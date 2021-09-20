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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3751375237533754

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 62
Мені вже зробили щеплення
66%
41
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
9
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
6
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 15:34

С соседней ветки:
6 ч. назад

Латвия и Эстония (18 и 20 сентября) закрыли въезд для невакцинированных туристов из Украины. Об этом сообщила консульская служба МИД Украины.

https://news.finance.ua/ru/news/-/50069 ... iz-ukrainy
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 15:43

  fler написав:По словам министра, с начала 2020 года от коронавируса в Украине скончалось 54 919 человек, из которых 44 940 (82%) — люди старше 60 лет, которые, собственно, наиболее уязвимы в период пандемии.
https://telegraf.com.ua/obshhestvo/2021 ... pensionery

Увы! Вы смогли понять только первое предложение из статьи, которое и привели. Все остальные предложения (и статья в целом) оказались недоступными для вас, раз вы о них умолчали.

А умолчали вы об этом (следующие за процитированным вами из той же статьи, причем первое предложение в том же абзаце, что и приведенное вами):
Ляшко говорит, что уберечь пенсионеров поможет лишь вакцинация, которая в данной возрастной группе ускорила темп.

Так, по словам министра, сейчас в Полтавской области закончился пилотный проект по вакцинации именно пожилых людей. Волонтеры заранее приглашали их на прививку, пенсионеры формировались в группы, к которым приезжали мобильные бригады.

"Динамика вакцинаций увеличилась в разы и именно среди людей в возрасте 60+", — резюмировал министр здравоохранения, напоминая, что прививки — единственный способ уберечься от больницы и летального исхода ковида.


В чем цель вашего поста?
В усилении борьбы с вакцинацией?
Показать, что заболевают и умирают в основном 60+, в надежде, что никто не откроет ссылку и не прочитает статью полностью (не увидит, что смысл статьи совсем в другом)?
Востаннє редагувалось yanyura в Вів 21 вер, 2021 15:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 15:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yanyura написав:А умолчали вы об этом

Если бы там было о " последние (пусть даже непроверенные! ну хоть какие-то!! Ну хоть от бота-однодневки с желтыми ссылками, она бы отблагодарила:

Зображення






все, где сказано, что исследования показали, что вакцинация убивает иммунитет" - это она бы принесла сразу)))).


И не важно, что дичь жёлтая, приводящая вот сюда::



https://www.infowars.com/posts/studies- ... ne-system/



Алекс Джонс опровергает исследования, подтверждающие, что инъекция COVID разрушает Т-клетки и ослабляет иммунную систему.




"Лайкать" дичь - это расписываться в собственной глупости. Это как громко и раскатисто смеяться с тупых и плоских шуток. Это характеризует лайкающего.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 16:03

  yanyura написав:
  fler написав:По словам министра, с начала 2020 года от коронавируса в Украине скончалось 54 919 человек, из которых 44 940 (82%) — люди старше 60 лет, которые, собственно, наиболее уязвимы в период пандемии.
https://telegraf.com.ua/obshhestvo/2021 ... pensionery

Увы! Вы смогли понять только первое предложение из статьи, которое и привели. Все остальные предложения (и статья в целом) оказались недоступными для вас, раз вы о них умолчали.
...
В чем цель вашего поста?
В усилении борьбы с вакцинацией?
Показать, что заболевают и умирают в основном 60+, в надежде, что никто не откроет ссылку и не прочитает статью полностью (не увидит, что смысл статьи совсем в другом)?


Это перл, Карл! Раз вы такой умный, что знаете все о моем понимании прочитанного и даже о том, о чем я умалчиваю, откуда такие вопросы? :mrgreen:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 16:11

  fler написав:Это перл, Карл! Раз вы такой умный, что знаете все о моем понимании прочитанного и даже о том, о чем я умалчиваю, откуда такие вопросы? :mrgreen:

Бедная Вы, несчастная!
Как я Вам сочувствую!
Все Вас неправильно понимают, приписывают Вам совсем не то, что Вы думаете. Обвиняют в чём-то непонятном.
А Вы ведь такая белая и пушистая.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 16:14

За час кампанії з вакцинації в Україні зафіксували 95 летальних випадків серед щеплених проти Covid-19. Як зазначають у МОЗ, 77 з цих смертей не пов'язані з введенням вакцини. (Странно, что не все 95...)
При цьому, що від початку вакцинальної кампанії в Україні щепили 6 304 016 людей.
https://meta.ua/uk/news/society/25041-u ... aktsinats/

Интересно посмотреть в разрезе видов вакцин - сколько от какой :roll:
А также статистику по времени, как это отслеживается в нормальных странах. Напр., смертность в течение 1-14 дней после прививки и т.п.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 16:18

  fler написав:
  yanyura написав:
  fler написав:По словам министра, с начала 2020 года от коронавируса в Украине скончалось 54 919 человек, из которых 44 940 (82%) — люди старше 60 лет, которые, собственно, наиболее уязвимы в период пандемии.
https://telegraf.com.ua/obshhestvo/2021 ... pensionery

Увы! Вы смогли понять только первое предложение из статьи, которое и привели. Все остальные предложения (и статья в целом) оказались недоступными для вас, раз вы о них умолчали.
...
В чем цель вашего поста?
В усилении борьбы с вакцинацией?
Показать, что заболевают и умирают в основном 60+, в надежде, что никто не откроет ссылку и не прочитает статью полностью (не увидит, что смысл статьи совсем в другом)?


Это перл, Карл! Раз вы такой умный, что знаете все о моем понимании прочитанного и даже о том, о чем я умалчиваю, откуда такие вопросы? :mrgreen:

Потому и задаю вопросы, чтобы узнать, почему вы взяли из статьи только то, что "подтверждает" вашу позицию антивакцинации всех до 60+ и умолчали об основном посыле статьи.

Хотелось бы узнать ваше мнение о Эпидемия коронавируса в мире но это вряд ли получится. Всё, что опровергает вашу точку зрения вы "в упор" не замечаете.

У меня есть кошка (уточняю, многоцветная с преобладанием рыжего цвета, не блондинка!). Когда ей хочется зайти в квартиру, она замечает даже движение в комнате за шторами и слышит речь за закрытыми окнами и начинает тут же орать, мол запускай меня в дом. Но когда она не хочет заходить, то мгновенно слепнет и глохнет - не замечает меня, стоящего в метре от нее и не слышит мой голос ее зовущий. Ваше поведение на этой ветке сходно с ее.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 16:19

  ЛАД написав:
  fler написав:Это перл, Карл! Раз вы такой умный, что знаете все о моем понимании прочитанного и даже о том, о чем я умалчиваю, откуда такие вопросы? :mrgreen:

Бедная Вы, несчастная!
Как я Вам сочувствую!
Все Вас неправильно понимают, приписывают Вам совсем не то, что Вы думаете. Обвиняют в чём-то непонятном.
А Вы ведь такая белая и пушистая.


Еще какая :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 16:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Еще какая?


Та вы знаете ж какая. Только ничего с этим не делаете. Опустили руки. Или на сайтах библиотек вас заблочили.
Hotab
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