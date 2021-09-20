От кого дистанцию? Жар?
За этот бред надо валить в бан невменяемых.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 21:30
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Пон 20 вер, 2021 21:34
Ямо, скажіть, де Ви робили свій останній Пфайзер? Купували самі, чи все готово і лиш заплатити 3000 чи скільки там?
Додано: Пон 20 вер, 2021 21:38
Так і кажу: ви читаєте опонентів? Текст, що написаний?
Чи тільки рефлесуєте для подання лише своїх думок?
Навіть без потрапляння в лікарню навіть молода людина може дома важче та довше хворіти, ніж якщо б отримала вакцінування.
Тобто втрачати час і споживати ліки та отримувати лікування.
Ще й потім довго мати ускладнення.
Замість вакцінуватися й легше перенести хворобу.
І оце все може перебити лише достатня ймовірність негативного впливу вакцінації у майбутньому.
Ви чомусь вважаєте, що фахівці цей фактор не бачать або безпідставно ігнорують. І лише ви передбачаєте ризики.
Додано: Пон 20 вер, 2021 21:44
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Сколько бы копьев ни ломали в этой теме, но антиваксы уверенно побеждают в нашей стране.
Додано: Пон 20 вер, 2021 21:59
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Пон 20 вер, 2021 22:07
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Я окурки даже на тротуар на улице не выкидываю, в пачку прячу или в кармашек для зажигалки в джинсах
Додано: Пон 20 вер, 2021 22:35
Re: Эпидемия коронавируса в мире
я никого не отговариваю ( кроме тех кто мне дорог) ! Пока меня не заставляют делать вакцину мне по сути все равно, даже наоборот - так как "меньше народу больше кислороду " и чистой воды
Если коротко вырисовывается очень ясная картина.
Для старых и больных создали вирус который их добьет , молодых и здоровых выборочно и когда надо добьют вакциной . Конечно есть исключения не все старые и больны умрут от вируса , также как и не все молодые и здоровые перенесут вирус легко и выживут, но в целом несмотря на некоторую допустимую погрешность , всегда можно ввезти нужный укольчик первым или пятым бустером и запустить нужную реакцию. Бомбу уже заложили в виде вакцины , а вот детонатор поджигать будут тем кому надо и когда надо . Первых два укольчика это только часть, а дальше выборочно добавят нужный компонент либо для поджога детонатора либо для обезвреживания бомбы. Тот же поджог можно сделать уже и без укольчика , выпустив новый вариант вируса к которому будут более чувствительны те кто после двух или трех укольчиков. Главное обеспечить массовость . А дальше можно делать выборочно "как в бергаммо" или " как показывали в первых демо видео - " падать посреди улицы " .
Думайте сами решайте сами принимать участие или нет .
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тут ссылка по времени с 8-й минуты БЕЗ теории заговоров
вот по науке
вот перевод для ленивых с комментами
Додано: Пон 20 вер, 2021 22:45
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Пон 20 вер, 2021 22:53
купив сам ,вколов сам, прямо не відходячи від каси, в прямому сенсі слова , без метафор . Там поряд стояв стілець в 1 метрів від віконця. Оскільки було літо і спека, я не ризикнув вакцину транспортувати далеко від аптеки. Ціна ? щось близько 1300 грн . таблеткі крапка юа в помічь. Коли класично в лікарні і все готово, тоді від клініки залежить від 2500 грн і вище
Востаннє редагувалось yama в Пон 20 вер, 2021 22:58, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Пон 20 вер, 2021 22:54
Re: Эпидемия коронавируса в мире
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