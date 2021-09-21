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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3755375637573758>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 63
Мені вже зробили щеплення
67%
42
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
9
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
6
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 18:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yanyura написав:Да вы шо, серьезно?

К сожалению, да(((
Полная деградация дисидентского движения. Настолько, что сообщения все глупее и глупее.
"99% бессимптомных" , "формула иммунитета человека ", где в знаменателе 7 млн населения планеты, неумение привести количество смертей к количеству членов группы, "середній вік коввдних померлих теж майже 73, значить на тривалість життя не впливає", "більшість людей, які помирають в Україні, роблять це в 73+-" ..
Неповний перелік повної деградації науки і розуму, яку показує дисидентський рух.

Люди, це дуже жахливо, що ви настільки обмежені!!! З ким ми йдемо нову країну будувати??
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 18:51

  Hotab написав::lol:
  Вкладчик1234 написав:Мне непонятно,

Зато ей уже понятно все. Все в озере в Афганистане лежат.
:lol:

вы военно-морской флот талибов видели?:

Зображення
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 18:52

  pilker написав:тут раскидать надо 536, 142, 1091 по месяцам.
Тогда и будет видно утверждение рабочие иль нет.


Можно и проще. По картинке на странице 26 из отчета видно что дельта вытеснил другие штаммы в Англии в мае. Кроме общей смертности есть разбивка на группы моложе и старше 50. Вакцинация моложе 50 как раз началась в второй половине апреля. То есть в группе старше 50 к маю вакцинировались все кто хотел, тогда как в группе моложе 50, вакцинация только начиналась, полностью вакцинированы в ней были только те у кого были хронические болезни, их начали вакцинировать раньше.
В отчете видно что невакцинированых моложе 50 погибло около в 2.5 раза больше чем вакцинированых, тогда как в группе старше 50 соотношение обратное.

Также в отчете по вакцинации видно что абсолютные числа погибших в группе вакцинированных больше точно так же как в отчете по штаммам, но при пересчете на размер группы (на 100 тыс), все меняется.

В Украине, если вакцина неэффективна, должно быть около 86% госпитализированных невакцинированых, но их 98.
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 18:53

  Hotab написав:stryzhko , так ,вірно. Графік відмінно показує падіння летальності в кілька разів. В таких вакцинованих країнах КОВІД дійсно стає "наче грип".


А может диссидентам это, инфографика зайдет? Цифры - тяжело, графики - тяжело, а картинка с перечеркнутыми человечками - то, что пробьет стену непонимания? Есть шансы, как думаете?
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 18:56

zРадио
Нет.
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 18:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Здесь не было ничего важного, но юрыдло нажаловалось, потому я удалил... :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 21 вер, 2021 19:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 19:08

  yanyura написав:
fler
1) Откуда уверенность, что вакцинированные от ковида у нас еще не умирали?


Да вы шо, серьезно? Не заметить 2-х моих постов, в которых я приводил слова из вашего поста о 95 (не 77!!!) умерших именно вакцинированных и не только соглашался с этой цифрой, но даже расчеты приводил ссылаясь именно на эту, приведенную вами, цифру!

2)главный посыл статьи-то был о том, что 60+ должны обязательно вакцинироваться. А вот об этом вы ни слова до сих пор.

1) Таки да, вы сравнивали теплое с мягким. В моем посте 95 умерших от вакцинации, это не = умерших вакцинированных от ковида, которых мы в укрстатистике не видим, но они есть (как суслики :wink: ).
2)Уже не одну гармошку здесь порвали( и я, и пан Будівельник), а вы все никак не замечаете... :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 19:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:2)Уже не одну гармошку здесь порвали( и я, и пан Будівельник),

Вместе с остатками логики и разума.
Может хватить гармошки и другие виолончели??? Может лучше репетитор по математике?? :lol:
Уж больно рассчеты смертности соответствуют уроку по музыке, а не математики))
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 21 вер, 2021 19:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 19:26

  Вкладчик1234 написав:
  stryzhko написав:
  Hotab написав:Это ещё старая гвардия: Ромасик, Вкладчик, Флер, pilker. Услеживается какая-то взаимосвязь: не умеет в простую математику --> не понимает в цифрахсмертности ---> не понимает необходимости вакцинации.

Відчувається, що освіту отримували по радянській програмі:)) Конспірологія на таких і розрахована.


Відчувається, що освіту stryzhko и Hotab отримували по "альтернативній" програмі ("з особливими потребами")

удалёнку тестировали :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 19:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:удалёнку тестировали


Верно-верно.
И когда проходили пропорции, то у Ромасика в селе свет рубанули)
Hotab
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