там никто не соблюдает социальную дистанцию 1,5м (Хотаб, помнишь такую?), маски, вакцины и бустеры - и массового вымирания "как в Бергамо" не наблюдается
Хотабу надо все выводы сделать, пережевать и в рот положить. Сам головой совсем не хочет думать. Побочка?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 20 вер, 2021 21:51, всього редагувалось 3 разів.