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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3748374937503751>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 61
Мені вже зробили щеплення
66%
40
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
9
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
6
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 20:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

IgA написав:
  budivelnik написав:А для мене все трошки по іншому
1 Ті хто перехворіли безсимптомно ( таких думаю 10 млн) - вакцинації не потребують , не залежно від того в якій віковій групі знаходяться
2 Ті хто був в тісному контакті з перехворівшими і не заразився ( а таких думаю 20 млн) - вакцинації не потребують
3 І вже з тих 10 млн -які залишились ,


Тобто вього навсього треба масове тестівання на антитіла (які з часом ще й зникають) та опитування хто тісно контактував з перехворілими (і кому з оптаних вірити?).
Відпочинок явно не пішов Вам на користь, знову повітряні замки на берегах кисільної ріки...
Мало того, навіть ті хто хворів, і то підтверджено ПЦР, інколи може не мати антитіл.
Якби за вказаними критеріями на все населення можна було зробити вібірки, як в екселі автофільтром, я б підтримав ідею Будівельника обома руками. Але хз як її реалізувати в реальному світі.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 20:47

  IgA написав:
  budivelnik написав:А для мене все трошки по іншому
1 Ті хто перехворіли безсимптомно ( таких думаю 10 млн) - вакцинації не потребують , не залежно від того в якій віковій групі знаходяться
2 Ті хто був в тісному контакті з перехворівшими і не заразився ( а таких думаю 20 млн) - вакцинації не потребують
3 І вже з тих 10 млн -які залишились ,
Тобто вього навсього треба масове тестівання на антитіла (які з часом ще й зникають) та опитування хто тісно контактував з перехворілими (і кому з оптаних вірити?).
Відпочинок явно не пішов Вам на користь, знову повітряні замки на берегах кисільної ріки...
Я описую алгоритми , по яким дію сам все життя
З їх допомогою я чогось добився...
Коли 20 років тому, будував торгову точку з вікнами 2,40*1,25 - мені це пробували заборонити всі, від міліції до членів сімї....-це рішення дозволило точці працювати до сьогодні
Коли 15 років тому , використав монолітно-панеельно-каркасну технологію, з виготовленням панелей на будмайданчику....мені казали що це не можливо....
Зараз Ви мені розповідаєте що
а - можливо вколоти 80 млн доз вакцини -40 млн населення..
і не можливо перевірити хто стикався з перехворівшими....

Як на мене - мій варіант більш дієвий,більш надійний,більш дешевий..і несе менше скритих загроз ніж варіант колоти всіх кожних 3 місяці на протязі кількох років....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 20:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Faceless написав:Мало того, навіть ті хто хворів, і то підтверджено ПЦР, інколи може не мати антитіл.
1 Може варто знайти альтернативний маркер, який би визначав перехворіла людина чи ні
2 Може варто відмовитись від примусової вакцинації 50% населення,яке зосереджено в групах 0-40 років ?
3 Станом на сьогодні є 2,3 млн перехворівших офіційно і про них є всі данні в базах....
Може хоча б знайти 10? млн ,які тісно пересікались з перехворівшими? І тих , хто пересікався, поки що залишити в спокої
4 Може все таки по історіях хвороб(книжечки амбулаторні на руках в населення)-знайти хто мав пневмонію ,туберкульоз, часте ГРВІ і так далі).... і в першу чергу перевірити цю групу, або настояти щоб вона вакцинувалась?

Висновок
Той хто хоче зробити - той робить
Хто не хоче - щукає причини з допомогою яких пояснить чому це не можливо
  Faceless написав:Якби за вказаними критеріями на все населення можна було зробити вібірки, як в екселі автофільтром, я б підтримав ідею Будівельника обома руками. Але хз як її реалізувати в реальному світі.

ППС
Я чудово розумію медпрацівників
Їм легше виконати тупе але традиційне рішення, ніж ризикнути і впроваджувати своє..
Але це відрижка совка(спроба заховатись за колективну відповідальність і відсутність звязку з кінцевим результатом)
Зробиш як усі - будеш як усі
Зробиш по своєму - можеш отримати хороший результат і власну клініку
А можеш по вухам і тюрму...

Знав би прикуп - жив би в Сочі....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 21:15

budivelnik
От ви знову і знову зводите оцінку негативного впливу захворювання Ковідом тільки до смертей в якості для наслідку.
На цій підставі виключаєте вплив на групу не похилих.

Але однією з цілей вакцінації є полегшення перебігу хвороби.
На що вже багатократно звертав вашу увагу lgA.
В тому числі й у молодих групах.
Тобто простіше та дешевше вакцінувати, ніж лікувати й отримувати ускладнення. Нехай і не смертельні.

З.и. про масову швидку вакцінацію на початку попереднього століття звісно навіть мови не було. Бо не мали фізичної змоги для такого заходу.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 21:17

  Ромасик написав:
  budivelnik написав:Я чудово розумію медпрацівників
Їм легше виконати тупе але традиційне рішення, ніж ризикнути і впроваджувати своє..

медпрацівники теж упираються руками ногами, при чому навіть ті що 60+ :lol:
вплоть до покупки фальшпапіру.

Вопрос риторический. Почему вслед за Израилем бустер и ужесточения приняли и США и ЕС?
И не риторический назовите мне более сильные страны по защите своего населения чем указанные?
stm
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 21:20

  stm написав:
  Ромасик написав:
  budivelnik написав:Я чудово розумію медпрацівників
Їм легше виконати тупе але традиційне рішення, ніж ризикнути і впроваджувати своє..

медпрацівники теж упираються руками ногами, при чому навіть ті що 60+ :lol:
вплоть до покупки фальшпапіру.

Вопрос риторический. Почему вслед за Израилем бустер и ужесточения приняли и США и ЕС?
И не риторический назовите мне более сильные страны по защите своего населения чем указанные?

Будівельник пояснив -- совки))
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 21:23

Вот интересно, как там талибы поживают без вакцин и бустеров?
А вот как

Талибы продолжают развлекаться на захваченных территориях Афганистана.

В этот раз они выплыли на голубые озёра первого национального парка страны Банди-Амир. На лодочках-лебедях. С гранатомётами и автоматами.


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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 21:25

  detroytred написав:budivelnik
От ви знову і знову зводите оцінку негативного впливу захворювання Ковідом тільки до смертей в якості для наслідку.
На цій підставі виключаєте вплив на групу не похилих.
Але однією з цілей вакцінації є полегшення перебігу хвороби.
На що вже багатократно звертав вашу увагу lgA.
В тому числі й у молодих групах.
Тобто простіше та дешевше вакцінувати, ніж лікувати й отримувати ускладнення. Нехай і не смертельні.
З.и. про масову швидку вакцінацію на початку попереднього століття звісно навіть мови не було. Бо не мали фізичної змоги для такого заходу.
Ви тільки читаєте, чи бувають і такі малочислені випадки -коли аналізуєте прочитане?
1 Про яке лікування тих хто перехворів безсимптомно йдеться?
2 Про яке лікування тих , хто взагалі не захворів,але знаходився в оточенні хворих?
3 Навіщо вакцинувати тих хто знаходиться в групах описаних мною в пунктах 1 і 2 ?
4 Скільки захворівших з групи 0-40 потрапляє в лікарню ?
То навіщо колоти 100% в цій групі,якщо в лікарню потрапило 1% , померло 0,01% ?

А у всіх інших - коліть скільки і куди заманеться.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 21:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Вот интересно
,
какую информ.полезность несёт бредочек о талибах? Он что-то объясняет? Отвечает на какие-то вопросы?
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 21:28

  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:Вот интересно
,
какую информ.полезность несёт бредочек о талибах? Он что-то объясняет? Отвечает на какие-то вопросы?

Можем оценить отсутствие трупов в озере (например).
И констатировать, что там никто не соблюдает социальную дистанцию 1,5м (Хотаб, помнишь такую?), маски, вакцины и бустеры - и массового вымирания "как в Бергамо" не наблюдается

Хотабу надо все выводы сделать, пережевать и в рот положить. Сам головой совсем не хочет думать. Побочка?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 20 вер, 2021 21:51, всього редагувалось 3 разів.
Вкладчик1234
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