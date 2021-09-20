Меня Ой+ сломал. Я был на верном пути,сделал одну дозу (сначала переболев). И тут дисидент Ой+ рассказывающий о вреде вакцинации, об отсутствии смертности, ищущий вместе с вами на кладбище таблички с умершими в 71 год, ВДРУГ ШИРНУЛСЯ. Я бы подумал , что он где-то не там проснулся, был не в себе, и случайно. Но не дважды же!!! Я теперь не понимаю, где добро,а где зло. И пока не разберусь, не могу завершить.
yama написав:я никого не отговариваю ( кроме тех кто мне дорог) !
yama написав:Бомбу уже заложили в виде вакцины , а вот детонатор поджигать будут тем кому надо и когда надо . Первых два укольчика это только часть, а дальше выборочно добавят нужный компонент либо для поджога детонатора либо для обезвреживания бомбы. Тот же поджог можно сделать уже и без укольчика , выпустив новый вариант вируса к которому будут более чувствительны те кто после двух или трех укольчиков.
Мне тяжело оценить всю противоречивость Вашей натуры, которая в целом за все прививки но против конкретной ковидной, но все же не кажется Вам что человек прочитавший вторую цитату может и не захотеть вакцинироваться?
Я не против что переболевших можно не вакцинировать. Естественно без бреда типа "всих хто контактував" и лучше переболеть чем вакцинироваться. Но что дальше? Кто, за чей счет и как будет это воплощать в реальность?
yama написав:..... Если коротко вырисовывается очень ясная картина. Для старых и больных создали вирус который их добьет , молодых и здоровых выборочно и когда надо добьют вакциной . Конечно есть исключения не все старые и больны умрут от вируса , также как и не все молодые и здоровые перенесут вирус легко и выживут, но в целом несмотря на некоторую допустимую погрешность , всегда можно ввезти нужный укольчик первым или пятым бустером и запустить нужную реакцию. Бомбу уже заложили в виде вакцины , а вот детонатор поджигать будут тем кому надо и когда надо . Первых два укольчика это только часть, а дальше выборочно добавят нужный компонент либо для поджога детонатора либо для обезвреживания бомбы. Тот же поджог можно сделать уже и без укольчика , выпустив новый вариант вируса к которому будут более чувствительны те кто после двух или трех укольчиков. Главное обеспечить массовость . А дальше можно делать выборочно "как в бергаммо" или " как показывали в первых демо видео - " падать посреди улицы " . Думайте сами решайте сами принимать участие или нет . .....
Ох, как тяжело Вам жить! Кругом одни враги и только и думают, как Вас укокошить! Такого бреда давно не читал. Сравнить можно разве что с министром обороны Форрестолом, который закричал: "Русские идут!". После этого выпрыгнул из окна 16 этажа. Надеюсь, Вы так не поступите.
Уже писал, никому это не надо. Проблемы перенаселения можно решить проще. И у ковида слишком низкая смертность для такой серьёзной задачи.
P.s. После такого даже не буду смотреть Ваши ссылки.
Заместитель министра – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что среди госпитализированных с коронавирусной инфекцией украинцев за последние три месяца, 98,1% граждан, которые не сделали прививку против COVID-19.
Как передает "Хвиля", об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
Кузин призвал делать прививки тех, кто хочет уберечь себя от тяжелого течения болезни, госпитализаций и смерти. Кабінет Міністрів України вивчає можливість змусити всіх працюючих українців, які не пройшли вакцинацію, постійно робити ПЛР-тести за свій рахунок. Також їх можуть позбавити державної допомоги при посиленні карантину.
yama написав:вибачаюсь . Але я за добровільне . Тільки добровільне
Тогда прояснилась революционная тройка: Яме доверят только вакцину в шприц набирать, Будивельнык держит за руки, чтоб не брыкался, а Флер в белом халате и глубоком декольте принудительно колет 10% населения.
К этой ЗДРАВОМЫСЛЯЩЕЙ тройке смело можете еще и меня отнести. Все они правильно и по делу говорят.
ЛАД написав:Ох, как тяжело Вам жить!......Проблемы перенаселения можно решить проще. И у ковида слишком низкая смертность для такой серьёзной задачи.
Ви не правильно ведете бесіду , люди краще розуміють, коли з ними спілкуєшся на рівні їх розумових здібностей. Тому треба терпляче пояснювати декому, що так, це всесвітня змова, заколот таємного уряду. Так, вірус штучний щоб з його допомогою очистити Землю. Бо нерозумні люди вбивають нашу рідну природу, і кількість негативно мислюючих досягла критичного рівня . І от, щоб вияснити хто розумово підходить для подальшого життя, а хто ні, вони ( таємний уряд , або гуманоїди з Алфа Центаври чи Нібіру ) вивели вірус та зробили від ньог вакцину. Хто здатний мислити хоча б на початковому рівні і співвідношувати факти і дійсність, той вибере вакцину і виживе , а хто ні - від таких земля очиститься
Даже более того, отчеты разные, про варианты коронавируса и про вакцинацию в целом. К чему это буквоедство? Просто показал принцип по которому большие абсолютные цифры при пересчете на размер группы превращаются в меншие. Если есть 10 человек из которых заболело 5 и 100 из которых заболело 5, в итоге будет по 5 заболевших с каждой группы. Это вовсе не значит что вероятность заболеть одинаковая для обеих групп, а только то что размер групп разный, для этого абсолютные цифры по заболевшим приводяк к размеру группы.
pilker написав:уколотых один раз отнесли к неваксам. нет стобика
Их там в любом случае мало, куда их не отнеси
Не понимаете это? Ок, вот абсолютные цифры за весь период вакцинации -
In England, between 2 January and 2 July 2021, there were 51,281 deaths involving coronavirus (COVID-19); 640 occurred in people who were fully vaccinated, which includes people who had been infected before they were vaccinated.
Карлински и Кобак создали базу данных под названием World Mortality Dataset.
Ученые обнаружили, что в нескольких наиболее пострадавших странах (Перу, Эквадор, Боливия, Мексика) избыточная смертность превышала 50% ожидаемой годовой смертности или превышала 400 дополнительных смертей на 100 000 населения (Перу, Болгария, Северная Македония, Сербия). В то же время в нескольких других странах (например, в Австралии и Новой Зеландии) смертность во время пандемии была ниже обычного уровня, предположительно, из-за мер социального дистанцирования, снижающих инфекционную смертность, не связанную с COVID.
Кроме того, ученые выяснили, что, хотя многие страны очень точно сообщают о смертях от COVID-19, некоторые страны существенно занижают свои данные о смертях от коронавируса (например, Никарагуа, Россия, Узбекистан), вплоть до двух порядков (Таджикистан, 100 раз).
В странах, где смогли убедить народ, что необходимо беречься, носить маски, вакцинироваться, принимали меры, в том числе, локдауны, компенсировали населению потери, чаще всего смертность минимальна. Мы видим это по Скандинавии (кроме Швеции), Сингапуру, Южной Корее, Исландии, Австралии, Новой Зеландии, Тайваню. И даже такая большая интегрированная в Евросоюз страна, как Германия, пострадала намного меньше, чем почти все ее соседи, — там вводились более адекватные меры, там более дисциплинированное население, есть открытые данные, точная статистика, хорошо выстроенная система здравоохранения.
Но, я считаю, самым страшным по итогу месяцем года у нас будет июль (70-100 тысяч). По моей суммарной оценке, за все время пандемии избыточная смертность в России составила более 640 тысяч, в том числе 360 тысяч смертей пришлось на прошлый год. Это больше, чем в США и любой развитой стране мира, и, возможно, даже больше, чем в Бразилии. Россия явно в тройке лидеров по этому показателю. В процентах прирост избыточной смертности населения уже превысил у нас показатель в 26% за 16 месяцев и 36% от годового числа смертей — и это тоже одна из самых высоких в мире цифр. Почти все эти люди не должны были умереть и не умерли бы, если бы они не заразились коронавирусом. Хуже, чем у нас, ситуация в Косове, ЮАР, Уругвае, Египте. Если сравнивать с бывшими странами СССР, то в России ситуация с избыточной смертностью — худшая. И уж конечно, она хуже, чем во всех странах Евросоюза. Уже в этом году избыточная смертность в РФ достигла 280 тысяч, и подозреваю, к середине сентября мы догоним прошлый год. И даже если будет чудо и не случится очередного ухудшения эпидобстановки к ноябрю-декабрю, вероятность того, что в 2021 году будет хуже, чем в 2020 году, процентов 90. Сейчас, по самым оптимистичным расчетам, из-за коронавируса в России умирает в сутки 2400 человек (и это уже первое место в мире по абсолютному числу умирающих), но, скорее, их 2800 или даже 3000. Именно из-за коронавируса, а не из-за того что, как любят говорить ковид-диссиденты, приостановлена плановая медпомощь — она везде оказывается.
Кроме того, продолжительность жизни в России в 2020 году упала на 1,8 года — это больше, чем в любой стране Евросоюза, и больше, чем в США. Россия проходит эпидемию очень плохо, а сейчас ситуация — одна из худших в мире. И это не из-за того, что не справилась система здравоохранения; это из-за того, что люди заражаются, пренебрегая всеми защитными средствами. И если ситуация опять начнет ухудшаться в осенне-зимний период, у нас впервые за всю историю естественная убыль населения превысит миллион человек.