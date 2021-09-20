Додано: Пон 20 вер, 2021 22:35

IgA написав: yama написав: Вакцина Мне не нужна согласен. Вакцина Мне не нужна согласен.

А зачем Вы тогда отговаривает тех кому нужна? Локдауны любите или работа такая? А зачем Вы тогда отговаривает тех кому нужна? Локдауны любите или работа такая?

Золотое правило - если не знаешь куда идти, посмотри, куда гонят стадо и иди в противоположную сторону.

я никого не отговариваю ( кроме тех кто мне дорог) ! Пока меня не заставляют делать вакцину мне по сути все равно, даже наоборот - так как "" и чистой водыЕсли коротко вырисовывается очень ясная картина.Для старых и больных создали вирус который их добьет , молодых и здоровых выборочно и когда надо добьют вакциной . Конечно есть исключения не все старые и больны умрут от вируса , также как и не все молодые и здоровые перенесут вирус легко и выживут, но в целом несмотря на некоторую допустимую погрешность , всегда можно ввезти нужный укольчик первым или пятым бустером и запустить нужную реакцию. Бомбу уже заложили в виде вакцины , а вот детонатор поджигать будут тем кому надо и когда надо . Первых два укольчика это только часть, а дальше выборочно добавят нужный компонент либо для поджога детонатора либо для обезвреживания бомбы. Тот же поджог можно сделать уже и без укольчика , выпустив новый вариант вируса к которому будут более чувствительны те кто после двух или трех укольчиков. Главное обеспечить массовость . А дальше можно делать выборочно "как в бергаммо" или " как показывали в первых демо видео - " падать посреди улицы " .Думайте сами решайте сами принимать участие или нет .====================================================тут ссылка по времени с 8-й минуты БЕЗ теории заговороввот по наукевот перевод для ленивых с комментами