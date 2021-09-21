Додано: Вів 21 вер, 2021 18:52

pilker написав: тут раскидать надо 536, 142, 1091 по месяцам.

Тогда и будет видно утверждение рабочие иль нет. тут раскидать надо 536, 142, 1091 по месяцам.Тогда и будет видно утверждение рабочие иль нет.

Можно и проще. По картинке на странице 26 из отчета видно что дельта вытеснил другие штаммы в Англии в мае. Кроме общей смертности есть разбивка на группы моложе и старше 50. Вакцинация моложе 50 как раз началась в второй половине апреля. То есть в группе старше 50 к маю вакцинировались все кто хотел, тогда как в группе моложе 50, вакцинация только начиналась, полностью вакцинированы в ней были только те у кого были хронические болезни, их начали вакцинировать раньше.В отчете видно что невакцинированых моложе 50 погибло около в 2.5 раза больше чем вакцинированых, тогда как в группе старше 50 соотношение обратное.Также в отчете по вакцинации видно что абсолютные числа погибших в группе вакцинированных больше точно так же как в отчете по штаммам, но при пересчете на размер группы (на 100 тыс), все меняется.В Украине, если вакцина неэффективна, должно быть около 86% госпитализированных невакцинированых, но их 98.