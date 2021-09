Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Меня Ой+ сломал. Я был на верном пути,сделал одну дозу (сначала переболев). И тут дисидент Ой+ рассказывающий о вреде вакцинации, об отсутствии смертности, ищущий вместе с вами на кладбище таблички с умершими в 71 год, ВДРУГ ШИРНУЛСЯ. Я бы подумал , что он где-то не там проснулся, был не в себе, и случайно. Но не дважды же!!!

Меня Ой+ сломал. Я был на верном пути,сделал одну дозу (сначала переболев). И тут дисидент Ой+ рассказывающий о вреде вакцинации, об отсутствии смертности, ищущий вместе с вами на кладбище таблички с умершими в 71 год, ВДРУГ ШИРНУЛСЯ. Я бы подумал , что он где-то не там проснулся, был не в себе, и случайно. Но не дважды же!!!

Я теперь не понимаю, где добро,а где зло. И пока не разберусь, не могу завершить.

yama написав: Бомбу уже заложили в виде вакцины , а вот детонатор поджигать будут тем кому надо и когда надо . Первых два укольчика это только часть, а дальше выборочно добавят нужный компонент либо для поджога детонатора либо для обезвреживания бомбы. Тот же поджог можно сделать уже и без укольчика , выпустив новый вариант вируса к которому будут более чувствительны те кто после двух или трех укольчиков. Бомбу уже заложили в виде вакцины , а вот детонатор поджигать будут тем кому надо и когда надо . Первых два укольчика это только часть, а дальше выборочно добавят нужный компонент либо для поджога детонатора либо для обезвреживания бомбы. Тот же поджог можно сделать уже и без укольчика , выпустив новый вариант вируса к которому будут более чувствительны те кто после двух или трех укольчиков.



Мне тяжело оценить всю противоречивость Вашей натуры, которая в целом за все прививки но против конкретной ковидной, но все же не кажется Вам что человек прочитавший вторую цитату может и не захотеть вакцинироваться?



Я не против что переболевших можно не вакцинировать. Естественно без бреда типа "всих хто контактував" и лучше переболеть чем вакцинироваться. Но что дальше? Кто, за чей счет и как будет это воплощать в реальность? Мне тяжело оценить всю противоречивость Вашей натуры, которая в целом за все прививки но против конкретной ковидной, но все же не кажется Вам что человек прочитавший вторую цитату может и не захотеть вакцинироваться?Я не против что переболевших можно не вакцинировать. Естественно без бреда типа "всих хто контактував" и лучше переболеть чем вакцинироваться. Но что дальше? Кто, за чей счет и как будет это воплощать в реальность? IgA Повідомлень: 726 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 вер, 2021 23:09 yama написав: .....

Если коротко вырисовывается очень ясная картина.

Для старых и больных создали вирус который их добьет , молодых и здоровых выборочно и когда надо добьют вакциной . Конечно есть исключения не все старые и больны умрут от вируса , также как и не все молодые и здоровые перенесут вирус легко и выживут, но в целом несмотря на некоторую допустимую погрешность , всегда можно ввезти нужный укольчик первым или пятым бустером и запустить нужную реакцию. Бомбу уже заложили в виде вакцины , а вот детонатор поджигать будут тем кому надо и когда надо . Первых два укольчика это только часть, а дальше выборочно добавят нужный компонент либо для поджога детонатора либо для обезвреживания бомбы. Тот же поджог можно сделать уже и без укольчика , выпустив новый вариант вируса к которому будут более чувствительны те кто после двух или трех укольчиков. Главное обеспечить массовость . А дальше можно делать выборочно "как в бергаммо" или " как показывали в первых демо видео - " падать посреди улицы " .

Думайте сами решайте сами принимать участие или нет .

..... .....Если коротко вырисовывается очень ясная картина.Для старых и больных создали вирус который их добьет , молодых и здоровых выборочно и когда надо добьют вакциной . Конечно есть исключения не все старые и больны умрут от вируса , также как и не все молодые и здоровые перенесут вирус легко и выживут, но в целом несмотря на некоторую допустимую погрешность , всегда можно ввезти нужный укольчик первым или пятым бустером и запустить нужную реакцию. Бомбу уже заложили в виде вакцины , а вот детонатор поджигать будут тем кому надо и когда надо . Первых два укольчика это только часть, а дальше выборочно добавят нужный компонент либо для поджога детонатора либо для обезвреживания бомбы. Тот же поджог можно сделать уже и без укольчика , выпустив новый вариант вируса к которому будут более чувствительны те кто после двух или трех укольчиков. Главное обеспечить массовость . А дальше можно делать выборочно "как в бергаммо" или " как показывали в первых демо видео - " падать посреди улицы " .Думайте сами решайте сами принимать участие или нет ......

Ох, как тяжело Вам жить!

Кругом одни враги и только и думают, как Вас укокошить!

Такого бреда давно не читал. Сравнить можно разве что с министром обороны Форрестолом, который закричал: "Русские идут!". После этого выпрыгнул из окна 16 этажа.

Надеюсь, Вы так не поступите.



Уже писал, никому это не надо. Проблемы перенаселения можно решить проще. И у ковида слишком низкая смертность для такой серьёзной задачи.



названия таблиц разные.

Table 5. Attendance to emergency care and deaths of sequenced and genotyped Delta cases in England by vaccination status (1 February 2021 to 29 August 2021)



Table 5. COVID-19 deaths (a) within 28 days and (b) within 60 days of positive specimen or with COVID-19 reportedon death certificate, by vaccination status between week 32 and week 35 2021



уколотых один раз отнесли к неваксам. нет стобика

Rates among persons vaccinated with one dose (per 100,000) pilker Повідомлень: 3 З нами з: 20.09.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 вер, 2021 04:52 Заместитель министра – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что среди госпитализированных с коронавирусной инфекцией украинцев за последние три месяца, 98,1% граждан, которые не сделали прививку против COVID-19.



Как передает "Хвиля", об этом сообщает пресс-служба МОЗ.



Кузин призвал делать прививки тех, кто хочет уберечь себя от тяжелого течения болезни, госпитализаций и смерти.

Кабінет Міністрів України вивчає можливість змусити всіх працюючих українців, які не пройшли вакцинацію, постійно робити ПЛР-тести за свій рахунок. Також їх можуть позбавити державної допомоги при посиленні карантину. Ukrainian

Тогда прояснилась революционная тройка: Яме доверят только вакцину в шприц набирать, Будивельнык держит за руки, чтоб не брыкался, а Флер в белом халате и глубоком декольте принудительно колет 10% населения.



Даже более того, отчеты разные, про варианты коронавируса и про вакцинацию в целом. К чему это буквоедство? Просто показал принцип по которому большие абсолютные цифры при пересчете на размер группы превращаются в меншие.

Если есть 10 человек из которых заболело 5 и 100 из которых заболело 5, в итоге будет по 5 заболевших с каждой группы. Это вовсе не значит что вероятность заболеть одинаковая для обеих групп, а только то что размер групп разный, для этого абсолютные цифры по заболевшим приводяк к размеру группы.

pilker написав: уколотых один раз отнесли к неваксам. нет стобика уколотых один раз отнесли к неваксам. нет стобика

Их там в любом случае мало, куда их не отнеси



Не понимаете это? Ок, вот абсолютные цифры за весь период вакцинации -



https://www.ons.gov.uk/peoplepopulation ... d2july2021



In England, between 2 January and 2 July 2021, there were 51,281 deaths involving coronavirus (COVID-19); 640 occurred in people who were fully vaccinated, which includes people who had been infected before they were vaccinated.

Ученые обнаружили, что в нескольких наиболее пострадавших странах (Перу, Эквадор, Боливия, Мексика) избыточная смертность превышала 50% ожидаемой годовой смертности или превышала 400 дополнительных смертей на 100 000 населения (Перу, Болгария, Северная Македония, Сербия). В то же время в нескольких других странах (например, в Австралии и Новой Зеландии) смертность во время пандемии была ниже обычного уровня, предположительно, из-за мер социального дистанцирования, снижающих инфекционную смертность, не связанную с COVID.



Кроме того, ученые выяснили, что, хотя многие страны очень точно сообщают о смертях от COVID-19, некоторые страны существенно занижают свои данные о смертях от коронавируса (например, Никарагуа, Россия, Узбекистан), вплоть до двух порядков (Таджикистан, 100 раз).







В странах, где смогли убедить народ, что необходимо беречься, носить маски, вакцинироваться, принимали меры, в том числе, локдауны, компенсировали населению потери, чаще всего смертность минимальна. Мы видим это по Скандинавии (кроме Швеции), Сингапуру, Южной Корее, Исландии, Австралии, Новой Зеландии, Тайваню. И даже такая большая интегрированная в Евросоюз страна, как Германия, пострадала намного меньше, чем почти все ее соседи, — там вводились более адекватные меры, там более дисциплинированное население, есть открытые данные, точная статистика, хорошо выстроенная система здравоохранения.





Но, я считаю, самым страшным по итогу месяцем года у нас будет июль (70-100 тысяч). По моей суммарной оценке, за все время пандемии избыточная смертность в России составила более 640 тысяч, в том числе 360 тысяч смертей пришлось на прошлый год. Это больше, чем в США и любой развитой стране мира, и, возможно, даже больше, чем в Бразилии. Россия явно в тройке лидеров по этому показателю. В процентах прирост избыточной смертности населения уже превысил у нас показатель в 26% за 16 месяцев и 36% от годового числа смертей — и это тоже одна из самых высоких в мире цифр. Почти все эти люди не должны были умереть и не умерли бы, если бы они не заразились коронавирусом. Хуже, чем у нас, ситуация в Косове, ЮАР, Уругвае, Египте. Если сравнивать с бывшими странами СССР, то в России ситуация с избыточной смертностью — худшая. И уж конечно, она хуже, чем во всех странах Евросоюза. Уже в этом году избыточная смертность в РФ достигла 280 тысяч, и подозреваю, к середине сентября мы догоним прошлый год. И даже если будет чудо и не случится очередного ухудшения эпидобстановки к ноябрю-декабрю, вероятность того, что в 2021 году будет хуже, чем в 2020 году, процентов 90. Сейчас, по самым оптимистичным расчетам, из-за коронавируса в России умирает в сутки 2400 человек (и это уже первое место в мире по абсолютному числу умирающих), но, скорее, их 2800 или даже 3000. Именно из-за коронавируса, а не из-за того что, как любят говорить ковид-диссиденты, приостановлена плановая медпомощь — она везде оказывается.







Кроме того, продолжительность жизни в России в 2020 году упала на 1,8 года — это больше, чем в любой стране Евросоюза, и больше, чем в США. Россия проходит эпидемию очень плохо, а сейчас ситуация — одна из худших в мире. И это не из-за того, что не справилась система здравоохранения; это из-за того, что люди заражаются, пренебрегая всеми защитными средствами. И если ситуация опять начнет ухудшаться в осенне-зимний период, у нас впервые за всю историю естественная убыль населения превысит миллион человек.





Карлински и Кобак создали базу данных под названием World Mortality Dataset.
Ученые обнаружили, что в нескольких наиболее пострадавших странах (Перу, Эквадор, Боливия, Мексика) избыточная смертность превышала 50% ожидаемой годовой смертности или превышала 400 дополнительных смертей на 100 000 населения (Перу, Болгария, Северная Македония, Сербия). В то же время в нескольких других странах (например, в Австралии и Новой Зеландии) смертность во время пандемии была ниже обычного уровня, предположительно, из-за мер социального дистанцирования, снижающих инфекционную смертность, не связанную с COVID.

Кроме того, ученые выяснили, что, хотя многие страны очень точно сообщают о смертях от COVID-19, некоторые страны существенно занижают свои данные о смертях от коронавируса (например, Никарагуа, Россия, Узбекистан), вплоть до двух порядков (Таджикистан, 100 раз).

В странах, где смогли убедить народ, что необходимо беречься, носить маски, вакцинироваться, принимали меры, в том числе, локдауны, компенсировали населению потери, чаще всего смертность минимальна. Мы видим это по Скандинавии (кроме Швеции), Сингапуру, Южной Корее, Исландии, Австралии, Новой Зеландии, Тайваню. И даже такая большая интегрированная в Евросоюз страна, как Германия, пострадала намного меньше, чем почти все ее соседи, — там вводились более адекватные меры, там более дисциплинированное население, есть открытые данные, точная статистика, хорошо выстроенная система здравоохранения.

Но, я считаю, самым страшным по итогу месяцем года у нас будет июль (70-100 тысяч). По моей суммарной оценке, за все время пандемии избыточная смертность в России составила более 640 тысяч, в том числе 360 тысяч смертей пришлось на прошлый год. Это больше, чем в США и любой развитой стране мира, и, возможно, даже больше, чем в Бразилии. Россия явно в тройке лидеров по этому показателю. В процентах прирост избыточной смертности населения уже превысил у нас показатель в 26% за 16 месяцев и 36% от годового числа смертей — и это тоже одна из самых высоких в мире цифр. Почти все эти люди не должны были умереть и не умерли бы, если бы они не заразились коронавирусом. Хуже, чем у нас, ситуация в Косове, ЮАР, Уругвае, Египте. Если сравнивать с бывшими странами СССР, то в России ситуация с избыточной смертностью — худшая. И уж конечно, она хуже, чем во всех странах Евросоюза. Уже в этом году избыточная смертность в РФ достигла 280 тысяч, и подозреваю, к середине сентября мы догоним прошлый год. И даже если будет чудо и не случится очередного ухудшения эпидобстановки к ноябрю-декабрю, вероятность того, что в 2021 году будет хуже, чем в 2020 году, процентов 90. Сейчас, по самым оптимистичным расчетам, из-за коронавируса в России умирает в сутки 2400 человек (и это уже первое место в мире по абсолютному числу умирающих), но, скорее, их 2800 или даже 3000.

Кроме того, продолжительность жизни в России в 2020 году упала на 1,8 года — это больше, чем в любой стране Евросоюза, и больше, чем в США. Россия проходит эпидемию очень плохо, а сейчас ситуация — одна из худших в мире. И это не из-за того, что не справилась система здравоохранения; это из-за того, что люди заражаются, пренебрегая всеми защитными средствами. И если ситуация опять начнет ухудшаться в осенне-зимний период, у нас впервые за всю историю естественная убыль населения превысит миллион человек.

https://www-mk-ru.cdn.ampproject.org/v/ ... irusa.html

