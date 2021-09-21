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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 375537563757375837593760>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 63
Мені вже зробили щеплення
67%
42
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
9
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
6
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 18:53

  Hotab написав:stryzhko , так ,вірно. Графік відмінно показує падіння летальності в кілька разів. В таких вакцинованих країнах КОВІД дійсно стає "наче грип".


А может диссидентам это, инфографика зайдет? Цифры - тяжело, графики - тяжело, а картинка с перечеркнутыми человечками - то, что пробьет стену непонимания? Есть шансы, как думаете?
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 18:56

zРадио
Нет.
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 18:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Здесь не было ничего важного, но юрыдло нажаловалось, потому я удалил... :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 21 вер, 2021 19:26, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 19:08

  yanyura написав:
fler
1) Откуда уверенность, что вакцинированные от ковида у нас еще не умирали?


Да вы шо, серьезно? Не заметить 2-х моих постов, в которых я приводил слова из вашего поста о 95 (не 77!!!) умерших именно вакцинированных и не только соглашался с этой цифрой, но даже расчеты приводил ссылаясь именно на эту, приведенную вами, цифру!

2)главный посыл статьи-то был о том, что 60+ должны обязательно вакцинироваться. А вот об этом вы ни слова до сих пор.

1) Таки да, вы сравнивали теплое с мягким. В моем посте 95 умерших от вакцинации, это не = умерших вакцинированных от ковида, которых мы в укрстатистике не видим, но они есть (как суслики :wink: ).
2)Уже не одну гармошку здесь порвали( и я, и пан Будівельник), а вы все никак не замечаете... :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 19:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:2)Уже не одну гармошку здесь порвали( и я, и пан Будівельник),

Вместе с остатками логики и разума.
Может хватить гармошки и другие виолончели??? Может лучше репетитор по математике?? :lol:
Уж больно рассчеты смертности соответствуют уроку по музыке, а не математики))
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 21 вер, 2021 19:27, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 19:26

  Вкладчик1234 написав:
  stryzhko написав:
  Hotab написав:Это ещё старая гвардия: Ромасик, Вкладчик, Флер, pilker. Услеживается какая-то взаимосвязь: не умеет в простую математику --> не понимает в цифрахсмертности ---> не понимает необходимости вакцинации.

Відчувається, що освіту отримували по радянській програмі:)) Конспірологія на таких і розрахована.


Відчувається, що освіту stryzhko и Hotab отримували по "альтернативній" програмі ("з особливими потребами")

удалёнку тестировали :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 19:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:удалёнку тестировали


Верно-верно.
И когда проходили пропорции, то у Ромасика в селе свет рубанули)
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 19:31

  zРадио написав:
  Hotab написав:stryzhko , так ,вірно. Графік відмінно показує падіння летальності в кілька разів. В таких вакцинованих країнах КОВІД дійсно стає "наче грип".

А может диссидентам это, инфографика зайдет? Цифры - тяжело, графики - тяжело, а картинка с перечеркнутыми человечками - то, что пробьет стену непонимания? Есть шансы, как думаете?

  ЛАД написав:zРадио
Нет.

  zРадио написав:Ви мене теж часто дратуєте - наприклад, зараз. Проте мені вистачає сміливості і професіоналізму адресувати зауваження, звертаючись від першої особи, а не боягузливо у розмовах із третіми...

viewtopic.php?p=5301083#p5301083

На ком-то оборвалась нить логики...
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 19:32

  yanyura написав:Какая еще корректность подсчетов нужна, если приводятся абсолютные числа умерших???
1 В кожний з періодів на протязі 5 місяців, постійно змінювалась кількість вакцинованих
2 Ясно , що в групі 40 000 вакцинованих( стільки було 20-04-21) кількість смертей буде в 125 разів менша ніж в групі 5 000 000 вакцинованих( стільки стало 20-09-21)
3 Ясно що в групі 5 млн вакцинованих кількість смертей буде меншою ніж в групі 35 млн не вакцинованих.....
Але чи коректно порівнювати групу 5 млн з групою 35 млн тільки в абсолютних цифрах?

Висновок
Тому кожну смерть вакцинованого наприклад 20-04-21 року( всього 40000 вакцинованих) треба множити на 1000, щоб отримати адекватне порівняння з групою в 40 млн невакцинованих
....
Кожну смерть вакцинованого наприклад 20-09-21 треба множити на 7 ,щоб отримати адекватне порівняння з групою в 35 млн невакцинованих

Тому грубо я й написав
(1000+7)/2*95
В реальних підрахунках треба брати коли по даті відбулись ці 95 смертей вакцинованих і на кожну дату вираховувати коефіцієнт який порівнює загальну кількість не вакцинованих до кількості вакцинованих

І тоді ми і отримаємо реальне співвідношення.з якого стане ясно , наскільки допомагає вакцинування.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 19:33

  fler написав:
  yanyura написав:
fler
1) Откуда уверенность, что вакцинированные от ковида у нас еще не умирали?


Да вы шо, серьезно? Не заметить 2-х моих постов, в которых я приводил слова из вашего поста о 95 (не 77!!!) умерших именно вакцинированных и не только соглашался с этой цифрой, но даже расчеты приводил ссылаясь именно на эту, приведенную вами, цифру!

2)главный посыл статьи-то был о том, что 60+ должны обязательно вакцинироваться. А вот об этом вы ни слова до сих пор.

1) Таки да, вы сравнивали теплое с мягким. В моем посте 95 умерших от вакцинации, это не = умерших вакцинированных от ковида, которых мы в укрстатистике не видим, но они есть (как суслики :wink: ).
2)Уже не одну гармошку здесь порвали( и я, и пан Будівельник), а вы все никак не замечаете... :roll:

пенсионеров вакцинироваться никто не заставит. По этому делают статистику за счет молодых, которых не пускают на работу и моря
Ромасик
 
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