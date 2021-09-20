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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 вер, 2021 22:55
Hotab
сам ведь не ширнулся еще ?
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yama
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Додано: Пон 20 вер, 2021 23:00
yama написав:Hotab
сам ведь не ширнулся еще ?
Меня Ой+ сломал. Я был на верном пути,сделал одну дозу (сначала переболев). И тут дисидент Ой+ рассказывающий о вреде вакцинации, об отсутствии смертности, ищущий вместе с вами на кладбище таблички с умершими в 71 год, ВДРУГ ШИРНУЛСЯ. Я бы подумал , что он где-то не там проснулся, был не в себе, и случайно. Но не дважды же!!!
Я теперь не понимаю, где добро,а где зло. И пока не разберусь, не могу завершить.
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Hotab
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Додано: Пон 20 вер, 2021 23:02
yama написав:
я никого не отговариваю ( кроме тех кто мне дорог) !
yama написав:
Бомбу уже заложили в виде вакцины , а вот детонатор поджигать будут тем кому надо и когда надо . Первых два укольчика это только часть, а дальше выборочно добавят нужный компонент либо для поджога детонатора либо для обезвреживания бомбы. Тот же поджог можно сделать уже и без укольчика , выпустив новый вариант вируса к которому будут более чувствительны те кто после двух или трех укольчиков.
Мне тяжело оценить всю противоречивость Вашей натуры, которая в целом за все прививки но против конкретной ковидной, но все же не кажется Вам что человек прочитавший вторую цитату может и не захотеть вакцинироваться?
Я не против что переболевших можно не вакцинировать. Естественно без бреда типа "всих хто контактував" и лучше переболеть чем вакцинироваться. Но что дальше? Кто, за чей счет и как будет это воплощать в реальность?
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IgA
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Додано: Пон 20 вер, 2021 23:09
yama написав:
.....
Если коротко вырисовывается очень ясная картина.
Для старых и больных создали вирус который их добьет , молодых и здоровых выборочно и когда надо добьют вакциной . Конечно есть исключения не все старые и больны умрут от вируса , также как и не все молодые и здоровые перенесут вирус легко и выживут, но в целом несмотря на некоторую допустимую погрешность , всегда можно ввезти нужный укольчик первым или пятым бустером и запустить нужную реакцию. Бомбу уже заложили в виде вакцины , а вот детонатор поджигать будут тем кому надо и когда надо . Первых два укольчика это только часть, а дальше выборочно добавят нужный компонент либо для поджога детонатора либо для обезвреживания бомбы. Тот же поджог можно сделать уже и без укольчика , выпустив новый вариант вируса к которому будут более чувствительны те кто после двух или трех укольчиков. Главное обеспечить массовость . А дальше можно делать выборочно "как в бергаммо" или " как показывали в первых демо видео - " падать посреди улицы " .
Думайте сами решайте сами принимать участие или нет .
.....
Ох, как тяжело Вам жить!
Кругом одни враги и только и думают, как Вас укокошить!
Такого бреда давно не читал. Сравнить можно разве что с министром обороны Форрестолом, который закричал: "Русские идут!". После этого выпрыгнул из окна 16 этажа.
Надеюсь, Вы так не поступите.
Уже писал, никому это не надо. Проблемы перенаселения можно решить проще. И у ковида слишком низкая смертность для такой серьёзной задачи.
P.s. После такого даже не буду смотреть Ваши ссылки.
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ЛАД
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