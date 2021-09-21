К сожалению, да((( Полная деградация дисидентского движения. Настолько, что сообщения все глупее и глупее. "99% бессимптомных" , "формула иммунитета человека ", где в знаменателе 7 млн населения планеты, неумение привести количество смертей к количеству членов группы, "середній вік коввдних померлих теж майже 73, значить на тривалість життя не впливає", "більшість людей, які помирають в Україні, роблять це в 73+-" .. Неповний перелік повної деградації науки і розуму, яку показує дисидентський рух.
Люди, це дуже жахливо, що ви настільки обмежені!!! З ким ми йдемо нову країну будувати??
pilker написав:тут раскидать надо 536, 142, 1091 по месяцам. Тогда и будет видно утверждение рабочие иль нет.
Можно и проще. По картинке на странице 26 из отчета видно что дельта вытеснил другие штаммы в Англии в мае. Кроме общей смертности есть разбивка на группы моложе и старше 50. Вакцинация моложе 50 как раз началась в второй половине апреля. То есть в группе старше 50 к маю вакцинировались все кто хотел, тогда как в группе моложе 50, вакцинация только начиналась, полностью вакцинированы в ней были только те у кого были хронические болезни, их начали вакцинировать раньше. В отчете видно что невакцинированых моложе 50 погибло около в 2.5 раза больше чем вакцинированых, тогда как в группе старше 50 соотношение обратное.
Также в отчете по вакцинации видно что абсолютные числа погибших в группе вакцинированных больше точно так же как в отчете по штаммам, но при пересчете на размер группы (на 100 тыс), все меняется.
В Украине, если вакцина неэффективна, должно быть около 86% госпитализированных невакцинированых, но их 98.
fler 1) Откуда уверенность, что вакцинированные от ковида у нас еще не умирали?
Да вы шо, серьезно? Не заметить 2-х моих постов, в которых я приводил слова из вашего поста о 95 (не 77!!!) умерших именно вакцинированных и не только соглашался с этой цифрой, но даже расчеты приводил ссылаясь именно на эту, приведенную вами, цифру!
2)главный посыл статьи-то был о том, что 60+ должны обязательно вакцинироваться. А вот об этом вы ни слова до сих пор.
1) Таки да, вы сравнивали теплое с мягким. В моем посте 95 умерших от вакцинации, это не = умерших вакцинированных от ковида, которых мы в укрстатистике не видим, но они есть (как суслики ). 2)Уже не одну гармошку здесь порвали( и я, и пан Будівельник), а вы все никак не замечаете...
Hotab написав:Это ещё старая гвардия: Ромасик, Вкладчик, Флер, pilker. Услеживается какая-то взаимосвязь: не умеет в простую математику --> не понимает в цифрахсмертности ---> не понимает необходимости вакцинации.
Відчувається, що освіту отримували по радянській програмі:)) Конспірологія на таких і розрахована.
Відчувається, що освіту stryzhko и Hotab отримували по "альтернативній" програмі ("з особливими потребами")