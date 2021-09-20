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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3749375037513752

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 61
Мені вже зробили щеплення
66%
40
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
9
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
6
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 23:00

  yama написав:Hotab сам ведь не ширнулся еще ? :?:


Меня Ой+ сломал. Я был на верном пути,сделал одну дозу (сначала переболев). И тут дисидент Ой+ рассказывающий о вреде вакцинации, об отсутствии смертности, ищущий вместе с вами на кладбище таблички с умершими в 71 год, ВДРУГ ШИРНУЛСЯ. Я бы подумал , что он где-то не там проснулся, был не в себе, и случайно. Но не дважды же!!!
Я теперь не понимаю, где добро,а где зло. И пока не разберусь, не могу завершить.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 23:02

  yama написав:я никого не отговариваю ( кроме тех кто мне дорог) !


  yama написав:Бомбу уже заложили в виде вакцины , а вот детонатор поджигать будут тем кому надо и когда надо . Первых два укольчика это только часть, а дальше выборочно добавят нужный компонент либо для поджога детонатора либо для обезвреживания бомбы. Тот же поджог можно сделать уже и без укольчика , выпустив новый вариант вируса к которому будут более чувствительны те кто после двух или трех укольчиков.


Мне тяжело оценить всю противоречивость Вашей натуры, которая в целом за все прививки но против конкретной ковидной, но все же не кажется Вам что человек прочитавший вторую цитату может и не захотеть вакцинироваться?

Я не против что переболевших можно не вакцинировать. Естественно без бреда типа "всих хто контактував" и лучше переболеть чем вакцинироваться. Но что дальше? Кто, за чей счет и как будет это воплощать в реальность?
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 23:09

:|
  yama написав:.....
Если коротко вырисовывается очень ясная картина.
Для старых и больных создали вирус который их добьет , молодых и здоровых выборочно и когда надо добьют вакциной . Конечно есть исключения не все старые и больны умрут от вируса , также как и не все молодые и здоровые перенесут вирус легко и выживут, но в целом несмотря на некоторую допустимую погрешность , всегда можно ввезти нужный укольчик первым или пятым бустером и запустить нужную реакцию. Бомбу уже заложили в виде вакцины , а вот детонатор поджигать будут тем кому надо и когда надо . Первых два укольчика это только часть, а дальше выборочно добавят нужный компонент либо для поджога детонатора либо для обезвреживания бомбы. Тот же поджог можно сделать уже и без укольчика , выпустив новый вариант вируса к которому будут более чувствительны те кто после двух или трех укольчиков. Главное обеспечить массовость . А дальше можно делать выборочно "как в бергаммо" или " как показывали в первых демо видео - " падать посреди улицы " .
Думайте сами решайте сами принимать участие или нет .
.....

Ох, как тяжело Вам жить!
Кругом одни враги и только и думают, как Вас укокошить!
Такого бреда давно не читал. Сравнить можно разве что с министром обороны Форрестолом, который закричал: "Русские идут!". После этого выпрыгнул из окна 16 этажа.
Надеюсь, Вы так не поступите.

Уже писал, никому это не надо. Проблемы перенаселения можно решить проще. И у ковида слишком низкая смертность для такой серьёзной задачи.

P.s. После такого даже не буду смотреть Ваши ссылки.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 01:19

IgA
названия таблиц разные.
Table 5. Attendance to emergency care and deaths of sequenced and genotyped Delta cases in England by vaccination status (1 February 2021 to 29 August 2021)

Table 5. COVID-19 deaths (a) within 28 days and (b) within 60 days of positive specimen or with COVID-19 reportedon death certificate, by vaccination status between week 32 and week 35 2021

уколотых один раз отнесли к неваксам. нет стобика
Rates among persons vaccinated with one dose (per 100,000)
pilker
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 04:52

Заместитель министра – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что среди госпитализированных с коронавирусной инфекцией украинцев за последние три месяца, 98,1% граждан, которые не сделали прививку против COVID-19.

Как передает "Хвиля", об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Кузин призвал делать прививки тех, кто хочет уберечь себя от тяжелого течения болезни, госпитализаций и смерти.
Кабінет Міністрів України вивчає можливість змусити всіх працюючих українців, які не пройшли вакцинацію, постійно робити ПЛР-тести за свій рахунок. Також їх можуть позбавити державної допомоги при посиленні карантину.
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 08:31

  Hotab написав:
  yama написав:вибачаюсь . Але я за добровільне . Тільки добровільне

Тогда прояснилась революционная тройка: Яме доверят только вакцину в шприц набирать, Будивельнык держит за руки, чтоб не брыкался, а Флер в белом халате и глубоком декольте принудительно колет 10% населения.

Зображення
К этой ЗДРАВОМЫСЛЯЩЕЙ тройке смело можете еще и меня отнести. Все они правильно и по делу говорят.
fin
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 08:35

  Ukrainian написав:Заместитель министра – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что среди госпитализированных с коронавирусной инфекцией украинцев за последние три месяца, 98,1% граждан, которые не сделали прививку против COVID-19.

Как передает "Хвиля", об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Кузин призвал делать прививки тех, кто хочет уберечь себя от тяжелого течения болезни, госпитализаций и смерти.
Кабінет Міністрів України вивчає можливість змусити всіх працюючих українців, які не пройшли вакцинацію, постійно робити ПЛР-тести за свій рахунок. Також їх можуть позбавити державної допомоги при посиленні карантину.

Ти ж здається в Канандосії живеш? Можеш по тємі постити ковідні новини звідти...

Українські новини ми і самі можемо прочитати :mrgreen:

зі. це так, побажання, а тама як сам хцещ...
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 08:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fin написав:еще и меня отнести.

Ну держать уже не надо. Из рук экс-прапорщика никто ещё не вырывался. Тогда вам в руки дубину: если Флер не сможет попадать в плечо из-за дерганий пациента, вы слегка по голове пенсионера, чтоб "обмяк".
Ну у вас есть перспектива служебного лифта: через несколько лет Будивельныку будет 60+ и будете вы уже его держать. :lol: Дубину подхвачу я, так и быть.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 21 вер, 2021 08:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 08:36

  ЛАД написав:Ох, как тяжело Вам жить!......Проблемы перенаселения можно решить проще. И у ковида слишком низкая смертность для такой серьёзной задачи.
Ви не правильно ведете бесіду :D , люди краще розуміють, коли з ними спілкуєшся на рівні їх розумових здібностей. Тому треба терпляче пояснювати декому, що так, це всесвітня змова, заколот таємного уряду. Так, вірус штучний щоб з його допомогою очистити Землю. Бо нерозумні люди вбивають нашу рідну природу, і кількість негативно мислюючих досягла критичного рівня :twisted: . І от, щоб вияснити хто розумово підходить для подальшого життя, а хто ні, вони ( таємний уряд 8), або гуманоїди з Алфа Центаври чи Нібіру ) вивели вірус та зробили від ньог вакцину. Хто здатний мислити хоча б на початковому рівні і співвідношувати факти і дійсність, той вибере вакцину і виживе :o , а хто ні - від таких земля очиститься :D
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