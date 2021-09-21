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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 37543755375637573758>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 63
Мені вже зробили щеплення
67%
42
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
9
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
6
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 17:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yanyura написав:
  budivelnik написав:Зустрічне питання
Вакцинованих
станом на 24-02-2021 - було практично в 1000 разів менше ніж не вакцинованих
станом на 20-09-2021 - було в 7 разів менше ніж вакцинованих
Данні звідси
https://index.minfin.com.ua/ua/referenc ... n/ukraine/

На яке число будемо множити 95?
Найпростіше це (1000+7)/2*95=47832 ...тобто така кількість померлих і вакцинованих,якщо її привести до кількості не вакцинованих..

Тому
Математика,особливо статистика - штука двосічна,особливо якщо вміти нею добре користуватись.....

ПС
Особисто я вважаю що вакцинація в групі 60+ продовжує життя тих хто міг би захворіти від ковіду на.....0,5 року....
При цьому особисто я вважаю , що вакцинація 25 млн населення в групі 0-60....забирає в кожного з цієї групи в середньому 1 день....але з урахуванням кількості цієї групи - цифра виходить невтішна для вакциноадептів....
Ни на какое умножать не будем. Читаем внимательно:
.....
Т.е. это и есть общее число умерших вакцинированных с 24 февраля 2021 по 20 сентября 2021 - 95 человек, ни одним больше, ни одним меньше.
Як я розумію , з логікою Ви не дружите.
Пояснюю
Якщо було 20-04-2021 40 000 вакцинованих і 39 960 000 невакцинованих
Якщо було 20-04-2021 1 смерть серед вакцинованих і 100 серед невакцинованих
....
А от 20-09-2021 вакцинованих вже 5 млн і 35 млн не вакцинованих

Ясно що кожного дня змінювалось співвідношення між вакцинованими і невакцинованими, а значить змінювалась пропорція

То що вийде?

ПС
Якщо вакцинованих буде 0, то й смертей серед вакцинованих буде нуль

Тому для коректності підрахунків , треба приводити кількість смертей вакцинованих до кількості вакцинованих
і кількість смертей невакцинованих до кількості невакцинованих

Щоб обидві групи були в однакових умовах
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 17:50

  yanyura написав:с 24 февраля 2021 по 20 сентября 2021 (199 дней) от COVID-19 умерло
31 630 человек.
Элементарная арифметика показывает, что не вакцинированных умерло
31 630 - 95 = 31 535 человек.
Вопросы на сообразительность:
- какая цифра больше, 31 535 или 95 :?:
- можно ли утверждать, что вакцинированных умирает больше, чем невакцинированных :?:


Элементарная логика показывает, что вы сравниваете теплое с мягким.
1) Откуда уверенность, что вакцинированные от ковида у нас еще не умирали? :shock:
2) Как мы видим, мрут от ковида 82% - это группа 60+, которая, как известно, наименее вакцинирована. В Израиле эта группа наиболее вакцинирована (уже тремя дозами :shock: ), но дает 76% тяжких и летальных случаев. Сравнение было бы корректнее, если хотя бы в этой группе ваксов и неваксов было бы 50х50, а не 10х90, как сейчас у нас, не?
fler
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 18:03

  yanyura написав:
1/4 населення України (група 60+) дала 82% смертей

До начала вакцинации (цифра из статьи, принесенной сюда fler).


Не перекручивайте...
З початку пандемії в Україні від коронавірусу померли 54 919 людей, з яких 44 940 - віком від 60 років. Що складає 82% від частки всіх летальних випадків.
https://coronavirus.rbc.ua/ukr/news/ukr ... 14002.html
fler
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 18:04

  stryzhko написав:
  Hotab написав:Это ещё старая гвардия: Ромасик, Вкладчик, Флер, pilker. Услеживается какая-то взаимосвязь: не умеет в простую математику --> не понимает в цифрахсмертности ---> не понимает необходимости вакцинации.

Відчувається, що освіту отримували по радянській програмі:)) Конспірологія на таких і розрахована.


Відчувається, що освіту stryzhko и Hotab отримували по "альтернативній" програмі ("з особливими потребами")
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 18:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Відчувається, що освіту stryzhko и Hotab отримували по "альтернативній" програмі ("з особливими потребами")

Відчувається, що в Ольгіно навчили тільки "сам дурак"))), можно без аргументов))
  fler написав:В Израиле эта группа наиболее вакцинирована (уже тремя дозами ), но дает 76% тяжких и летальных случаев.

Практически целиком за счёт оставшихся неваксов. Это то, что только по Вам известным причинам (хотя у нас ещё вкладчик специалист макаренковской школы, оказывается) не удается понять уж пару месяцев.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 21 вер, 2021 18:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 18:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

:lol:
  Вкладчик1234 написав:Мне непонятно,

Зато ей уже понятно все. Все в озере в Афганистане лежат.

А что если у юрыста рука дрогнула, и он по случайности настучал на дисидентскмй пост?))))
Спросите его в личке))

:lol:
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 18:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:1) Откуда уверенность, что вакцинированные от ковида у нас еще не умирали?


Вы услышали чей-то голос?? Этого никто не заявлял. :lol:


  fler написав:Сравнение было бы корректнее, если хотя бы в этой группе ваксов и неваксов было бы 50х50, а не 10х90, как сейчас у нас, не?


Бггг. Верещать о том, что ваксов в Израиле умирает больше , чем неваксов, вам этот факт не мешает))))
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 18:26

budivelnik
Тому для коректності підрахунків , треба приводити кількість смертей вакцинованих до кількості вакцинованих
і кількість смертей невакцинованих до кількості невакцинованих

Щоб обидві групи були в однакових умовах


Уже начинаю сомневаться, что вы понимаете прочитанное.

Я писал:
Число смертей от COVID-19 в Украине.

26 847 на 24.02.2021
58 477 на 20.09.2021

Т.е., с 24 февраля 2021 по 20 сентября 2021 (199 дней) от COVID-19 умерло

58 477 - 26 847 = 31 630 человек.


За час кампанії з вакцинації в Україні зафіксували 95 летальних випадків серед щеплених проти Covid-19. (с) fler


Какая еще корректность подсчетов нужна, если приводятся абсолютные числа умерших???

Или, т.к. эти абсолютные цифры смертей отдельно вакцинированных и не вакцинированных противоречат вашим теориям, вы хотите получить фиктивные (но подтверждающие вашу теорию) цифры путем усложнения, перекручивания, многократного умножения или деления на цифры "а если взять цифру..., то получится..., а если цифру..., то получится..." и т.д. до тех пор, пока эти цифры совпадут с предложенной вами?

Щоб обидві групи були в однакових умовах

для этого я применил вашу формулу
1 летальний випадок = 10 важкохворих = 50 госпіталізованих = 300 перехворівших

Теперь оказывается, она неправильная и нужна совсем другая. А интегральные уравнения не надо применить? А может подключить сюда и теорию относительности Эйнштейна?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 18:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yanyura написав:вы хотите получить фиктивные (но подтверждающие вашу теорию) цифры путем усложнения, перекручивания, многократного умножения или деления на цифры "а если взять цифру..., то получится..., а если цифру..., то получится..." и т.д. до тех пор, пока эти цифры совпадут с предложенной вами?


Это пять)))
Вся суть Будивельныковских рассчетов в теме о Ковид. :mrgreen:

Это в рамку и в гранит!!!


Правда необходимо вступительная часть, за которую строителя регулярно закрывают в обезьяннике : " ковідперешугані настільки дурні, що не розуміють..."
под его вечные истерики "не розумію за що" :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 21 вер, 2021 18:39, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 18:30

fler
1) Откуда уверенность, что вакцинированные от ковида у нас еще не умирали?


Да вы шо, серьезно? Не заметить 2-х моих постов, в которых я приводил слова из вашего поста о 95 (не 77!!!) умерших именно вакцинированных и не только соглашался с этой цифрой, но даже расчеты приводил ссылаясь именно на эту, приведенную вами, цифру!

Или это и есть "женская логика"?

Не перекручивайте...
З початку пандемії в Україні від коронавірусу померли 54 919 людей, з яких 44 940 - віком від 60 років. Що складає 82% від частки всіх летальних випадків.


Хорошо, убедили. За все время. Но главный посыл статьи-то был о том, что 60+ должны обязательно вакцинироваться. А вот об этом вы ни слова до сих пор.

Не знаю, сколько и какого возраста кислородозависимых в Одесской области и в реанимации и умерших в Харьковской, но все они (по 100%) не вакцинированные (Эпидемия коронавируса в мире). И глубоко сомневаюсь, что все они 60+.
yanyura
 
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