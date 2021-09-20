Даже более того, отчеты разные, про варианты коронавируса и про вакцинацию в целом. К чему это буквоедство? Просто показал принцип по которому большие абсолютные цифры при пересчете на размер группы превращаются в меншие. Если есть 10 человек из которых заболело 5 и 100 из которых заболело 5, в итоге будет по 5 заболевших с каждой группы. Это вовсе не значит что вероятность заболеть одинаковая для обеих групп, а только то что размер групп разный, для этого абсолютные цифры по заболевшим приводяк к размеру группы.
pilker написав:уколотых один раз отнесли к неваксам. нет стобика
Их там в любом случае мало, куда их не отнеси
Не понимаете это? Ок, вот абсолютные цифры за весь период вакцинации -
In England, between 2 January and 2 July 2021, there were 51,281 deaths involving coronavirus (COVID-19); 640 occurred in people who were fully vaccinated, which includes people who had been infected before they were vaccinated.
Может буквоедство а может и нет. сравнивам смерти в двух группах один раз уколотые и два раза. период от февраля 2021 по конец августа 2021. Вы говорите, что группа один раз уколотых ничтожна. Смотрим цифирь по дням в феврале https://index.minfin.com.ua/reference/c ... k/2021-02/ итого один раз - 10979084 итого два раза - 321607 динамика к августу будет меняться итого один раз - 1271526 итого два раза - 4587816 даже по августу один раз вакцинированых составляет 1/4 часть.
pilker написав:Вы говорите, что группа один раз уколотых ничтожна.
это не про саму группу, а про ее абсолютные цифры в отчете ну ок для упрощения соглашусь что группа большая, и что дальше?
All deaths regardless of vaccination status 51,281 Unvaccinated 38,964 Deaths within 21 days of first dose 4,388 Deaths 21 days or more after first dose 7,289 Deaths within 21 days of second dose 182 Deaths 21 days or more after second dose 458
даже неполностью вакцинированных умерло в 3.4 раза меньше чем невакцинированных, а вакцинированных - более 60 раз меньше.
IgA написав:даже неполностью вакцинированных умерло в 3.4 раза меньше чем невакцинированных, а вакцинированных - более 60 раз меньше.
Ужасно, что гоняя это мыло по тазику уже пару месяцев ( даже на примере Израиля) , постоянно появляются плохо усваивающие простые математические цифры. Не понимающие, что такое абсолютная цифра, и что - приведенная к количеству членов в группе. И это не те, кто во время локдаунов сейчас в школе не учатся, и в зуме дули крутят математику.. Нет! Это ещё старая гвардия: Ромасик, Вкладчик, Флер, pilker. Услеживается какая-то взаимосвязь: не умеет в простую математику --> не понимает в цифрахсмертности ---> не понимает необходимости вакцинации. Естественным отбором у них выпилят самых слабых. Но сильные дадут (дают) потомство , которое может от яблони далеко не упасть. Когда-то говорил юзер Чай: сумно, б****.
Hotab написав:Это ещё старая гвардия: Ромасик, Вкладчик, Флер, pilker. Услеживается какая-то взаимосвязь: не умеет в простую математику --> не понимает в цифрахсмертности ---> не понимает необходимости вакцинации.
Відчувається, що освіту отримували по радянській програмі:)) Конспірологія на таких і розрахована. Пам'ятаю, у нас вчителька математики для тих, хто не розумів цифри, то намагалася пояснити графічно, але теж не всим вдавалося. Хоч графік захворюваності й смертності у Великій Британії до та після вакцинації теж не допоможе, але для наглядності до "табличок" таки залишу
Все адекватные давно уже поняли, что к чему с ковидом, остались только переляканые, которые
Hotab написав: гоняя это мыло по тазику
никак не могут определиться, что им делать…
Офис Президента не хочет вводить обязательную вакцинацию всего населения страны, а только так званные группы риска, которые постоянно контактируют с людьми. Каждая область будет определять самостоятельно такие группы населения, но драфты по некоторым спустят из министерства здравоохранения, на данный момент уже определён список: учителя, преподаватели, медицинские работники, полиция, сфера обслуживания. Региональные чиновники введут требование допуска к работе-вакцинация или каждую неделю пцр тест. https://t.me/rezident_ua/8385
По факту руководители некоторых учебных заведений (подозреваю, что таких немало по стране ) уже издали приказы о допуске к работе с такого-то числа по пцр-тесту (каждую неделю) или сертификату о вакцинации.
fler написав:Все адекватные давно уже поняли, что к чему с ковидом, остались только переляканые, которые
Hotab написав: гоняя это мыло по тазику
никак не могут определиться, что им делать…
Офис Президента не хочет вводить обязательную вакцинацию всего населения страны, а только так званные группы риска, которые постоянно контактируют с людьми. Каждая область будет определять самостоятельно такие группы населения, но драфты по некоторым спустят из министерства здравоохранения, на данный момент уже определён список: учителя, преподаватели, медицинские работники, полиция, сфера обслуживания. Региональные чиновники введут требование допуска к работе-вакцинация или каждую неделю пцр тест. https://t.me/rezident_ua/8385
По факту руководители некоторых учебных заведений (подозреваю, что таких немало по стране ) уже издали приказы о допуске к работе с такого-то числа по пцр-тесту (каждую неделю) или сертификату о вакцинации.
1 Про яке лікування тих хто перехворів безсимптомно йдеться? 2 Про яке лікування тих , хто взагалі не захворів,але знаходився в оточенні хворих? 3 Навіщо вакцинувати тих хто знаходиться в групах описаних мною в пунктах 1 і 2 ? 4 Скільки захворівших з групи 0-40 потрапляє в лікарню ? То навіщо колоти 100% в цій групі,якщо в лікарню потрапило 1% , померло 0,01% ?
и есть факты
"На цей час у полі мого зору усі киснезалежні пацієнти - це ті, хто не вакцинувався. Вакциновані люди також хворіють, але переносять легко або середньої тяжкості - температура, незначне ураження легень - і виходять з хвороби без медикаментозного лікування, антибактеріальної терапії тощо", - написала Ножевнікова у Facebook.
Вона додала, що в реанімації лежить лише один пацієнт, якого вакцинували, але у нього лейкемія, тому перебіг хвороби важкий. ... Немає жодного важко хворого вакцинованого або померлого від ковіду і у Харківській області, розповів заступник голови ХОДА Михайло Черняк.
"Із 947 людей, які сьогодні перебувають у лікарні, тільки 3,5% є вакцинованими. Це свідчить про те, що, як казав Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пандемія стає пандемією невакцинованих. Жодної людини з вакцинованих немає - ні в реанімації, ні серед мертвих", - сказав чиновник на брифінгу 16 вересня.