6 ч. назад
Латвия и Эстония (18 и 20 сентября) закрыли въезд для невакцинированных туристов из Украины. Об этом сообщила консульская служба МИД Украины.
https://news.finance.ua/ru/news/-/50069 ... iz-ukrainy
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 вер, 2021 15:34
С соседней ветки:
https://news.finance.ua/ru/news/-/50069 ... iz-ukrainy
Додано: Вів 21 вер, 2021 15:43
Увы! Вы смогли понять только первое предложение из статьи, которое и привели. Все остальные предложения (и статья в целом) оказались недоступными для вас, раз вы о них умолчали.
А умолчали вы об этом (следующие за процитированным вами из той же статьи, причем первое предложение в том же абзаце, что и приведенное вами):
В чем цель вашего поста?
В усилении борьбы с вакцинацией?
Показать, что заболевают и умирают в основном 60+, в надежде, что никто не откроет ссылку и не прочитает статью полностью (не увидит, что смысл статьи совсем в другом)?
Востаннє редагувалось yanyura в Вів 21 вер, 2021 15:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 21 вер, 2021 15:47
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Если бы там было о " последние (пусть даже непроверенные! ну хоть какие-то!! Ну хоть от бота-однодневки с желтыми ссылками, она бы отблагодарила:
все, где сказано, что исследования показали, что вакцинация убивает иммунитет" - это она бы принесла сразу)))).
И не важно, что дичь жёлтая, приводящая вот сюда::
Алекс Джонс опровергает исследования, подтверждающие, что инъекция COVID разрушает Т-клетки и ослабляет иммунную систему.
"Лайкать" дичь - это расписываться в собственной глупости. Это как громко и раскатисто смеяться с тупых и плоских шуток. Это характеризует лайкающего.
Додано: Вів 21 вер, 2021 16:03
Это перл, Карл! Раз вы такой умный, что знаете все о моем понимании прочитанного и даже о том, о чем я умалчиваю, откуда такие вопросы?
Додано: Вів 21 вер, 2021 16:11
Бедная Вы, несчастная!
Как я Вам сочувствую!
Все Вас неправильно понимают, приписывают Вам совсем не то, что Вы думаете. Обвиняют в чём-то непонятном.
А Вы ведь такая белая и пушистая.
Додано: Вів 21 вер, 2021 16:14
За час кампанії з вакцинації в Україні зафіксували 95 летальних випадків серед щеплених проти Covid-19. Як зазначають у МОЗ, 77 з цих смертей не пов'язані з введенням вакцини. (Странно, что не все 95...)
При цьому, що від початку вакцинальної кампанії в Україні щепили 6 304 016 людей.
Интересно посмотреть в разрезе видов вакцин - сколько от какой
А также статистику по времени, как это отслеживается в нормальных странах. Напр., смертность в течение 1-14 дней после прививки и т.п.
Додано: Вів 21 вер, 2021 16:18
Потому и задаю вопросы, чтобы узнать, почему вы взяли из статьи только то, что "подтверждает" вашу позицию антивакцинации всех до 60+ и умолчали об основном посыле статьи.
Хотелось бы узнать ваше мнение о Эпидемия коронавируса в мире но это вряд ли получится. Всё, что опровергает вашу точку зрения вы "в упор" не замечаете.
У меня есть кошка (уточняю, многоцветная с преобладанием рыжего цвета, не блондинка!). Когда ей хочется зайти в квартиру, она замечает даже движение в комнате за шторами и слышит речь за закрытыми окнами и начинает тут же орать, мол запускай меня в дом. Но когда она не хочет заходить, то мгновенно слепнет и глохнет - не замечает меня, стоящего в метре от нее и не слышит мой голос ее зовущий. Ваше поведение на этой ветке сходно с ее.
Додано: Вів 21 вер, 2021 16:19
Еще какая
Додано: Вів 21 вер, 2021 16:30
Re: Эпидемия коронавируса в мире
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