detroytred написав:budivelnik От ви знову і знову зводите оцінку негативного впливу захворювання Ковідом тільки до смертей в якості для наслідку. На цій підставі виключаєте вплив на групу не похилих. Але однією з цілей вакцінації є полегшення перебігу хвороби. На що вже багатократно звертав вашу увагу lgA. В тому числі й у молодих групах. Тобто простіше та дешевше вакцінувати, ніж лікувати й отримувати ускладнення. Нехай і не смертельні. З.и. про масову швидку вакцінацію на початку попереднього століття звісно навіть мови не було. Бо не мали фізичної змоги для такого заходу.
Ви тільки читаєте, чи бувають і такі малочислені випадки -коли аналізуєте прочитане? 1 Про яке лікування тих хто перехворів безсимптомно йдеться? 2 Про яке лікування тих , хто взагалі не захворів,але знаходився в оточенні хворих? 3 Навіщо вакцинувати тих хто знаходиться в групах описаних мною в пунктах 1 і 2 ? 4 Скільки захворівших з групи 0-40 потрапляє в лікарню ? То навіщо колоти 100% в цій групі,якщо в лікарню потрапило 1% , померло 0,01% ?
А у всіх інших - коліть скільки і куди заманеться.
Так і кажу: ви читаєте опонентів? Текст, що написаний? Чи тільки рефлесуєте для подання лише своїх думок?
Навіть без потрапляння в лікарню навіть молода людина може дома важче та довше хворіти, ніж якщо б отримала вакцінування. Тобто втрачати час і споживати ліки та отримувати лікування. Ще й потім довго мати ускладнення. Замість вакцінуватися й легше перенести хворобу.
І оце все може перебити лише достатня ймовірність негативного впливу вакцінації у майбутньому. Ви чомусь вважаєте, що фахівці цей фактор не бачать або безпідставно ігнорують. І лише ви передбачаєте ризики.
Є статистика - є фантазії... Статистика каже 99% перехворівших у групі 0-40 - перехворіли БЕЗСИМПТОМНО Про які ліки , чи довше хворіла, чи ще там щось йдеться? Ще раз БЕЗСИМПТОМНО То навіщо тому ,хто навть не бачив що хворів - полегшувати свою хворобу? шляхом вакцинування.яке все одно має ті чі інші ризики.
1 Про яке лікування тих хто перехворів безсимптомно йдеться? 2 Про яке лікування тих , хто взагалі не захворів,але знаходився в оточенні хворих? 3 Навіщо вакцинувати тих хто знаходиться в групах описаних мною в пунктах 1 і 2 ? 4 Скільки захворівших з групи 0-40 потрапляє в лікарню ? То навіщо колоти 100% в цій групі,якщо в лікарню потрапило 1% , померло 0,01% ?
и есть факты
"На цей час у полі мого зору усі киснезалежні пацієнти - це ті, хто не вакцинувався. Вакциновані люди також хворіють, але переносять легко або середньої тяжкості - температура, незначне ураження легень - і виходять з хвороби без медикаментозного лікування, антибактеріальної терапії тощо", - написала Ножевнікова у Facebook. {Катерина Ножевнікова, яка допомагає мешканцям Одеської області}
Вона додала, що в реанімації лежить лише один пацієнт, якого вакцинували, але у нього лейкемія, тому перебіг хвороби важкий. ... Немає жодного важко хворого вакцинованого або померлого від ковіду і у Харківській області, розповів заступник голови ХОДА Михайло Черняк.
"Із 947 людей, які сьогодні перебувають у лікарні, тільки 3,5% є вакцинованими. Це свідчить про те, що, як казав Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пандемія стає пандемією невакцинованих. Жодної людини з вакцинованих немає - ні в реанімації, ні серед мертвих", - сказав чиновник на брифінгу 16 вересня.
Чему верить - предположениям, не подтвержденным фактами, или фактам, каждый решает сам.
І в чому те що написали Ви - заперечує те що написав я? Я написав в групі 0-40 - практично не хворіють...а заради тих 0,1% які захворіють - колоти примусово 99,9% тим хто не захворіє - по моєму не правильно. Ви вважаєте що правильно А по суті Хто визначив що ви правильно а я ні?
yanyura У вас довольно странная манера задавать вопросы - сначала утверждаете, что человек ничего не понял, делаете какие-то выводы о ходе его мыслей, а затем спрашиваете о цели поста. Выходит, что ничего не поняли именно вы. На этой ветке я совершенно четко выражаю свою позицию. Понял/не понял зависит от кругозора и способности мыслить, я не могу влиять на это. Объяснять, разжевывать мне часто не хочется, особенно людям, которые не хотят понимать или их взгляды кардинально расходятся с моими. Возможно, для вас я так и останусь загадкой.
fler написав:Это перл, Карл! Раз вы такой умный, что знаете все о моем понимании прочитанного и даже о том, о чем я умалчиваю, откуда такие вопросы?
Бедная Вы, несчастная! Как я Вам сочувствую! Все Вас неправильно понимают, приписывают Вам совсем не то, что Вы думаете. Обвиняют в чём-то непонятном. А Вы ведь такая белая и пушистая.
А може це ковідперешугані - далеко не білі і пухнасті 1 Флер привела данні що 82% померлих в групі 60+.. Де вона помилилась? Що вона придумала? Чого Ви до неї причепились з своїми фантазіями,яких Флер не писала? 2 Чи може хтось мати думку,яка описана приблизно так Якщо 4/5 смертей в групі 60+ яка складає 25% населення...то 92/100 зусиль по вакцинації повинні бути спрямовані на групу 60+ і тільки 8/100 на групу 0-60
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 21 вер, 2021 16:50, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Хто визначив що ви правильно а я ні?
Тот же, кто и вызначыв
budivelnik написав:99% перехворівших у групі 0-40 - перехворіли БЕЗСИМПТОМНО
То есть НИКТО. Перл от Будивельныка , занимающий втрое место по глупости: все, кто болели дома , не попав в стационар - бессимптомные.
На первом месте по прежнему остаётся формула вызначення проценту иммунитета человека, в которой присутствует все население земного шара. Я уже не знаю, чья математика меньше пробивает дно: от Ромасика или Будивельныка))
fler написав:Возможно, для вас я так и останусь загадкой
fler написав:За час кампанії з вакцинації в Україні зафіксували 95 летальних випадків серед щеплених проти Covid-19. Як зазначають у МОЗ, 77 з цих смертей не пов'язані з введенням вакцини. (Странно, что не все 95...) При цьому, що від початку вакцинальної кампанії в Україні щепили 6 304 016 людей. https://meta.ua/uk/news/society/25041-u ... aktsinats/
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року.
В мене виникла стійка підозра, що ковідзашугані, настільки перелякані,що навіть не можуть припустити ймовірності протікання Страшного Ковіду так , щоб це навіть не помітила людина.... Давайте трошки цифр, які нам відомі Офіційно перехворіло близько 6% населення(2,3 млн з 40) Дослідження лікарів показало ознаки того що людина перехворіла у приблизно 30-40% контрольної групи, якщо перенести на все населення то це 12-16млн Виходить 12(16) млн - 2,3 млн офіційно визначених=9,7-13,7 млн перехворіло так що а - цього не побачили медики б - вони не потрапили під тестування в - цього не побачили навіть самі перехворівші.... Тепер наступний набір цифр 1/4 населення України (група 60+) дала 82% смертей отже 3/4 населення України(група0-60) дала 18% смертей Летальність в групі 60+ в 13,7 рази більша ніж в групі 0-60 Як правило 1 летальний випадок=10важкохворих=50 госпіталізованих=300перехворівших 0,33%__________________3,3%___________16%___________________100%
На яке число будемо множити 95? Найпростіше це (1000+7)/2*95=47832 ...тобто така кількість померлих і вакцинованих,якщо її привести до кількості не вакцинованих..
Тому Математика,особливо статистика - штука двосічна,особливо якщо вміти нею добре користуватись.....
ПС Особисто я вважаю що вакцинація в групі 60+ продовжує життя тих хто міг би захворіти від ковіду на.....0,5 року.... При цьому особисто я вважаю , що вакцинація 25 млн населення в групі 0-60....забирає в кожного з цієї групи в середньому 1 день....але з урахуванням кількості цієї групи - цифра виходить невтішна для вакциноадептів....
budivelnik написав:9,7-13,7 млн перехворіло так що
в - цього не побачили навіть самі перехворівші....
Это откуда этот бред. ???
Их спросили, или что?? У них есть антитела (показал тест на антитела) и они не были протестированы при болезни (они не ходили на тест) - это все , что мы знаем о них. Лежали они дома обмазанные барсучьим жиром, или платком из собачьей шерсти - никто не знает. Более того!!! У нас на форуме Будивельныка тыкало лицом в "шоколад" минимум человек пять возраста до 40,которые заявили, что по всем симптомам имели Ковид (видели у себя признаки!!!) , имеют антитела, но тест ПЦР или любой другой на определение факта заболевания - не делали. Соответственно в статистику от держстату они не попали. Они есть болевшие симптомно, но не в оф.стате.