yama написав:..... Если коротко вырисовывается очень ясная картина. Для старых и больных создали вирус который их добьет , молодых и здоровых выборочно и когда надо добьют вакциной . Конечно есть исключения не все старые и больны умрут от вируса , также как и не все молодые и здоровые перенесут вирус легко и выживут, но в целом несмотря на некоторую допустимую погрешность , всегда можно ввезти нужный укольчик первым или пятым бустером и запустить нужную реакцию. Бомбу уже заложили в виде вакцины , а вот детонатор поджигать будут тем кому надо и когда надо . Первых два укольчика это только часть, а дальше выборочно добавят нужный компонент либо для поджога детонатора либо для обезвреживания бомбы. Тот же поджог можно сделать уже и без укольчика , выпустив новый вариант вируса к которому будут более чувствительны те кто после двух или трех укольчиков. Главное обеспечить массовость . А дальше можно делать выборочно "как в бергаммо" или " как показывали в первых демо видео - " падать посреди улицы " . Думайте сами решайте сами принимать участие или нет . .....
Ох, как тяжело Вам жить! Кругом одни враги и только и думают, как Вас укокошить! Такого бреда давно не читал. Сравнить можно разве что с министром обороны Форрестолом, который закричал: "Русские идут!". После этого выпрыгнул из окна 16 этажа. Надеюсь, Вы так не поступите.
Уже писал, никому это не надо. Проблемы перенаселения можно решить проще. И у ковида слишком низкая смертность для такой серьёзной задачи.
P.s. После такого даже не буду смотреть Ваши ссылки.
Заместитель министра – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что среди госпитализированных с коронавирусной инфекцией украинцев за последние три месяца, 98,1% граждан, которые не сделали прививку против COVID-19.
Как передает "Хвиля", об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
Кузин призвал делать прививки тех, кто хочет уберечь себя от тяжелого течения болезни, госпитализаций и смерти. Кабінет Міністрів України вивчає можливість змусити всіх працюючих українців, які не пройшли вакцинацію, постійно робити ПЛР-тести за свій рахунок. Також їх можуть позбавити державної допомоги при посиленні карантину.
yama написав:вибачаюсь . Але я за добровільне . Тільки добровільне
Тогда прояснилась революционная тройка: Яме доверят только вакцину в шприц набирать, Будивельнык держит за руки, чтоб не брыкался, а Флер в белом халате и глубоком декольте принудительно колет 10% населения.
К этой ЗДРАВОМЫСЛЯЩЕЙ тройке смело можете еще и меня отнести. Все они правильно и по делу говорят.
ЛАД написав:Ох, как тяжело Вам жить!......Проблемы перенаселения можно решить проще. И у ковида слишком низкая смертность для такой серьёзной задачи.
Ви не правильно ведете бесіду , люди краще розуміють, коли з ними спілкуєшся на рівні їх розумових здібностей. Тому треба терпляче пояснювати декому, що так, це всесвітня змова, заколот таємного уряду. Так, вірус штучний щоб з його допомогою очистити Землю. Бо нерозумні люди вбивають нашу рідну природу, і кількість негативно мислюючих досягла критичного рівня . І от, щоб вияснити хто розумово підходить для подальшого життя, а хто ні, вони ( таємний уряд , або гуманоїди з Алфа Центаври чи Нібіру ) вивели вірус та зробили від ньог вакцину. Хто здатний мислити хоча б на початковому рівні і співвідношувати факти і дійсність, той вибере вакцину і виживе , а хто ні - від таких земля очиститься
Даже более того, отчеты разные, про варианты коронавируса и про вакцинацию в целом. К чему это буквоедство? Просто показал принцип по которому большие абсолютные цифры при пересчете на размер группы превращаются в меншие. Если есть 10 человек из которых заболело 5 и 100 из которых заболело 5, в итоге будет по 5 заболевших с каждой группы. Это вовсе не значит что вероятность заболеть одинаковая для обеих групп, а только то что размер групп разный, для этого абсолютные цифры по заболевшим приводяк к размеру группы.
pilker написав:уколотых один раз отнесли к неваксам. нет стобика
Их там в любом случае мало, куда их не отнеси
Не понимаете это? Ок, вот абсолютные цифры за весь период вакцинации -
In England, between 2 January and 2 July 2021, there were 51,281 deaths involving coronavirus (COVID-19); 640 occurred in people who were fully vaccinated, which includes people who had been infected before they were vaccinated.
Сегодня избыточная смертность, определяемая как увеличение смертности от всех причин по сравнению с ожидаемой смертностью, считается наиболее объективным показателем числа погибших от COVID-19.
Страны мира сообщили о 4,2 млн смертей от SARS-CoV-2 с начала пандемии до конца июля 2021 года, но фактическое число смертей, скорее всего, выше. По исследованию журнала The Economist, еще в апреле оно оценивалось в 10 миллионов!!!!!.
Карлински и Кобак создали базу данных под названием World Mortality Dataset.
Ученые обнаружили, что в нескольких наиболее пострадавших странах (Перу, Эквадор, Боливия, Мексика) избыточная смертность превышала 50% ожидаемой годовой смертности или превышала 400 дополнительных смертей на 100 000 населения (Перу, Болгария, Северная Македония, Сербия). В то же время в нескольких других странах (например, в Австралии и Новой Зеландии) смертность во время пандемии была ниже обычного уровня, предположительно, из-за мер социального дистанцирования, снижающих инфекционную смертность, не связанную с COVID.
Кроме того, ученые выяснили, что, хотя многие страны очень точно сообщают о смертях от COVID-19, некоторые страны существенно занижают свои данные о смертях от коронавируса (например, Никарагуа, Россия, Узбекистан), вплоть до двух порядков (Таджикистан, 100 раз).
В странах, где смогли убедить народ, что необходимо беречься, носить маски, вакцинироваться, принимали меры, в том числе, локдауны, компенсировали населению потери, чаще всего смертность минимальна. Мы видим это по Скандинавии (кроме Швеции), Сингапуру, Южной Корее, Исландии, Австралии, Новой Зеландии, Тайваню. И даже такая большая интегрированная в Евросоюз страна, как Германия, пострадала намного меньше, чем почти все ее соседи, — там вводились более адекватные меры, там более дисциплинированное население, есть открытые данные, точная статистика, хорошо выстроенная система здравоохранения.
Но, я считаю, самым страшным по итогу месяцем года у нас будет июль (70-100 тысяч). По моей суммарной оценке, за все время пандемии избыточная смертность в России составила более 640 тысяч, в том числе 360 тысяч смертей пришлось на прошлый год. Это больше, чем в США и любой развитой стране мира, и, возможно, даже больше, чем в Бразилии. Россия явно в тройке лидеров по этому показателю. В процентах прирост избыточной смертности населения уже превысил у нас показатель в 26% за 16 месяцев и 36% от годового числа смертей — и это тоже одна из самых высоких в мире цифр. Почти все эти люди не должны были умереть и не умерли бы, если бы они не заразились коронавирусом. Хуже, чем у нас, ситуация в Косове, ЮАР, Уругвае, Египте. Если сравнивать с бывшими странами СССР, то в России ситуация с избыточной смертностью — худшая. И уж конечно, она хуже, чем во всех странах Евросоюза. Уже в этом году избыточная смертность в РФ достигла 280 тысяч, и подозреваю, к середине сентября мы догоним прошлый год. И даже если будет чудо и не случится очередного ухудшения эпидобстановки к ноябрю-декабрю, вероятность того, что в 2021 году будет хуже, чем в 2020 году, процентов 90. Сейчас, по самым оптимистичным расчетам, из-за коронавируса в России умирает в сутки 2400 человек (и это уже первое место в мире по абсолютному числу умирающих), но, скорее, их 2800 или даже 3000. Именно из-за коронавируса, а не из-за того что, как любят говорить ковид-диссиденты, приостановлена плановая медпомощь — она везде оказывается.
Кроме того, продолжительность жизни в России в 2020 году упала на 1,8 года — это больше, чем в любой стране Евросоюза, и больше, чем в США. Россия проходит эпидемию очень плохо, а сейчас ситуация — одна из худших в мире. И это не из-за того, что не справилась система здравоохранения; это из-за того, что люди заражаются, пренебрегая всеми защитными средствами. И если ситуация опять начнет ухудшаться в осенне-зимний период, у нас впервые за всю историю естественная убыль населения превысит миллион человек.
Hotab написав:Тогда прояснилась революционная тройка: Яме доверят только вакцину в шприц набирать, Будивельнык держит за руки, чтоб не брыкался, а Флер в белом халате и глубоком декольте принудительно колет 10% населения.
К этой ЗДРАВОМЫСЛЯЩЕЙ тройке смело можете еще и меня отнести. Все они правильно и по делу говорят.
Мы согласны Начнем с недоколотых переляканых
Hotab написав:Я был на верном пути,сделал одну дозу (сначала переболев). .. теперь не понимаю, где добро,а где зло. И пока не разберусь, не могу завершить.
Как оказалось, к сегодняшнему дню вакцинировались меньше половины народных депутатов. Глава комитета по вопросам здоровья нации Радуцкий уже возмущается по этому поводу.
"Это позор, когда Верховная Рада пишет законы, которыми требует от людей вакцинироваться, носить маски, сама этого не выполняет. Сегодня в Верховной Раде провакцинировано не более 50% депутатов. Сегодня Верховной Раде не надо никого загонять в стойло с вакцинацией. Не загоним", - сказал Михаил Радуцкий.
Он предложил в качестве меры воздействия установить требование проходить невакцинированным депутатам антиген-тест на вирус за собственный счет.