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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 вер, 2021 11:26
Hotab написав: fler написав:
Начнем с недоколотых переляканых
Где развернете пункт? В Нико, Херсоне, Киеве (мне удобнее.. на дежурство на неделю... в АТБ, конечно же) .
Ну это если бы ваше «стадо» было в одном населенном пункте, а так разбрелись, как бараны, по всей стране… Придется работать мобильной бригадой
По словам министра, с начала 2020 года от коронавируса в Украине скончалось 54 919 человек, из которых 44 940 (82%) — люди старше 60 лет, которые, собственно, наиболее уязвимы в период пандемии.https://telegraf.com.ua/obshhestvo/2021 ... pensionery
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Додано: Вів 21 вер, 2021 11:36
fler написав:
Придется работать мобильной бригадой
Ну если Ямы с Ромкой уже не хватает, можете как бродячий цирк поехать по стране)))). Эх, 45, Флер ягодка опять)).
fler написав:
«стадо» ,
разбрелись, как бараны
Это о пенсионерах с хроническими болезнями??
Доносчик там уже карандаш сломал от негодования. Повнимательнее.
Вкладчик1234 написав:
не более 50% депутатов
Пфф. При общем уровне 14%, и предпочтении старикам - это отличный показатель!!
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Вів 21 вер, 2021 08:07
ЛОБ
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