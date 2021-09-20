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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3748374937503751

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 61
Мені вже зробили щеплення
66%
40
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
9
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
6
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 21:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:там никто не соблюдает дистанцию,

От кого дистанцию? Жар?

  Вкладчик1234 написав:отсутствие трупов в озере

За этот бред надо валить в бан невменяемых.
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 21:34

Ямо, скажіть, де Ви робили свій останній Пфайзер? Купували самі, чи все готово і лиш заплатити 3000 чи скільки там?
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 21:38

  budivelnik написав:
  detroytred написав:budivelnik
От ви знову і знову зводите оцінку негативного впливу захворювання Ковідом тільки до смертей в якості для наслідку.
На цій підставі виключаєте вплив на групу не похилих.
Але однією з цілей вакцінації є полегшення перебігу хвороби.
На що вже багатократно звертав вашу увагу lgA.
В тому числі й у молодих групах.
Тобто простіше та дешевше вакцінувати, ніж лікувати й отримувати ускладнення. Нехай і не смертельні.
З.и. про масову швидку вакцінацію на початку попереднього століття звісно навіть мови не було. Бо не мали фізичної змоги для такого заходу.
Ви тільки читаєте, чи бувають і такі малочислені випадки -коли аналізуєте прочитане?
1 Про яке лікування тих хто перехворів безсимптомно йдеться?
2 Про яке лікування тих , хто взагалі не захворів,але знаходився в оточенні хворих?
3 Навіщо вакцинувати тих хто знаходиться в групах описаних мною в пунктах 1 і 2 ?
4 Скільки захворівших з групи 0-40 потрапляє в лікарню ?
То навіщо колоти 100% в цій групі,якщо в лікарню потрапило 1% , померло 0,01% ?

А у всіх інших - коліть скільки і куди заманеться.

Так і кажу: ви читаєте опонентів? Текст, що написаний?
Чи тільки рефлесуєте для подання лише своїх думок?

Навіть без потрапляння в лікарню навіть молода людина може дома важче та довше хворіти, ніж якщо б отримала вакцінування.
Тобто втрачати час і споживати ліки та отримувати лікування.
Ще й потім довго мати ускладнення.
Замість вакцінуватися й легше перенести хворобу.

І оце все може перебити лише достатня ймовірність негативного впливу вакцінації у майбутньому.
Ви чомусь вважаєте, що фахівці цей фактор не бачать або безпідставно ігнорують. І лише ви передбачаєте ризики.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 21:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Сколько бы копьев ни ломали в этой теме, но антиваксы уверенно побеждают в нашей стране. Зображення
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 21:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Binimovich написав:уверенно побеждают в нашей стране.

У нас и окурок из окна не выбрасывает только 10%. Далеко нам до Европы по всем пунктам. Ну и 250 евро штрафа, как в Германии, платить никто не хочет. Но "как в Германии" лишь 3% избыточной смертности в 2020 году - все хотят.
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