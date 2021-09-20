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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3753375437553756 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 62 Мені вже зробили щеплення 66% 41 Не можу за станом здоров'я 2% 1 Не вірю в ефективність вакцин 3% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 2% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 15% 9 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 10% 6 Всього голосів : 62 Додано: Вів 21 вер, 2021 17:42 Re: Эпидемия коронавируса в мире yanyura написав: budivelnik написав: Зустрічне питання

Вакцинованих

станом на 24-02-2021 - було практично в 1000 разів менше ніж не вакцинованих

станом на 20-09-2021 - було в 7 разів менше ніж вакцинованих

Данні звідси

https://index.minfin.com.ua/ua/referenc ... n/ukraine/



На яке число будемо множити 95?

Найпростіше це (1000+7)/2*95=47832 ...тобто така кількість померлих і вакцинованих,якщо її привести до кількості не вакцинованих..



Тому

Математика,особливо статистика - штука двосічна,особливо якщо вміти нею добре користуватись.....



ПС

Особисто я вважаю що вакцинація в групі 60+ продовжує життя тих хто міг би захворіти від ковіду на.....0,5 року....

При цьому особисто я вважаю , що вакцинація 25 млн населення в групі 0-60....забирає в кожного з цієї групи в середньому 1 день....але з урахуванням кількості цієї групи - цифра виходить невтішна для вакциноадептів.... Зустрічне питанняВакцинованихстаном на 24-02-2021 - було практично в 1000 разів менше ніж не вакцинованихстаном на 20-09-2021 - було в 7 разів менше ніж вакцинованихДанні звідсиНа яке число будемо множити 95?Найпростіше це (1000+7)/2*95=47832 ...тобто така кількість померлих і вакцинованих,якщо її привести до кількості не вакцинованих..ТомуМатематика,особливо статистика - штука двосічна,особливо якщо вміти нею добре користуватись.....ПСОсобисто я вважаю що вакцинація в групі 60+ продовжує життя тих хто міг би захворіти від ковіду на.....0,5 року....При цьому особисто я вважаю , що вакцинація 25 млн населення в групі 0-60....забирає в кожного з цієї групи в середньому 1 день....але з урахуванням кількості цієї групи - цифра виходить невтішна для вакциноадептів.... Ни на какое умножать не будем. Читаем внимательно:

.....

Т.е. это и есть общее число умерших вакцинированных с 24 февраля 2021 по 20 сентября 2021 - 95 человек, ни одним больше, ни одним меньше. Ни на какое умножать не будем. Читаем внимательно:.....Т.е. это и есть общее число умерших вакцинированных с 24 февраля 2021 по 20 сентября 2021 - 95 человек, ни одним больше, ни одним меньше. Як я розумію , з логікою Ви не дружите.

Пояснюю

Якщо було 20-04-2021 40 000 вакцинованих і 39 960 000 невакцинованих

Якщо було 20-04-2021 1 смерть серед вакцинованих і 100 серед невакцинованих

....

А от 20-09-2021 вакцинованих вже 5 млн і 35 млн не вакцинованих



Ясно що кожного дня змінювалось співвідношення між вакцинованими і невакцинованими, а значить змінювалась пропорція



То що вийде?



ПС

Якщо вакцинованих буде 0, то й смертей серед вакцинованих буде нуль



Тому для коректності підрахунків , треба приводити кількість смертей вакцинованих до кількості вакцинованих

і кількість смертей невакцинованих до кількості невакцинованих



Щоб обидві групи були в однакових умовах Як я розумію , з логікою Ви не дружите.ПояснююЯкщо було 20-04-2021 40 000 вакцинованих і 39 960 000 невакцинованихЯкщо було 20-04-2021 1 смерть серед вакцинованих і 100 серед невакцинованих....А от 20-09-2021 вакцинованих вже 5 млн і 35 млн не вакцинованихЯсно що кожного дня змінювалось співвідношення між вакцинованими і невакцинованими, а значить змінювалась пропорціяТо що вийде?ПСЯкщо вакцинованих буде 0, то й смертей серед вакцинованих буде нульТому для коректності підрахунків , треба приводити кількість смертей вакцинованих до кількості вакцинованихі кількість смертей невакцинованих до кількості невакцинованихЩоб обидві групи були в однакових умовах budivelnik

Повідомлень: 24990 З нами з: 15.01.09 Подякував: 222 раз. Подякували: 2715 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 вер, 2021 17:50 yanyura написав: с 24 февраля 2021 по 20 сентября 2021 (199 дней) от COVID-19 умерло

31 630 человек.

Элементарная арифметика показывает, что не вакцинированных умерло

31 630 - 95 = 31 535 человек.

Вопросы на сообразительность:

- какая цифра больше, 31 535 или 95

- можно ли утверждать, что вакцинированных умирает больше, чем невакцинированных

Элементарная арифметика показывает, что не вакцинированных умерло31 630 - 95 =Вопросы на сообразительность:какая цифра больше,илиможно ли утверждать, что вакцинированных умирает больше, чем невакцинированных



Элементарная логика показывает, что вы сравниваете теплое с мягким.

1) Откуда уверенность, что вакцинированные от ковида у нас еще не умирали?

2) Как мы видим, мрут от ковида 82% - это группа 60+, которая, как известно, наименее вакцинирована. В Израиле эта группа наиболее вакцинирована (уже тремя дозами ), но дает 76% тяжких и летальных случаев. Сравнение было бы корректнее, если хотя бы в этой группе ваксов и неваксов было бы 50х50, а не 10х90, как сейчас у нас, не? Элементарная логика показывает, что вы сравниваете теплое с мягким.1) Откуда уверенность, что вакцинированные от ковида у нас еще не умирали?2) Как мы видим, мрут от ковида 82% - это группа 60+, которая, как известно, наименее вакцинирована. В Израиле эта группа наиболее вакцинирована (уже тремя дозами), но дает 76% тяжких и летальных случаев. Сравнение было бы корректнее, если хотя бы в этой группе ваксов и неваксов было бы 50х50, а не 10х90, как сейчас у нас, не? fler

Повідомлень: 2050 З нами з: 07.08.09 Подякував: 604 раз. Подякували: 758 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3753375437553756 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Вів 21 вер, 2021 08:07