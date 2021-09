Додано: Вів 21 вер, 2021 12:51

pilker написав: Вы говорите, что группа один раз уколотых ничтожна. Вы говорите, что группа один раз уколотых ничтожна.

это не про саму группу, а про ее абсолютные цифры в отчетену ок для упрощения соглашусь что группа большая, и что дальше?All deaths regardless of vaccination status 51,281Deaths within 21 days of first dose 4,388Deaths 21 days or more after first dose 7,289Deaths within 21 days of second dose 182Deaths 21 days or more after second dose 458даже неполностью вакцинированных умерло в 3.4 раза меньше чем невакцинированных, а вакцинированных - более 60 раз меньше.