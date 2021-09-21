Додано: Вів 21 вер, 2021 18:26

Тому для коректності підрахунків , треба приводити кількість смертей вакцинованих до кількості вакцинованих

і кількість смертей невакцинованих до кількості невакцинованих



Щоб обидві групи були в однакових умовах

Число смертей от COVID-19 в Украине.



26 847 на 24.02.2021

58 477 на 20.09.2021



Т.е., с 24 февраля 2021 по 20 сентября 2021 (199 дней) от COVID-19 умерло



58 477 - 26 847 = 31 630 человек.

За час кампанії з вакцинації в Україні зафіксували 95 летальних випадків серед щеплених проти Covid-19. (с) fler

Щоб обидві групи були в однакових умовах

1 летальний випадок = 10 важкохворих = 50 госпіталізованих = 300 перехворівших



Уже начинаю сомневаться, что вы понимаете прочитанное.Я писал:Какая еще корректность подсчетов нужна, если приводятся???Или, т.к. эти абсолютные цифры смертейпротиворечат вашим теориям, вы хотите получить фиктивные (но подтверждающие вашу теорию) цифры путем усложнения, перекручивания, многократного умножения или деления на цифры "а если взять цифру..., то получится..., а если цифру..., то получится..." и т.д. до тех пор, пока эти цифры совпадут с предложенной вами?для этого я применил вашу формулуТеперь оказывается, она неправильная и нужна совсем другая. А интегральные уравнения не надо применить? А может подключить сюда и теорию относительности Эйнштейна?