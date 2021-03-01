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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 37523753375437553756>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 62
Мені вже зробили щеплення
66%
41
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
9
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
6
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 15:34

С соседней ветки:
6 ч. назад

Латвия и Эстония (18 и 20 сентября) закрыли въезд для невакцинированных туристов из Украины. Об этом сообщила консульская служба МИД Украины.

https://news.finance.ua/ru/news/-/50069 ... iz-ukrainy
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 15:43

  fler написав:По словам министра, с начала 2020 года от коронавируса в Украине скончалось 54 919 человек, из которых 44 940 (82%) — люди старше 60 лет, которые, собственно, наиболее уязвимы в период пандемии.
https://telegraf.com.ua/obshhestvo/2021 ... pensionery

Увы! Вы смогли понять только первое предложение из статьи, которое и привели. Все остальные предложения (и статья в целом) оказались недоступными для вас, раз вы о них умолчали.

А умолчали вы об этом (следующие за процитированным вами из той же статьи, причем первое предложение в том же абзаце, что и приведенное вами):
Ляшко говорит, что уберечь пенсионеров поможет лишь вакцинация, которая в данной возрастной группе ускорила темп.

Так, по словам министра, сейчас в Полтавской области закончился пилотный проект по вакцинации именно пожилых людей. Волонтеры заранее приглашали их на прививку, пенсионеры формировались в группы, к которым приезжали мобильные бригады.

"Динамика вакцинаций увеличилась в разы и именно среди людей в возрасте 60+", — резюмировал министр здравоохранения, напоминая, что прививки — единственный способ уберечься от больницы и летального исхода ковида.


В чем цель вашего поста?
В усилении борьбы с вакцинацией?
Показать, что заболевают и умирают в основном 60+, в надежде, что никто не откроет ссылку и не прочитает статью полностью (не увидит, что смысл статьи совсем в другом)?
Востаннє редагувалось yanyura в Вів 21 вер, 2021 15:49, всього редагувалось 1 раз.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 15:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yanyura написав:А умолчали вы об этом

Если бы там было о " последние (пусть даже непроверенные! ну хоть какие-то!! Ну хоть от бота-однодневки с желтыми ссылками, она бы отблагодарила:

Зображення






все, где сказано, что исследования показали, что вакцинация убивает иммунитет" - это она бы принесла сразу)))).


И не важно, что дичь жёлтая, приводящая вот сюда::



https://www.infowars.com/posts/studies- ... ne-system/



Алекс Джонс опровергает исследования, подтверждающие, что инъекция COVID разрушает Т-клетки и ослабляет иммунную систему.




"Лайкать" дичь - это расписываться в собственной глупости. Это как громко и раскатисто смеяться с тупых и плоских шуток. Это характеризует лайкающего.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 16:03

  yanyura написав:
  fler написав:По словам министра, с начала 2020 года от коронавируса в Украине скончалось 54 919 человек, из которых 44 940 (82%) — люди старше 60 лет, которые, собственно, наиболее уязвимы в период пандемии.
https://telegraf.com.ua/obshhestvo/2021 ... pensionery

Увы! Вы смогли понять только первое предложение из статьи, которое и привели. Все остальные предложения (и статья в целом) оказались недоступными для вас, раз вы о них умолчали.
...
В чем цель вашего поста?
В усилении борьбы с вакцинацией?
Показать, что заболевают и умирают в основном 60+, в надежде, что никто не откроет ссылку и не прочитает статью полностью (не увидит, что смысл статьи совсем в другом)?


Это перл, Карл! Раз вы такой умный, что знаете все о моем понимании прочитанного и даже о том, о чем я умалчиваю, откуда такие вопросы? :mrgreen:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 16:11

  fler написав:Это перл, Карл! Раз вы такой умный, что знаете все о моем понимании прочитанного и даже о том, о чем я умалчиваю, откуда такие вопросы? :mrgreen:

Бедная Вы, несчастная!
Как я Вам сочувствую!
Все Вас неправильно понимают, приписывают Вам совсем не то, что Вы думаете. Обвиняют в чём-то непонятном.
А Вы ведь такая белая и пушистая.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 16:14

За час кампанії з вакцинації в Україні зафіксували 95 летальних випадків серед щеплених проти Covid-19. Як зазначають у МОЗ, 77 з цих смертей не пов'язані з введенням вакцини. (Странно, что не все 95...)
При цьому, що від початку вакцинальної кампанії в Україні щепили 6 304 016 людей.
https://meta.ua/uk/news/society/25041-u ... aktsinats/

Интересно посмотреть в разрезе видов вакцин - сколько от какой :roll:
А также статистику по времени, как это отслеживается в нормальных странах. Напр., смертность в течение 1-14 дней после прививки и т.п.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 16:15

  IgA написав:
  pilker написав:Вы говорите, что группа один раз уколотых ничтожна.


это не про саму группу, а про ее абсолютные цифры в отчете
ну ок для упрощения соглашусь что группа большая, и что дальше?

All deaths regardless of vaccination status 51,281
Unvaccinated 38,964
Deaths within 21 days of first dose 4,388
Deaths 21 days or more after first dose 7,289
Deaths within 21 days of second dose 182
Deaths 21 days or more after second dose 458

даже неполностью вакцинированных умерло в 3.4 раза меньше чем невакцинированных, а вакцинированных - более 60 раз меньше.



Вопрос задавался по отчету с дельтой. А там иной расклад в соотношениях.
умерло неваксов 536, ваксов 142+1091.


  IgA написав:
Потому что дважды уколотых с повышенным риском умереть от ковида значительно больше чем невакцинированных. В репорте вакцинации есть пересчет на 100 тыс, там все становится на свои места

А в Украине с 14% вакцинированних соотношение становится прямо противоположным -


смотбрю на бритов

% населения
01.03.2021 одна доза 28,74%, две дозы 1,24%
01.04.2021 одна доза 38,98%, две дозы 6,61%
01.05.2021 одна доза 27,95%, две дозы 22,69%
01.06.2021 одна доза 19,78%, две дозы 38,16%
01.07.2021 одна доза 17,29%, две дозы 48,37%
01.08.2021 одна доза 12,29%, две дозы 56,26%
01.09.2021 одна доза 7,48%, две дозы 62,97%

тут раскидать надо 536, 142, 1091 по месяцам.
Тогда и будет видно утверждение рабочие иль нет.
pilker
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 16:18

  fler написав:
  yanyura написав:
  fler написав:По словам министра, с начала 2020 года от коронавируса в Украине скончалось 54 919 человек, из которых 44 940 (82%) — люди старше 60 лет, которые, собственно, наиболее уязвимы в период пандемии.
https://telegraf.com.ua/obshhestvo/2021 ... pensionery

Увы! Вы смогли понять только первое предложение из статьи, которое и привели. Все остальные предложения (и статья в целом) оказались недоступными для вас, раз вы о них умолчали.
...
В чем цель вашего поста?
В усилении борьбы с вакцинацией?
Показать, что заболевают и умирают в основном 60+, в надежде, что никто не откроет ссылку и не прочитает статью полностью (не увидит, что смысл статьи совсем в другом)?


Это перл, Карл! Раз вы такой умный, что знаете все о моем понимании прочитанного и даже о том, о чем я умалчиваю, откуда такие вопросы? :mrgreen:

Потому и задаю вопросы, чтобы узнать, почему вы взяли из статьи только то, что "подтверждает" вашу позицию антивакцинации всех до 60+ и умолчали об основном посыле статьи.

Хотелось бы узнать ваше мнение о Эпидемия коронавируса в мире но это вряд ли получится. Всё, что опровергает вашу точку зрения вы "в упор" не замечаете.

У меня есть кошка (уточняю, многоцветная с преобладанием рыжего цвета, не блондинка!). Когда ей хочется зайти в квартиру, она замечает даже движение в комнате за шторами и слышит речь за закрытыми окнами и начинает тут же орать, мол запускай меня в дом. Но когда она не хочет заходить, то мгновенно слепнет и глохнет - не замечает меня, стоящего в метре от нее и не слышит мой голос ее зовущий. Ваше поведение на этой ветке сходно с ее.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 16:19

  ЛАД написав:
  fler написав:Это перл, Карл! Раз вы такой умный, что знаете все о моем понимании прочитанного и даже о том, о чем я умалчиваю, откуда такие вопросы? :mrgreen:

Бедная Вы, несчастная!
Как я Вам сочувствую!
Все Вас неправильно понимают, приписывают Вам совсем не то, что Вы думаете. Обвиняют в чём-то непонятном.
А Вы ведь такая белая и пушистая.


Еще какая :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 16:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Еще какая?


Та вы знаете ж какая. Только ничего с этим не делаете. Опустили руки. Или на сайтах библиотек вас заблочили.
Hotab
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