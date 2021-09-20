На яке число будемо множити 95? Найпростіше це (1000+7)/2*95=47832 ...тобто така кількість померлих і вакцинованих,якщо її привести до кількості не вакцинованих..
Тому Математика,особливо статистика - штука двосічна,особливо якщо вміти нею добре користуватись.....
ПС Особисто я вважаю що вакцинація в групі 60+ продовжує життя тих хто міг би захворіти від ковіду на.....0,5 року.... При цьому особисто я вважаю , що вакцинація 25 млн населення в групі 0-60....забирає в кожного з цієї групи в середньому 1 день....але з урахуванням кількості цієї групи - цифра виходить невтішна для вакциноадептів....
Ни на какое умножать не будем. Читаем внимательно: ..... Т.е. это и есть общее число умерших вакцинированных с 24 февраля 2021 по 20 сентября 2021 - 95 человек, ни одним больше, ни одним меньше.
Як я розумію , з логікою Ви не дружите. Пояснюю Якщо було 20-04-2021 40 000 вакцинованих і 39 960 000 невакцинованих Якщо було 20-04-2021 1 смерть серед вакцинованих і 100 серед невакцинованих .... А от 20-09-2021 вакцинованих вже 5 млн і 35 млн не вакцинованих
Ясно що кожного дня змінювалось співвідношення між вакцинованими і невакцинованими, а значить змінювалась пропорція
То що вийде?
ПС Якщо вакцинованих буде 0, то й смертей серед вакцинованих буде нуль
Тому для коректності підрахунків , треба приводити кількість смертей вакцинованих до кількості вакцинованих і кількість смертей невакцинованих до кількості невакцинованих
yanyura написав:с 24 февраля 2021 по 20 сентября 2021 (199 дней) от COVID-19 умерло 31 630 человек. Элементарная арифметика показывает, что не вакцинированных умерло 31 630 - 95 = 31 535 человек. Вопросы на сообразительность: - какая цифра больше, 31 535 или 95 - можно ли утверждать, что вакцинированных умирает больше, чем невакцинированных
Элементарная логика показывает, что вы сравниваете теплое с мягким. 1) Откуда уверенность, что вакцинированные от ковида у нас еще не умирали? 2) Как мы видим, мрут от ковида 82% - это группа 60+, которая, как известно, наименее вакцинирована. В Израиле эта группа наиболее вакцинирована (уже тремя дозами ), но дает 76% тяжких и летальных случаев. Сравнение было бы корректнее, если хотя бы в этой группе ваксов и неваксов было бы 50х50, а не 10х90, как сейчас у нас, не?