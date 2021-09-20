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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3753375437553756

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 62
Мені вже зробили щеплення
66%
41
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
9
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
6
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 17:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yanyura написав:
  budivelnik написав:Зустрічне питання
Вакцинованих
станом на 24-02-2021 - було практично в 1000 разів менше ніж не вакцинованих
станом на 20-09-2021 - було в 7 разів менше ніж вакцинованих
Данні звідси
https://index.minfin.com.ua/ua/referenc ... n/ukraine/

На яке число будемо множити 95?
Найпростіше це (1000+7)/2*95=47832 ...тобто така кількість померлих і вакцинованих,якщо її привести до кількості не вакцинованих..

Тому
Математика,особливо статистика - штука двосічна,особливо якщо вміти нею добре користуватись.....

ПС
Особисто я вважаю що вакцинація в групі 60+ продовжує життя тих хто міг би захворіти від ковіду на.....0,5 року....
При цьому особисто я вважаю , що вакцинація 25 млн населення в групі 0-60....забирає в кожного з цієї групи в середньому 1 день....але з урахуванням кількості цієї групи - цифра виходить невтішна для вакциноадептів....
Ни на какое умножать не будем. Читаем внимательно:
.....
Т.е. это и есть общее число умерших вакцинированных с 24 февраля 2021 по 20 сентября 2021 - 95 человек, ни одним больше, ни одним меньше.
Як я розумію , з логікою Ви не дружите.
Пояснюю
Якщо було 20-04-2021 40 000 вакцинованих і 39 960 000 невакцинованих
Якщо було 20-04-2021 1 смерть серед вакцинованих і 100 серед невакцинованих
....
А от 20-09-2021 вакцинованих вже 5 млн і 35 млн не вакцинованих

Ясно що кожного дня змінювалось співвідношення між вакцинованими і невакцинованими, а значить змінювалась пропорція

То що вийде?

ПС
Якщо вакцинованих буде 0, то й смертей серед вакцинованих буде нуль

Тому для коректності підрахунків , треба приводити кількість смертей вакцинованих до кількості вакцинованих
і кількість смертей невакцинованих до кількості невакцинованих

Щоб обидві групи були в однакових умовах
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 17:50

  yanyura написав:с 24 февраля 2021 по 20 сентября 2021 (199 дней) от COVID-19 умерло
31 630 человек.
Элементарная арифметика показывает, что не вакцинированных умерло
31 630 - 95 = 31 535 человек.
Вопросы на сообразительность:
- какая цифра больше, 31 535 или 95 :?:
- можно ли утверждать, что вакцинированных умирает больше, чем невакцинированных :?:


Элементарная логика показывает, что вы сравниваете теплое с мягким.
1) Откуда уверенность, что вакцинированные от ковида у нас еще не умирали? :shock:
2) Как мы видим, мрут от ковида 82% - это группа 60+, которая, как известно, наименее вакцинирована. В Израиле эта группа наиболее вакцинирована (уже тремя дозами :shock: ), но дает 76% тяжких и летальных случаев. Сравнение было бы корректнее, если хотя бы в этой группе ваксов и неваксов было бы 50х50, а не 10х90, как сейчас у нас, не?
fler
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