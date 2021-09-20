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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3750375137523753

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 61
Мені вже зробили щеплення
66%
40
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
9
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
6
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 11:26

  Hotab написав:
  fler написав:Начнем с недоколотых переляканых

Где развернете пункт? В Нико, Херсоне, Киеве (мне удобнее.. на дежурство на неделю... в АТБ, конечно же) .
:mrgreen:


Ну это если бы ваше «стадо» было в одном населенном пункте, а так разбрелись, как бараны, по всей стране… Придется работать мобильной бригадой :mrgreen:

По словам министра, с начала 2020 года от коронавируса в Украине скончалось 54 919 человек, из которых 44 940 (82%) — люди старше 60 лет, которые, собственно, наиболее уязвимы в период пандемии.
https://telegraf.com.ua/obshhestvo/2021 ... pensionery
fler
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 11:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Придется работать мобильной бригадой


Ну если Ямы с Ромкой уже не хватает, можете как бродячий цирк поехать по стране)))). Эх, 45, Флер ягодка опять)).

  fler написав: «стадо» ,
разбрелись, как бараны


Это о пенсионерах с хроническими болезнями?? :shock:

Доносчик там уже карандаш сломал от негодования. Повнимательнее.


  Вкладчик1234 написав: не более 50% депутатов


Пфф. При общем уровне 14%, и предпочтении старикам - это отличный показатель!!
Hotab
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