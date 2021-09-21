Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 вер, 2021 19:38
Igneus написав:
На ком-то оборвалась нить логики
Я думаю на том юрысте, который не замечает офтоп от лагеря дисидентов, но жалуется на ответный пост)))
Отправить к будивельнику на воспитание, чтоб выпорол шкодливого,сняв трусы, и одев крестик!!! )))
Hotab
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Додано: Вів 21 вер, 2021 19:41
Ромасик написав:
пенсионеров вакцинироваться никто не заставит. По этому делают статистику за счет молодых, которых не пускают на работу и моря
На редкость дельное замечание
Igneus
Вы как юрист должны знать, есть ли законный способ как принудительно вакцинировать групп 60+, а остальных - по желанию? Ну там пенсия в обмен на справку по вакцинации, но чтобы без исков в ЕСПЧ?
IgA
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Додано: Вів 21 вер, 2021 19:44
budivelnik написав:
Тому грубо я й написав
(1000+7)/2*95
тут даже у меня волосы зашевелились
есть еще интересная идейка, но нет сурсдаты для нее.
Сравнить летальность
по возрастам
от вакцинации и от ковида. И само собой Хотаба в знаменатель.
Более того, дифференцировать результат по исходящему состоянию здоровья подопытных - здоровый или группа риска.
Ромасик
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Додано: Вів 21 вер, 2021 19:51
IgA написав: Ромасик написав:
пенсионеров вакцинироваться никто не заставит. По этому делают статистику за счет молодых, которых не пускают на работу и моря
На редкость дельное замечание
Igneus
Вы как юрист должны знать, есть ли законный способ как принудительно вакцинировать групп 60+, а остальных - по желанию? Ну там пенсия в обмен на справку по вакцинации, но чтобы без исков в ЕСПЧ?
Статья 28 Конституции Украины.
И там еще на нюрнгбергском трибунале над фашистами ваши идейки были осуждены и запрещены
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1 ... 0%BA%D1%81
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Ромасик
в Вів 21 вер, 2021 19:54, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
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Додано: Вів 21 вер, 2021 19:52
Ромасик написав:
само собой Хотаба в знаменатель.
Думаешь я удивлюсь?? Тут что только в тот знаменатель не подставлял строитель,абы получить заранее придуманную цифру!
Ещё осталось IQ 150 подставить. И не важно,что это суммарная цифра всей дисидентской группы. )))
Ромасик написав:
Статья 28 Конституции Украины.
И там еще на нюрнгбергском трибунале над фашистами ваши идейки были осуждены и запрещены
Не зря я в "тройку" включил всех,кроме вас))
Вам доверят только лопаты для закапывания острить. Даже бунтарю Яме более важное задание.
IgA написав:
Igneus
Вы как юрист
"я не тот орёл, что высоко летает, а тот,что горы обсирает"))
Hotab
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Додано: Вів 21 вер, 2021 20:06
Ромасик написав: IgA написав: Igneus
Вы как юрист должны знать, есть ли законный способ как принудительно вакцинировать групп 60+, а остальных - по желанию? Ну там пенсия в обмен на справку по вакцинации, но чтобы без исков в ЕСПЧ?
Статья 28 Конституции Украины.
И там еще на нюрнгбергском трибунале над фашистами ваши идейки были осуждены и запрещены
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1 ... 0%BA%D1%81 budivelnik
Ось що Ромасик, Ваш однодумець прошу відмітити, думає про Вашу ідею примусової вакцинації населення 60+
Але все ж не завадила б думка справжнього юриста
IgA
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Додано: Вів 21 вер, 2021 20:07
IgA написав: Ромасик написав: IgA написав: Igneus
Вы как юрист должны знать, есть ли законный способ как принудительно вакцинировать групп 60+, а остальных - по желанию? Ну там пенсия в обмен на справку по вакцинации, но чтобы без исков в ЕСПЧ?
Статья 28 Конституции Украины.
И там еще на нюрнгбергском трибунале над фашистами ваши идейки были осуждены и запрещены
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1 ... 0%BA%D1%81 budivelnik
Ось що Ромасик, Ваш однодумець прошу відмітити, думає про Вашу ідею примусової вакцинації населення 60+
Але все ж не завадила б думка справжнього юриста
справжний - это с бустером или 2х достаточно?
Ромасик
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Додано: Вів 21 вер, 2021 20:13
Hotab написав:
Ещё осталось IQ 150 подставить. И не важно,что это суммарная цифра всей дисидентской группы. )))
я бы об IQ помалкивал, учитывая, что сектанты постоянно палятся то на незнании первых действий при обнаружении ковида, то конституции. А логическая цепочка "зачем вакцинировался?" - то вообще песня.
Ромасик
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Додано: Вів 21 вер, 2021 20:16
fler написав: yanyura написав: fler 1) Откуда уверенность, что вакцинированные от ковида у нас еще не умирали?
Да вы шо, серьезно? Не заметить
2-х
моих постов, в которых я п
риводил слова из вашего поста о 95 (не 77!!!)
умерших именно вакцинированных и не только соглашался с этой цифрой, но
даже расчеты приводил ссылаясь именно на эту, приведенную вами, цифру
!
2)
главный посыл статьи
-то был о том,
что 60+ должны обязательно вакцинироваться
. А вот об этом вы ни слова до сих пор.
1) Таки да, вы сравнивали теплое с мягким. В моем посте 95 умерших от вакцинации, это не = умерших вакцинированных от ковида, которых мы в укрстатистике не видим, но они есть (как суслики
).
2)Уже не одну гармошку здесь порвали( и я, и пан Будівельник), а вы все никак не замечаете...
А теперь дословно из статьи:
За час кампанії з вакцинації в Україні зафіксували 95 летальних випадків серед щеплених проти Covid-19. Як зазначають у МОЗ, 77 з цих смертей не пов'язані з введенням вакцини. При цьому, що від початку вакцинальної кампанії в Україні щепили 6 304 016 людей, тобто 95 летальних випадків — це 0,0015% від усіх щеплених. https://meta.ua/uk/news/society/25041-u ... aktsinats/
Может я неправильно перевел с украинского на русский?
Пробуем во всех переводчиках (
https://u.to/4t6dGw
).
Исходный текст
зафіксували 95 летальних випадків серед щеплених проти Covid-19
Перевод (везде одно и то же)
зафиксировали 95 летальных случаев среди привитых против Covid - 19
Читаем русский вариант статьи
За время кампании по вакцинации в Украине зафиксировали 95 летальных случаев среди привитых против Covid-19. Как отмечают в Минздраве, 77 из этих смертей не связанные с введением вакцины. При этом, с начала вакцинальной кампании в Украине привили 6 304 016 человек, то есть 95 летальных случаев — это 0,0015% от всех привитых. https://meta.ua/news/society/25041-v-mi ... tsinatsii/
Проверяем процент (может в нем ошибка)
действительно,
95 летальных случаев — это 0,0015% от всех привитых 6 304 016 человек
.
Таки да. 95 человек, это действительно столько всего умерло вакцинированных от Ковида с начала вакцинации.
Что еще я должен проверить, чтобы убедиться в ваших словах
95 умерших от вакцинации, это не = умерших вакцинированных от ковида
P.S.
Полная версия статьи здесь -
https://life.liga.net/poyasnennya/artic ... i-prichina
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yanyura
в Вів 21 вер, 2021 20:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 21 вер, 2021 20:20
Ромасик написав:
я бы об IQ помалкивал
Так вот так и делай!
Несколько дней не доганять о цифрах, приведенных к количеству группы, и рассказывать "факт остаётся фактом, ваксов болеет больше" - это очень плохие признаки, чувак .
Ну и из свежака, так тупить , когда речь идёт о Британии - это шедеврально. Это конкретно лично о вас.
С Будивельныком вообще печаль-беда. Там краску забрать и на свежий воздух. Невыносимо это кровь из глаз читать.
А петрушка ваш с талибами чего стоит?? Или вечно на якоре мадам??
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Hotab
в Вів 21 вер, 2021 20:22, всього редагувалось 1 раз.
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