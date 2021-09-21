На яке число будемо множити 95? Найпростіше це (1000+7)/2*95=47832 ...тобто така кількість померлих і вакцинованих,якщо її привести до кількості не вакцинованих..
Тому Математика,особливо статистика - штука двосічна,особливо якщо вміти нею добре користуватись.....
ПС Особисто я вважаю що вакцинація в групі 60+ продовжує життя тих хто міг би захворіти від ковіду на.....0,5 року.... При цьому особисто я вважаю , що вакцинація 25 млн населення в групі 0-60....забирає в кожного з цієї групи в середньому 1 день....але з урахуванням кількості цієї групи - цифра виходить невтішна для вакциноадептів....
Ни на какое умножать не будем. Читаем внимательно: ..... Т.е. это и есть общее число умерших вакцинированных с 24 февраля 2021 по 20 сентября 2021 - 95 человек, ни одним больше, ни одним меньше.
Як я розумію , з логікою Ви не дружите. Пояснюю Якщо було 20-04-2021 40 000 вакцинованих і 39 960 000 невакцинованих Якщо було 20-04-2021 1 смерть серед вакцинованих і 100 серед невакцинованих .... А от 20-09-2021 вакцинованих вже 5 млн і 35 млн не вакцинованих
Ясно що кожного дня змінювалось співвідношення між вакцинованими і невакцинованими, а значить змінювалась пропорція
То що вийде?
ПС Якщо вакцинованих буде 0, то й смертей серед вакцинованих буде нуль
Тому для коректності підрахунків , треба приводити кількість смертей вакцинованих до кількості вакцинованих і кількість смертей невакцинованих до кількості невакцинованих
yanyura написав:с 24 февраля 2021 по 20 сентября 2021 (199 дней) от COVID-19 умерло 31 630 человек. Элементарная арифметика показывает, что не вакцинированных умерло 31 630 - 95 = 31 535 человек. Вопросы на сообразительность: - какая цифра больше, 31 535 или 95 - можно ли утверждать, что вакцинированных умирает больше, чем невакцинированных
Элементарная логика показывает, что вы сравниваете теплое с мягким. 1) Откуда уверенность, что вакцинированные от ковида у нас еще не умирали? 2) Как мы видим, мрут от ковида 82% - это группа 60+, которая, как известно, наименее вакцинирована. В Израиле эта группа наиболее вакцинирована (уже тремя дозами ), но дает 76% тяжких и летальных случаев. Сравнение было бы корректнее, если хотя бы в этой группе ваксов и неваксов было бы 50х50, а не 10х90, как сейчас у нас, не?
Hotab написав:Это ещё старая гвардия: Ромасик, Вкладчик, Флер, pilker. Услеживается какая-то взаимосвязь: не умеет в простую математику --> не понимает в цифрахсмертности ---> не понимает необходимости вакцинации.
Відчувається, що освіту отримували по радянській програмі:)) Конспірологія на таких і розрахована.
Відчувається, що освіту stryzhko и Hotab отримували по "альтернативній" програмі ("з особливими потребами")
Тому для коректності підрахунків , треба приводити кількість смертей вакцинованих до кількості вакцинованих і кількість смертей невакцинованих до кількості невакцинованих
Щоб обидві групи були в однакових умовах
Уже начинаю сомневаться, что вы понимаете прочитанное.
Я писал:
Число смертей от COVID-19 в Украине.
26 847 на 24.02.2021 58 477 на 20.09.2021
Т.е., с 24 февраля 2021 по 20 сентября 2021 (199 дней) от COVID-19 умерло
58 477 - 26 847 = 31 630 человек.
За час кампанії з вакцинації в Україні зафіксували 95 летальних випадків серед щеплених проти Covid-19. (с) fler
Какая еще корректность подсчетов нужна, если приводятся абсолютные числа умерших???
Или, т.к. эти абсолютные цифры смертей отдельно вакцинированных и не вакцинированных противоречат вашим теориям, вы хотите получить фиктивные (но подтверждающие вашу теорию) цифры путем усложнения, перекручивания, многократного умножения или деления на цифры "а если взять цифру..., то получится..., а если цифру..., то получится..." и т.д. до тех пор, пока эти цифры совпадут с предложенной вами?
yanyura написав:вы хотите получить фиктивные (но подтверждающие вашу теорию) цифры путем усложнения, перекручивания, многократного умножения или деления на цифры "а если взять цифру..., то получится..., а если цифру..., то получится..." и т.д. до тех пор, пока эти цифры совпадут с предложенной вами?
Это пять))) Вся суть Будивельныковских рассчетов в теме о Ковид.
Это в рамку и в гранит!!!
Правда необходимо вступительная часть, за которую строителя регулярно закрывают в обезьяннике : " ковідперешугані настільки дурні, що не розуміють..." под его вечные истерики "не розумію за що"
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 21 вер, 2021 18:39, всього редагувалось 2 разів.
fler 1) Откуда уверенность, что вакцинированные от ковида у нас еще не умирали?
Да вы шо, серьезно? Не заметить 2-х моих постов, в которых я приводил слова из вашего поста о 95 (не 77!!!) умерших именно вакцинированных и не только соглашался с этой цифрой, но даже расчеты приводил ссылаясь именно на эту, приведенную вами, цифру!
Или это и есть "женская логика"?
Не перекручивайте... З початку пандемії в Україні від коронавірусу померли 54 919 людей, з яких 44 940 - віком від 60 років. Що складає 82% від частки всіх летальних випадків.
Хорошо, убедили. За все время. Но главный посыл статьи-то был о том, что 60+ должны обязательно вакцинироваться. А вот об этом вы ни слова до сих пор.
Не знаю, сколько и какого возраста кислородозависимых в Одесской области и в реанимации и умерших в Харьковской, но все они (по 100%) не вакцинированные (Эпидемия коронавируса в мире). И глубоко сомневаюсь, что все они 60+.