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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 вер, 2021 11:26
По словам министра, с начала 2020 года от коронавируса в Украине скончалось 54 919 человек, из которых 44 940 (82%) — люди старше 60 лет, которые, собственно, наиболее уязвимы в период пандемии.
Востаннє редагувалось fler в Вів 21 вер, 2021 11:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 21 вер, 2021 11:36
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ну если Ямы с Ромкой уже не хватает, можете как бродячий цирк поехать по стране)))). Эх, 45, Флер ягодка опять)).
Это о пенсионерах с хроническими болезнями??
Доносчик там уже карандаш сломал от негодования. Повнимательнее.
Пфф. При общем уровне 14%, и предпочтении старикам - это отличный показатель!!
Додано: Вів 21 вер, 2021 12:08
Может буквоедство а может и нет. сравнивам смерти в двух группах один раз уколотые и два раза. период от февраля 2021 по конец августа 2021. Вы говорите, что группа один раз уколотых ничтожна.
Смотрим цифирь по дням в феврале
итого один раз - 10979084
итого два раза - 321607
динамика к августу будет меняться
итого один раз - 1271526
итого два раза - 4587816
даже по августу один раз вакцинированых составляет 1/4 часть.
Додано: Вів 21 вер, 2021 12:51
это не про саму группу, а про ее абсолютные цифры в отчете
ну ок для упрощения соглашусь что группа большая, и что дальше?
All deaths regardless of vaccination status 51,281
Unvaccinated 38,964
Deaths within 21 days of first dose 4,388
Deaths 21 days or more after first dose 7,289
Deaths within 21 days of second dose 182
Deaths 21 days or more after second dose 458
даже неполностью вакцинированных умерло в 3.4 раза меньше чем невакцинированных, а вакцинированных - более 60 раз меньше.
Додано: Вів 21 вер, 2021 13:06
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ужасно, что гоняя это мыло по тазику уже пару месяцев ( даже на примере Израиля) , постоянно появляются плохо усваивающие простые математические цифры. Не понимающие, что такое абсолютная цифра, и что - приведенная к количеству членов в группе. И это не те, кто во время локдаунов сейчас в школе не учатся, и в зуме дули крутят математику.. Нет! Это ещё старая гвардия: Ромасик, Вкладчик, Флер, pilker. Услеживается какая-то взаимосвязь: не умеет в простую математику --> не понимает в цифрахсмертности ---> не понимает необходимости вакцинации. Естественным отбором у них выпилят самых слабых. Но сильные дадут (дают) потомство , которое может от яблони далеко не упасть. Когда-то говорил юзер Чай: сумно, б****.
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