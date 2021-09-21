|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 вер, 2021 18:53
Hotab написав:stryzhko
, так ,вірно. Графік відмінно показує падіння летальності в кілька разів. В таких вакцинованих країнах КОВІД дійсно стає "наче грип".
А может диссидентам это, инфографика зайдет? Цифры - тяжело, графики - тяжело, а картинка с перечеркнутыми человечками - то, что пробьет стену непонимания? Есть шансы, как думаете?
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 11120
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2509 раз.
- Подякували: 5491 раз.
-
- Профіль
-
16
7
3
Додано: Вів 21 вер, 2021 18:56
zРадио
Нет.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 19644
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4839 раз.
- Подякували: 4478 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Вів 21 вер, 2021 18:58
Здесь не было ничего важного, но юрыдло нажаловалось, потому я удалил...
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 21 вер, 2021 19:26, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 4751
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 229 раз.
- Подякували: 1366 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 21 вер, 2021 19:08
yanyura написав:
fler
1) Откуда уверенность, что вакцинированные от ковида у нас еще не умирали?
Да вы шо, серьезно? Не заметить 2-х
моих постов, в которых я приводил слова из вашего поста о 95 (не 77!!!)
умерших именно вакцинированных и не только соглашался с этой цифрой, но даже расчеты приводил ссылаясь именно на эту, приведенную вами, цифру
!
2)главный посыл статьи
-то был о том, что 60+ должны обязательно вакцинироваться
. А вот об этом вы ни слова до сих пор.
1) Таки да, вы сравнивали теплое с мягким. В моем посте 95 умерших от вакцинации, это не = умерших вакцинированных от ковида, которых мы в укрстатистике не видим, но они есть (как суслики
).
2)Уже не одну гармошку здесь порвали( и я, и пан Будівельник), а вы все никак не замечаете...
-
fler
-
-
- Повідомлень: 2053
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 606 раз.
- Подякували: 759 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 вер, 2021 19:11
fler написав:
2)Уже не одну гармошку здесь порвали( и я, и пан Будівельник),
Вместе с остатками логики и разума.
Может хватить гармошки и другие виолончели??? Может лучше репетитор по математике??
Уж больно рассчеты смертности соответствуют уроку по музыке, а не математики))
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 21 вер, 2021 19:27, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 4751
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 229 раз.
- Подякували: 1366 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 21 вер, 2021 19:26
Вкладчик1234 написав: stryzhko написав: Hotab написав:
Это ещё старая гвардия: Ромасик, Вкладчик, Флер, pilker. Услеживается какая-то взаимосвязь: не умеет в простую математику --> не понимает в цифрахсмертности ---> не понимает необходимости вакцинации.
Відчувається, що освіту отримували по радянській програмі:)) Конспірологія на таких і розрахована.
Відчувається, що освіту stryzhko
и Hotab
отримували по "альтернативній" програмі ("з особливими потребами")
удалёнку тестировали
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 2988
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 607 раз.
- Подякували: 269 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 вер, 2021 19:28
Ромасик написав:
удалёнку тестировали
Верно-верно.
И когда проходили пропорции, то у Ромасика в селе свет рубанули)
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 4751
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 229 раз.
- Подякували: 1366 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 21 вер, 2021 19:31
zРадио написав: Hotab написав:stryzhko
, так ,вірно. Графік відмінно показує падіння летальності в кілька разів. В таких вакцинованих країнах КОВІД дійсно стає "наче грип".
А может диссидентам это, инфографика зайдет? Цифры - тяжело, графики - тяжело, а картинка с перечеркнутыми человечками - то, что пробьет стену непонимания? Есть шансы, как думаете
?
ЛАД написав:zРадио
Нет.
viewtopic.php?p=5301083#p5301083
zРадио написав:
Ви мене теж часто дратуєте - наприклад, зараз. Проте мені вистачає сміливості і професіоналізму адресувати зауваження, звертаючись від першої особи, а не боягузливо у розмовах із третіми...
На ком-то оборвалась нить логики...
-
Igneus
-
-
- Повідомлень: 1110
- З нами з: 29.08.18
- Подякував: 630 раз.
- Подякували: 520 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 вер, 2021 19:32
yanyura написав:
Какая еще корректность подсчетов нужна, если приводятся абсолютные числа умерших???
1 В кожний з періодів на протязі 5 місяців, постійно змінювалась кількість вакцинованих
2 Ясно , що в групі 40 000 вакцинованих( стільки було 20-04-21) кількість смертей буде в 125 разів менша ніж в групі 5 000 000 вакцинованих( стільки стало 20-09-21)
3 Ясно що в групі 5 млн вакцинованих кількість смертей буде меншою ніж в групі 35 млн не вакцинованих.....
Але чи коректно порівнювати групу 5 млн з групою 35 млн тільки в абсолютних цифрах?
Висновок
Тому кожну смерть вакцинованого наприклад 20-04-21 року( всього 40000 вакцинованих) треба множити на 1000, щоб отримати адекватне порівняння з групою в 40 млн невакцинованих
....
Кожну смерть вакцинованого наприклад 20-09-21 треба множити на 7 ,щоб отримати адекватне порівняння з групою в 35 млн невакцинованих
Тому грубо я й написав
(1000+7)/2*95
В реальних підрахунках треба брати коли по даті відбулись ці 95 смертей вакцинованих і на кожну дату вираховувати коефіцієнт який порівнює загальну кількість не вакцинованих до кількості вакцинованих
І тоді ми і отримаємо реальне співвідношення.з якого стане ясно , наскільки допомагає вакцинування.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 24992
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 222 раз.
- Подякували: 2717 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 21 вер, 2021 19:33
fler написав: yanyura написав:
fler
1) Откуда уверенность, что вакцинированные от ковида у нас еще не умирали?
Да вы шо, серьезно? Не заметить 2-х
моих постов, в которых я приводил слова из вашего поста о 95 (не 77!!!)
умерших именно вакцинированных и не только соглашался с этой цифрой, но даже расчеты приводил ссылаясь именно на эту, приведенную вами, цифру
!
2)главный посыл статьи
-то был о том, что 60+ должны обязательно вакцинироваться
. А вот об этом вы ни слова до сих пор.
1) Таки да, вы сравнивали теплое с мягким. В моем посте 95 умерших от вакцинации, это не = умерших вакцинированных от ковида, которых мы в укрстатистике не видим, но они есть (как суслики
).
2)Уже не одну гармошку здесь порвали( и я, и пан Будівельник), а вы все никак не замечаете...
пенсионеров вакцинироваться никто не заставит. По этому делают статистику за счет молодых, которых не пускают на работу и моря
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 2988
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 607 раз.
- Подякували: 269 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7734
|8020428
|
|