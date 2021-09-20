IgA написав:

pilker написав: названия таблиц разные. названия таблиц разные.

pilker написав: уколотых один раз отнесли к неваксам. нет стобика уколотых один раз отнесли к неваксам. нет стобика

In England, between 2 January and 2 July 2021, there were 51,281 deaths involving coronavirus (COVID-19); 640 occurred in people who were fully vaccinated, which includes people who had been infected before they were vaccinated.



Даже более того, отчеты разные, про варианты коронавируса и про вакцинацию в целом. К чему это буквоедство? Просто показал принцип по которому большие абсолютные цифры при пересчете на размер группы превращаются в меншие.Если есть 10 человек из которых заболело 5 и 100 из которых заболело 5, в итоге будет по 5 заболевших с каждой группы. Это вовсе не значит что вероятность заболеть одинаковая для обеих групп, а только то что размер групп разный, для этого абсолютные цифры по заболевшим приводяк к размеру группы.Их там в любом случае мало, куда их не отнесиНе понимаете это? Ок, вот абсолютные цифры за весь период вакцинации -