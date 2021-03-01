Додано: Вів 21 вер, 2021 15:43

fler написав: По словам министра, с начала 2020 года от коронавируса в Украине скончалось 54 919 человек, из которых 44 940 (82%) — люди старше 60 лет, которые, собственно, наиболее уязвимы в период пандемии.

https://telegraf.com.ua/obshhestvo/2021 ... pensionery По словам министра, с начала 2020 года от коронавируса в Украине скончалось 54 919 человек, из которых 44 940 (82%) — люди старше 60 лет, которые, собственно, наиболее уязвимы в период пандемии.

Ляшко говорит, что уберечь пенсионеров поможет лишь вакцинация, которая в данной возрастной группе ускорила темп.



Так, по словам министра, сейчас в Полтавской области закончился пилотный проект по вакцинации именно пожилых людей. Волонтеры заранее приглашали их на прививку, пенсионеры формировались в группы, к которым приезжали мобильные бригады.



"Динамика вакцинаций увеличилась в разы и именно среди людей в возрасте 60+", — резюмировал министр здравоохранения, напоминая, что прививки — единственный способ уберечься от больницы и летального исхода ковида.

Увы! Вы смогли понять только первое предложение из статьи, которое и привели. Все остальные предложения (и статья в целом) оказались недоступными для вас, раз вы о них умолчали.А умолчали вы об этом (следующие за процитированным вами из той же статьи, причем первое предложение в том же абзаце, что и приведенное вами):В чем цель вашего поста?В усилении борьбы с вакцинацией?Показать, что заболевают и умирают в основном 60+, в надежде, что никто не откроет ссылку и не прочитает статью полностью (не увидит, что смысл статьи совсем в другом)?