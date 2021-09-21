RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 37563757375837593760>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 63
Мені вже зробили щеплення
67%
42
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
9
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
6
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 19:38

  Igneus написав:На ком-то оборвалась нить логики


Я думаю на том юрысте, который не замечает офтоп от лагеря дисидентов, но жалуется на ответный пост)))


Отправить к будивельнику на воспитание, чтоб выпорол шкодливого,сняв трусы, и одев крестик!!! )))
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4751
З нами з: 15.02.09
Подякував: 229 раз.
Подякували: 1366 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 19:41

  Ромасик написав:пенсионеров вакцинироваться никто не заставит. По этому делают статистику за счет молодых, которых не пускают на работу и моря


На редкость дельное замечание

Igneus

Вы как юрист должны знать, есть ли законный способ как принудительно вакцинировать групп 60+, а остальных - по желанию? Ну там пенсия в обмен на справку по вакцинации, но чтобы без исков в ЕСПЧ?
IgA
 
Повідомлень: 730
З нами з: 02.07.15
Подякував: 36 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 19:44

  budivelnik написав:Тому грубо я й написав
(1000+7)/2*95

тут даже у меня волосы зашевелились :lol:
есть еще интересная идейка, но нет сурсдаты для нее.
Сравнить летальность по возрастам от вакцинации и от ковида. И само собой Хотаба в знаменатель.
Более того, дифференцировать результат по исходящему состоянию здоровья подопытных - здоровый или группа риска.
Ромасик
 
Повідомлень: 2988
З нами з: 30.03.15
Подякував: 607 раз.
Подякували: 269 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 19:51

  IgA написав:
  Ромасик написав:пенсионеров вакцинироваться никто не заставит. По этому делают статистику за счет молодых, которых не пускают на работу и моря


На редкость дельное замечание

Igneus

Вы как юрист должны знать, есть ли законный способ как принудительно вакцинировать групп 60+, а остальных - по желанию? Ну там пенсия в обмен на справку по вакцинации, но чтобы без исков в ЕСПЧ?

Статья 28 Конституции Украины.
И там еще на нюрнгбергском трибунале над фашистами ваши идейки были осуждены и запрещены https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1 ... 0%BA%D1%81
Востаннє редагувалось Ромасик в Вів 21 вер, 2021 19:54, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
 
Повідомлень: 2988
З нами з: 30.03.15
Подякував: 607 раз.
Подякували: 269 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 19:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:само собой Хотаба в знаменатель.

Думаешь я удивлюсь?? Тут что только в тот знаменатель не подставлял строитель,абы получить заранее придуманную цифру!

Ещё осталось IQ 150 подставить. И не важно,что это суммарная цифра всей дисидентской группы. )))


  Ромасик написав:Статья 28 Конституции Украины.
И там еще на нюрнгбергском трибунале над фашистами ваши идейки были осуждены и запрещены

Не зря я в "тройку" включил всех,кроме вас))
Вам доверят только лопаты для закапывания острить. Даже бунтарю Яме более важное задание.


  IgA написав:Igneus

Вы как юрист


"я не тот орёл, что высоко летает, а тот,что горы обсирает"))
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4751
З нами з: 15.02.09
Подякував: 229 раз.
Подякували: 1366 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 20:06

  Ромасик написав:
  IgA написав:Igneus

Вы как юрист должны знать, есть ли законный способ как принудительно вакцинировать групп 60+, а остальных - по желанию? Ну там пенсия в обмен на справку по вакцинации, но чтобы без исков в ЕСПЧ?

Статья 28 Конституции Украины.
И там еще на нюрнгбергском трибунале над фашистами ваши идейки были осуждены и запрещены https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1 ... 0%BA%D1%81


budivelnik Ось що Ромасик, Ваш однодумець прошу відмітити, думає про Вашу ідею примусової вакцинації населення 60+ :D

Але все ж не завадила б думка справжнього юриста
IgA
 
Повідомлень: 730
З нами з: 02.07.15
Подякував: 36 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 20:07

  IgA написав:
  Ромасик написав:
  IgA написав:Igneus

Вы как юрист должны знать, есть ли законный способ как принудительно вакцинировать групп 60+, а остальных - по желанию? Ну там пенсия в обмен на справку по вакцинации, но чтобы без исков в ЕСПЧ?

Статья 28 Конституции Украины.
И там еще на нюрнгбергском трибунале над фашистами ваши идейки были осуждены и запрещены https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1 ... 0%BA%D1%81


budivelnik Ось що Ромасик, Ваш однодумець прошу відмітити, думає про Вашу ідею примусової вакцинації населення 60+ :D

Але все ж не завадила б думка справжнього юриста

справжний - это с бустером или 2х достаточно?
Ромасик
 
Повідомлень: 2988
З нами з: 30.03.15
Подякував: 607 раз.
Подякували: 269 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 20:13

  Hotab написав:Ещё осталось IQ 150 подставить. И не важно,что это суммарная цифра всей дисидентской группы. )))

я бы об IQ помалкивал, учитывая, что сектанты постоянно палятся то на незнании первых действий при обнаружении ковида, то конституции. А логическая цепочка "зачем вакцинировался?" - то вообще песня.
Ромасик
 
Повідомлень: 2988
З нами з: 30.03.15
Подякував: 607 раз.
Подякували: 269 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 20:16

  fler написав:
  yanyura написав:
fler
1) Откуда уверенность, что вакцинированные от ковида у нас еще не умирали?


Да вы шо, серьезно? Не заметить 2-х моих постов, в которых я приводил слова из вашего поста о 95 (не 77!!!) умерших именно вакцинированных и не только соглашался с этой цифрой, но даже расчеты приводил ссылаясь именно на эту, приведенную вами, цифру!

2)главный посыл статьи-то был о том, что 60+ должны обязательно вакцинироваться. А вот об этом вы ни слова до сих пор.

1) Таки да, вы сравнивали теплое с мягким. В моем посте 95 умерших от вакцинации, это не = умерших вакцинированных от ковида, которых мы в укрстатистике не видим, но они есть (как суслики :wink: ).
2)Уже не одну гармошку здесь порвали( и я, и пан Будівельник), а вы все никак не замечаете... :roll:


А теперь дословно из статьи:
За час кампанії з вакцинації в Україні зафіксували 95 летальних випадків серед щеплених проти Covid-19. Як зазначають у МОЗ, 77 з цих смертей не пов'язані з введенням вакцини.

При цьому, що від початку вакцинальної кампанії в Україні щепили 6 304 016 людей, тобто 95 летальних випадків — це 0,0015% від усіх щеплених.

https://meta.ua/uk/news/society/25041-u ... aktsinats/

Может я неправильно перевел с украинского на русский?

Пробуем во всех переводчиках (https://u.to/4t6dGw).

Исходный текст
зафіксували 95 летальних випадків серед щеплених проти Covid-19

Перевод (везде одно и то же)
зафиксировали 95 летальных случаев среди привитых против Covid - 19


Читаем русский вариант статьи
За время кампании по вакцинации в Украине зафиксировали 95 летальных случаев среди привитых против Covid-19. Как отмечают в Минздраве, 77 из этих смертей не связанные с введением вакцины.

При этом, с начала вакцинальной кампании в Украине привили 6 304 016 человек, то есть 95 летальных случаев — это 0,0015% от всех привитых.

https://meta.ua/news/society/25041-v-mi ... tsinatsii/

Проверяем процент (может в нем ошибка)
действительно, 95 летальных случаев — это 0,0015% от всех привитых 6 304 016 человек.

Таки да. 95 человек, это действительно столько всего умерло вакцинированных от Ковида с начала вакцинации.

Что еще я должен проверить, чтобы убедиться в ваших словах
95 умерших от вакцинации, это не = умерших вакцинированных от ковида

:?:


P.S. Полная версия статьи здесь - https://life.liga.net/poyasnennya/artic ... i-prichina
Востаннє редагувалось yanyura в Вів 21 вер, 2021 20:39, всього редагувалось 1 раз.
yanyura
 
Повідомлень: 6189
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1939 раз.
Подякували: 1417 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 20:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:я бы об IQ помалкивал


Так вот так и делай!
Несколько дней не доганять о цифрах, приведенных к количеству группы, и рассказывать "факт остаётся фактом, ваксов болеет больше" - это очень плохие признаки, чувак .
Ну и из свежака, так тупить , когда речь идёт о Британии - это шедеврально. Это конкретно лично о вас.
С Будивельныком вообще печаль-беда. Там краску забрать и на свежий воздух. Невыносимо это кровь из глаз читать.
А петрушка ваш с талибами чего стоит?? Или вечно на якоре мадам??
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 21 вер, 2021 20:22, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4751
З нами з: 15.02.09
Подякував: 229 раз.
Подякували: 1366 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 37563757375837593760>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: juristkostya, stm, Zebra, zРадио і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 772, 773, 774
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7734 8020453
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 вер, 2021 18:57
Gennadiy777

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.