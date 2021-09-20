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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3753375437553756>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 62
Мені вже зробили щеплення
66%
41
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
9
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
6
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 16:37

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:budivelnik
От ви знову і знову зводите оцінку негативного впливу захворювання Ковідом тільки до смертей в якості для наслідку.
На цій підставі виключаєте вплив на групу не похилих.
Але однією з цілей вакцінації є полегшення перебігу хвороби.
На що вже багатократно звертав вашу увагу lgA.
В тому числі й у молодих групах.
Тобто простіше та дешевше вакцінувати, ніж лікувати й отримувати ускладнення. Нехай і не смертельні.
З.и. про масову швидку вакцінацію на початку попереднього століття звісно навіть мови не було. Бо не мали фізичної змоги для такого заходу.
Ви тільки читаєте, чи бувають і такі малочислені випадки -коли аналізуєте прочитане?
1 Про яке лікування тих хто перехворів безсимптомно йдеться?
2 Про яке лікування тих , хто взагалі не захворів,але знаходився в оточенні хворих?
3 Навіщо вакцинувати тих хто знаходиться в групах описаних мною в пунктах 1 і 2 ?
4 Скільки захворівших з групи 0-40 потрапляє в лікарню ?
То навіщо колоти 100% в цій групі,якщо в лікарню потрапило 1% , померло 0,01% ?

А у всіх інших - коліть скільки і куди заманеться.
Так і кажу: ви читаєте опонентів? Текст, що написаний?
Чи тільки рефлесуєте для подання лише своїх думок?

Навіть без потрапляння в лікарню навіть молода людина може дома важче та довше хворіти, ніж якщо б отримала вакцінування.
Тобто втрачати час і споживати ліки та отримувати лікування.
Ще й потім довго мати ускладнення.
Замість вакцінуватися й легше перенести хворобу.

І оце все може перебити лише достатня ймовірність негативного впливу вакцінації у майбутньому.
Ви чомусь вважаєте, що фахівці цей фактор не бачать або безпідставно ігнорують. І лише ви передбачаєте ризики.
Є статистика - є фантазії...
Статистика каже
99% перехворівших у групі 0-40 - перехворіли БЕЗСИМПТОМНО
Про які ліки , чи довше хворіла, чи ще там щось йдеться?
Ще раз
БЕЗСИМПТОМНО
То навіщо тому ,хто навть не бачив що хворів - полегшувати свою хворобу? шляхом вакцинування.яке все одно має ті чі інші ризики.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 16:42

  yanyura написав:Есть предположение не подтвержденное фактами
  budivelnik написав:Добавлено: Пн 20 сен, 2021 21:25

1 Про яке лікування тих хто перехворів безсимптомно йдеться?
2 Про яке лікування тих , хто взагалі не захворів,але знаходився в оточенні хворих?
3 Навіщо вакцинувати тих хто знаходиться в групах описаних мною в пунктах 1 і 2 ?
4 Скільки захворівших з групи 0-40 потрапляє в лікарню ?
То навіщо колоти 100% в цій групі,якщо в лікарню потрапило 1% , померло 0,01% ?

и есть факты
"На цей час у полі мого зору усі киснезалежні пацієнти - це ті, хто не вакцинувався. Вакциновані люди також хворіють, але переносять легко або середньої тяжкості - температура, незначне ураження легень - і виходять з хвороби без медикаментозного лікування, антибактеріальної терапії тощо", - написала Ножевнікова у Facebook.
{Катерина Ножевнікова, яка допомагає мешканцям Одеської області}

Вона додала, що в реанімації лежить лише один пацієнт, якого вакцинували, але у нього лейкемія, тому перебіг хвороби важкий.
...
Немає жодного важко хворого вакцинованого або померлого від ковіду і у Харківській області, розповів заступник голови ХОДА Михайло Черняк.

"Із 947 людей, які сьогодні перебувають у лікарні, тільки 3,5% є вакцинованими. Це свідчить про те, що, як казав Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пандемія стає пандемією невакцинованих. Жодної людини з вакцинованих немає - ні в реанімації, ні серед мертвих", - сказав чиновник на брифінгу 16 вересня.

(цитата из ссылки от Hotab'а в его посте Эпидемия коронавируса в мире)

Чему верить - предположениям, не подтвержденным фактами, или фактам, каждый решает сам.
І в чому те що написали Ви - заперечує те що написав я?
Я написав
в групі 0-40 - практично не хворіють...а заради тих 0,1% які захворіють - колоти примусово 99,9% тим хто не захворіє - по моєму не правильно.
Ви вважаєте що правильно
А по суті
Хто визначив що ви правильно а я ні?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 16:44

yanyura
У вас довольно странная манера задавать вопросы - сначала утверждаете, что человек ничего не понял, делаете какие-то выводы о ходе его мыслей, а затем спрашиваете о цели поста. Выходит, что ничего не поняли именно вы.
На этой ветке я совершенно четко выражаю свою позицию. Понял/не понял зависит от кругозора и способности мыслить, я не могу влиять на это. Объяснять, разжевывать мне часто не хочется, особенно людям, которые не хотят понимать или их взгляды кардинально расходятся с моими.
Возможно, для вас я так и останусь загадкой.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 16:47

  ЛАД написав:
  fler написав:Это перл, Карл! Раз вы такой умный, что знаете все о моем понимании прочитанного и даже о том, о чем я умалчиваю, откуда такие вопросы? :mrgreen:
Бедная Вы, несчастная!
Как я Вам сочувствую!
Все Вас неправильно понимают, приписывают Вам совсем не то, что Вы думаете. Обвиняют в чём-то непонятном.
А Вы ведь такая белая и пушистая.
А може це ковідперешугані - далеко не білі і пухнасті
1 Флер привела данні що 82% померлих в групі 60+..
Де вона помилилась?
Що вона придумала?
Чого Ви до неї причепились з своїми фантазіями,яких Флер не писала?
2 Чи може хтось мати думку,яка описана приблизно так
Якщо 4/5 смертей в групі 60+ яка складає 25% населення...то 92/100 зусиль по вакцинації повинні бути спрямовані на групу 60+ і тільки 8/100 на групу 0-60
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 21 вер, 2021 16:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 16:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Хто визначив що ви правильно а я ні?


Тот же, кто и вызначыв

  budivelnik написав:99% перехворівших у групі 0-40 - перехворіли БЕЗСИМПТОМНО


То есть НИКТО. :lol:
Перл от Будивельныка , занимающий втрое место по глупости: все, кто болели дома , не попав в стационар - бессимптомные.




На первом месте по прежнему остаётся формула вызначення проценту иммунитета человека, в которой присутствует все население земного шара. Я уже не знаю, чья математика меньше пробивает дно: от Ромасика или Будивельныка))



:mrgreen:
  fler написав:Возможно, для вас я так и останусь загадкой

Которую сложно найти и легко потерять. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 17:02

  fler написав:За час кампанії з вакцинації в Україні зафіксували 95 летальних випадків серед щеплених проти Covid-19. Як зазначають у МОЗ, 77 з цих смертей не пов'язані з введенням вакцини. (Странно, что не все 95...)
При цьому, що від початку вакцинальної кампанії в Україні щепили 6 304 016 людей.
https://meta.ua/uk/news/society/25041-u ... aktsinats/


Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року.

https://moz.gov.ua/article/news/operati ... 2019-cov19

Число смертей от COVID-19 в Украине.

26 847 на 24.02.2021
58 477 на 20.09.2021

https://ourworldindata.org/coronavirus- ... untry=~UKR

Т.е., с 24 февраля 2021 по 20 сентября 2021 (199 дней) от COVID-19 умерло

58 477 - 26 847 = 31 630 человек.

Из вашего поста:
За час кампанії з вакцинації в Україні зафіксували 95 летальних випадків серед щеплених проти Covid-19.


Элементарная арифметика показывает, что не вакцинированных (если верить вам, а ведь именно вы принесли сюда эту цифру в 95 человек) умерло

31 630 - 95 = 31 535 человек.

Вопросы на сообразительность:
- какая цифра больше, 31 535 или 95 :?:
- можно ли утверждать, что вакцинированных умирает больше, чем невакцинированных :?:

На этой ветке я совершенно четко выражаю свою позицию.

Я знаю, что существует "женская логика", понять которую до сих пор никто не смог. Даже сами женщины.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 17:05

Що таке Безсимптомно

В мене виникла стійка підозра, що ковідзашугані, настільки перелякані,що навіть не можуть припустити ймовірності протікання Страшного Ковіду так , щоб це навіть не помітила людина....
Давайте трошки цифр, які нам відомі
Офіційно перехворіло близько 6% населення(2,3 млн з 40)
Дослідження лікарів показало ознаки того що людина перехворіла у приблизно 30-40% контрольної групи, якщо перенести на все населення то це 12-16млн
Виходить
12(16) млн - 2,3 млн офіційно визначених=9,7-13,7 млн перехворіло так що
а - цього не побачили медики
б - вони не потрапили під тестування
в - цього не побачили навіть самі перехворівші....
Тепер наступний набір цифр
1/4 населення України (група 60+) дала 82% смертей
отже
3/4 населення України(група0-60) дала 18% смертей
Летальність в групі 60+ в 13,7 рази більша ніж в групі 0-60
Як правило
1 летальний випадок=10важкохворих=50 госпіталізованих=300перехворівших
0,33%__________________3,3%___________16%___________________100%
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 17:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yanyura написав:Вопросы на сообразительность:
- какая цифра больше, 31 535 или 95
Зустрічне питання
Вакцинованих
станом на 24-02-2021 - було практично в 1000 разів менше ніж не вакцинованих
станом на 20-09-2021 - було в 7 разів менше ніж вакцинованих
Данні звідси
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/vaccination/ukraine/

На яке число будемо множити 95?
Найпростіше це (1000+7)/2*95=47832 ...тобто така кількість померлих і вакцинованих,якщо її привести до кількості не вакцинованих..

Тому
Математика,особливо статистика - штука двосічна,особливо якщо вміти нею добре користуватись.....

ПС
Особисто я вважаю що вакцинація в групі 60+ продовжує життя тих хто міг би захворіти від ковіду на.....0,5 року....
При цьому особисто я вважаю , що вакцинація 25 млн населення в групі 0-60....забирає в кожного з цієї групи в середньому 1 день....але з урахуванням кількості цієї групи - цифра виходить невтішна для вакциноадептів....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 17:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:9,7-13,7 млн перехворіло так що

в - цього не побачили навіть самі перехворівші....


Это откуда этот бред. ???

:mrgreen: :mrgreen:
Их спросили, или что?? У них есть антитела (показал тест на антитела) и они не были протестированы при болезни (они не ходили на тест) - это все , что мы знаем о них. Лежали они дома обмазанные барсучьим жиром, или платком из собачьей шерсти - никто не знает. Более того!!! У нас на форуме Будивельныка тыкало лицом в "шоколад" минимум человек пять возраста до 40,которые заявили, что по всем симптомам имели Ковид (видели у себя признаки!!!) , имеют антитела, но тест ПЦР или любой другой на определение факта заболевания - не делали. Соответственно в статистику от держстату они не попали.
Они есть болевшие симптомно, но не в оф.стате.
  budivelnik написав:Тепер наступний набір цифр

дальше нет смысла вникать в бредятину.


:lol:
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 17:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:На яке число будемо множити 95?

Ни на какое умножать не будем. Читаем внимательно:

  fler написав:За час кампанії з вакцинації в Україні зафіксували 95 летальних випадків серед щеплених проти Covid-19.


Т.е. это и есть общее число умерших вакцинированных с 24 февраля 2021 по 20 сентября 2021 - 95 человек, ни одним больше, ни одним меньше.

1/4 населення України (група 60+) дала 82% смертей

До начала вакцинации (цифра из статьи, принесенной сюда fler).


1 летальний випадок = 10 важкохворих = 50 госпіталізованих = 300 перехворівших

Т.е. из невакцинированным умерло 31 535 человек, а ведь было только
95 летальних випадків серед щеплених проти Covid-19

(цифра из статьи, принесенной сюда fler)

Подставляю эту цифру в вашу формулу и получаю
31 535 летальний випадок = 315 350 важкохворих = 1 576 750 госпіталізованих = 9 460 500 перехворівших

среди невакцинированных, и, соответственно
95 летальний випадок = 950 важкохворих = 4 750 госпіталізованих = 28 500 перехворівших

среди вакцинированных.

31 535 : 95 = 332 раза. Во столько раз чаще болели разной степени тяжести и умирали не вакцинированные.


P.S. Если будут претензии по цифрам, предъявляйте их тому, кто их сюда принес, по формуле - автору формулы.
yanyura
 
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