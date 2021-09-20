Меня Ой+ сломал. Я был на верном пути,сделал одну дозу (сначала переболев). И тут дисидент Ой+ рассказывающий о вреде вакцинации, об отсутствии смертности, ищущий вместе с вами на кладбище таблички с умершими в 71 год, ВДРУГ ШИРНУЛСЯ. Я бы подумал , что он где-то не там проснулся, был не в себе, и случайно. Но не дважды же!!! Я теперь не понимаю, где добро,а где зло. И пока не разберусь, не могу завершить.
yama написав:я никого не отговариваю ( кроме тех кто мне дорог) !
yama написав:Бомбу уже заложили в виде вакцины , а вот детонатор поджигать будут тем кому надо и когда надо . Первых два укольчика это только часть, а дальше выборочно добавят нужный компонент либо для поджога детонатора либо для обезвреживания бомбы. Тот же поджог можно сделать уже и без укольчика , выпустив новый вариант вируса к которому будут более чувствительны те кто после двух или трех укольчиков.
Мне тяжело оценить всю противоречивость Вашей натуры, которая в целом за все прививки но против конкретной ковидной, но все же не кажется Вам что человек прочитавший вторую цитату может и не захотеть вакцинироваться?
Я не против что переболевших можно не вакцинировать. Естественно без бреда типа "всих хто контактував" и лучше переболеть чем вакцинироваться. Но что дальше? Кто, за чей счет и как будет это воплощать в реальность?
yama написав:..... Если коротко вырисовывается очень ясная картина. Для старых и больных создали вирус который их добьет , молодых и здоровых выборочно и когда надо добьют вакциной . Конечно есть исключения не все старые и больны умрут от вируса , также как и не все молодые и здоровые перенесут вирус легко и выживут, но в целом несмотря на некоторую допустимую погрешность , всегда можно ввезти нужный укольчик первым или пятым бустером и запустить нужную реакцию. Бомбу уже заложили в виде вакцины , а вот детонатор поджигать будут тем кому надо и когда надо . Первых два укольчика это только часть, а дальше выборочно добавят нужный компонент либо для поджога детонатора либо для обезвреживания бомбы. Тот же поджог можно сделать уже и без укольчика , выпустив новый вариант вируса к которому будут более чувствительны те кто после двух или трех укольчиков. Главное обеспечить массовость . А дальше можно делать выборочно "как в бергаммо" или " как показывали в первых демо видео - " падать посреди улицы " . Думайте сами решайте сами принимать участие или нет . .....
Ох, как тяжело Вам жить! Кругом одни враги и только и думают, как Вас укокошить! Такого бреда давно не читал. Сравнить можно разве что с министром обороны Форрестолом, который закричал: "Русские идут!". После этого выпрыгнул из окна 16 этажа. Надеюсь, Вы так не поступите.
Уже писал, никому это не надо. Проблемы перенаселения можно решить проще. И у ковида слишком низкая смертность для такой серьёзной задачи.
P.s. После такого даже не буду смотреть Ваши ссылки.
Заместитель министра – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что среди госпитализированных с коронавирусной инфекцией украинцев за последние три месяца, 98,1% граждан, которые не сделали прививку против COVID-19.
Как передает "Хвиля", об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
Кузин призвал делать прививки тех, кто хочет уберечь себя от тяжелого течения болезни, госпитализаций и смерти. Кабінет Міністрів України вивчає можливість змусити всіх працюючих українців, які не пройшли вакцинацію, постійно робити ПЛР-тести за свій рахунок. Також їх можуть позбавити державної допомоги при посиленні карантину.
yama написав:вибачаюсь . Але я за добровільне . Тільки добровільне
Тогда прояснилась революционная тройка: Яме доверят только вакцину в шприц набирать, Будивельнык держит за руки, чтоб не брыкался, а Флер в белом халате и глубоком декольте принудительно колет 10% населения.
К этой ЗДРАВОМЫСЛЯЩЕЙ тройке смело можете еще и меня отнести. Все они правильно и по делу говорят.
Ukrainian написав:Заместитель министра – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что среди госпитализированных с коронавирусной инфекцией украинцев за последние три месяца, 98,1% граждан, которые не сделали прививку против COVID-19.
Как передает "Хвиля", об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
Кузин призвал делать прививки тех, кто хочет уберечь себя от тяжелого течения болезни, госпитализаций и смерти. Кабінет Міністрів України вивчає можливість змусити всіх працюючих українців, які не пройшли вакцинацію, постійно робити ПЛР-тести за свій рахунок. Також їх можуть позбавити державної допомоги при посиленні карантину.
Ти ж здається в Канандосії живеш? Можеш по тємі постити ковідні новини звідти...
Ну держать уже не надо. Из рук экс-прапорщика никто ещё не вырывался. Тогда вам в руки дубину: если Флер не сможет попадать в плечо из-за дерганий пациента, вы слегка по голове пенсионера, чтоб "обмяк". Ну у вас есть перспектива служебного лифта: через несколько лет Будивельныку будет 60+ и будете вы уже его держать. Дубину подхвачу я, так и быть.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 21 вер, 2021 08:37, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Ох, как тяжело Вам жить!......Проблемы перенаселения можно решить проще. И у ковида слишком низкая смертность для такой серьёзной задачи.
Ви не правильно ведете бесіду , люди краще розуміють, коли з ними спілкуєшся на рівні їх розумових здібностей. Тому треба терпляче пояснювати декому, що так, це всесвітня змова, заколот таємного уряду. Так, вірус штучний щоб з його допомогою очистити Землю. Бо нерозумні люди вбивають нашу рідну природу, і кількість негативно мислюючих досягла критичного рівня . І от, щоб вияснити хто розумово підходить для подальшого життя, а хто ні, вони ( таємний уряд , або гуманоїди з Алфа Центаври чи Нібіру ) вивели вірус та зробили від ньог вакцину. Хто здатний мислити хоча б на початковому рівні і співвідношувати факти і дійсність, той вибере вакцину і виживе , а хто ні - від таких земля очиститься