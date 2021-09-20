От кого дистанцию? Жар?
За этот бред надо валить в бан невменяемых.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 вер, 2021 21:30
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Пон 20 вер, 2021 21:34
Ямо, скажіть, де Ви робили свій останній Пфайзер? Купували самі, чи все готово і лиш заплатити 3000 чи скільки там?
Додано: Пон 20 вер, 2021 21:38
Так і кажу: ви читаєте опонентів? Текст, що написаний?
Чи тільки рефлесуєте для подання лише своїх думок?
Навіть без потрапляння в лікарню навіть молода людина може дома важче та довше хворіти, ніж якщо б отримала вакцінування.
Тобто втрачати час і споживати ліки та отримувати лікування.
Ще й потім довго мати ускладнення.
Замість вакцінуватися й легше перенести хворобу.
І оце все може перебити лише достатня ймовірність негативного впливу вакцінації у майбутньому.
Ви чомусь вважаєте, що фахівці цей фактор не бачать або безпідставно ігнорують. І лише ви передбачаєте ризики.
Додано: Пон 20 вер, 2021 21:44
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Сколько бы копьев ни ломали в этой теме, но антиваксы уверенно побеждают в нашей стране.
Додано: Пон 20 вер, 2021 21:59
Re: Эпидемия коронавируса в мире
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