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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3750375137523753

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 62
Мені вже зробили щеплення
66%
41
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
9
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
6
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 11:26

По словам министра, с начала 2020 года от коронавируса в Украине скончалось 54 919 человек, из которых 44 940 (82%) — люди старше 60 лет, которые, собственно, наиболее уязвимы в период пандемии.
https://telegraf.com.ua/obshhestvo/2021 ... pensionery
Востаннє редагувалось fler в Вів 21 вер, 2021 11:51, всього редагувалось 1 раз.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 11:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Придется работать мобильной бригадой


Ну если Ямы с Ромкой уже не хватает, можете как бродячий цирк поехать по стране)))). Эх, 45, Флер ягодка опять)).

  fler написав: «стадо» ,
разбрелись, как бараны


Это о пенсионерах с хроническими болезнями?? :shock:

Доносчик там уже карандаш сломал от негодования. Повнимательнее.


  Вкладчик1234 написав: не более 50% депутатов


Пфф. При общем уровне 14%, и предпочтении старикам - это отличный показатель!!
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 12:08

  IgA написав:
  pilker написав:названия таблиц разные.

Даже более того, отчеты разные, про варианты коронавируса и про вакцинацию в целом. К чему это буквоедство? Просто показал принцип по которому большие абсолютные цифры при пересчете на размер группы превращаются в меншие.
Если есть 10 человек из которых заболело 5 и 100 из которых заболело 5, в итоге будет по 5 заболевших с каждой группы. Это вовсе не значит что вероятность заболеть одинаковая для обеих групп, а только то что размер групп разный, для этого абсолютные цифры по заболевшим приводяк к размеру группы.
  pilker написав:уколотых один раз отнесли к неваксам. нет стобика

Их там в любом случае мало, куда их не отнеси

Не понимаете это? Ок, вот абсолютные цифры за весь период вакцинации -

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulation ... d2july2021

In England, between 2 January and 2 July 2021, there were 51,281 deaths involving coronavirus (COVID-19); 640 occurred in people who were fully vaccinated, which includes people who had been infected before they were vaccinated.

Может буквоедство а может и нет. сравнивам смерти в двух группах один раз уколотые и два раза. период от февраля 2021 по конец августа 2021. Вы говорите, что группа один раз уколотых ничтожна.
Смотрим цифирь по дням в феврале
https://index.minfin.com.ua/reference/c ... k/2021-02/
итого один раз - 10979084
итого два раза - 321607
динамика к августу будет меняться
итого один раз - 1271526
итого два раза - 4587816
даже по августу один раз вакцинированых составляет 1/4 часть.
pilker
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 12:51

  pilker написав:Вы говорите, что группа один раз уколотых ничтожна.


это не про саму группу, а про ее абсолютные цифры в отчете
ну ок для упрощения соглашусь что группа большая, и что дальше?

All deaths regardless of vaccination status 51,281
Unvaccinated 38,964
Deaths within 21 days of first dose 4,388
Deaths 21 days or more after first dose 7,289
Deaths within 21 days of second dose 182
Deaths 21 days or more after second dose 458

даже неполностью вакцинированных умерло в 3.4 раза меньше чем невакцинированных, а вакцинированных - более 60 раз меньше.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 13:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  IgA написав:даже неполностью вакцинированных умерло в 3.4 раза меньше чем невакцинированных, а вакцинированных - более 60 раз меньше.

Ужасно, что гоняя это мыло по тазику уже пару месяцев ( даже на примере Израиля) , постоянно появляются плохо усваивающие простые математические цифры. Не понимающие, что такое абсолютная цифра, и что - приведенная к количеству членов в группе. И это не те, кто во время локдаунов сейчас в школе не учатся, и в зуме дули крутят математику.. Нет! Это ещё старая гвардия: Ромасик, Вкладчик, Флер, pilker. Услеживается какая-то взаимосвязь: не умеет в простую математику --> не понимает в цифрахсмертности ---> не понимает необходимости вакцинации. Естественным отбором у них выпилят самых слабых. Но сильные дадут (дают) потомство , которое может от яблони далеко не упасть. Когда-то говорил юзер Чай: сумно, б****.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 13:39

  Hotab написав:Это ещё старая гвардия: Ромасик, Вкладчик, Флер, pilker. Услеживается какая-то взаимосвязь: не умеет в простую математику --> не понимает в цифрахсмертности ---> не понимает необходимости вакцинации.

Відчувається, що освіту отримували по радянській програмі:)) Конспірологія на таких і розрахована.
Пам'ятаю, у нас вчителька математики для тих, хто не розумів цифри, то намагалася пояснити графічно, але теж не всим вдавалося.
Хоч графік захворюваності й смертності у Великій Британії до та після вакцинації теж не допоможе, але для наглядності до "табличок" таки залишу
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stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 13:42

stryzhko , так ,вірно. Графік відмінно показує падіння летальності в кілька разів. В таких вакцинованих країнах КОВІД дійсно стає "наче грип".
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 14:01

Все адекватные давно уже поняли, что к чему с ковидом, остались только переляканые, которые
  Hotab написав: гоняя это мыло по тазику

никак не могут определиться, что им делать…

Офис Президента не хочет вводить обязательную вакцинацию всего населения страны, а только так званные группы риска, которые постоянно контактируют с людьми. Каждая область будет определять самостоятельно такие группы населения, но драфты по некоторым спустят из министерства здравоохранения, на данный момент уже определён список: учителя, преподаватели, медицинские работники, полиция, сфера обслуживания. Региональные чиновники введут требование допуска к работе-вакцинация или каждую неделю пцр тест.
https://t.me/rezident_ua/8385

По факту руководители некоторых учебных заведений (подозреваю, что таких немало по стране :roll: ) уже издали приказы о допуске к работе с такого-то числа по пцр-тесту (каждую неделю) или сертификату о вакцинации.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 14:36

  fler написав:Все адекватные давно уже поняли, что к чему с ковидом, остались только переляканые, которые
  Hotab написав: гоняя это мыло по тазику

никак не могут определиться, что им делать…

Офис Президента не хочет вводить обязательную вакцинацию всего населения страны, а только так званные группы риска, которые постоянно контактируют с людьми. Каждая область будет определять самостоятельно такие группы населения, но драфты по некоторым спустят из министерства здравоохранения, на данный момент уже определён список: учителя, преподаватели, медицинские работники, полиция, сфера обслуживания. Региональные чиновники введут требование допуска к работе-вакцинация или каждую неделю пцр тест.
https://t.me/rezident_ua/8385

По факту руководители некоторых учебных заведений (подозреваю, что таких немало по стране :roll: ) уже издали приказы о допуске к работе с такого-то числа по пцр-тесту (каждую неделю) или сертификату о вакцинации.

Как хорошо, что Вы тоже поддерживаете эту идею :)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 14:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Есть предположение не подтвержденное фактами
  budivelnik написав:Добавлено: Пн 20 сен, 2021 21:25

1 Про яке лікування тих хто перехворів безсимптомно йдеться?
2 Про яке лікування тих , хто взагалі не захворів,але знаходився в оточенні хворих?
3 Навіщо вакцинувати тих хто знаходиться в групах описаних мною в пунктах 1 і 2 ?
4 Скільки захворівших з групи 0-40 потрапляє в лікарню ?
То навіщо колоти 100% в цій групі,якщо в лікарню потрапило 1% , померло 0,01% ?

и есть факты
"На цей час у полі мого зору усі киснезалежні пацієнти - це ті, хто не вакцинувався. Вакциновані люди також хворіють, але переносять легко або середньої тяжкості - температура, незначне ураження легень - і виходять з хвороби без медикаментозного лікування, антибактеріальної терапії тощо", - написала Ножевнікова у Facebook.

Вона додала, що в реанімації лежить лише один пацієнт, якого вакцинували, але у нього лейкемія, тому перебіг хвороби важкий.
...
Немає жодного важко хворого вакцинованого або померлого від ковіду і у Харківській області, розповів заступник голови ХОДА Михайло Черняк.

"Із 947 людей, які сьогодні перебувають у лікарні, тільки 3,5% є вакцинованими. Це свідчить про те, що, як казав Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пандемія стає пандемією невакцинованих. Жодної людини з вакцинованих немає - ні в реанімації, ні серед мертвих", - сказав чиновник на брифінгу 16 вересня.

(цитата из ссылки от Hotab'а в его посте Эпидемия коронавируса в мире)

Чему верить - предположениям, не подтвержденным фактами, или фактам, каждый решает сам.
yanyura
 
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