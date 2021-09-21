На редкость дельное замечание
Igneus
Вы как юрист должны знать, есть ли законный способ как принудительно вакцинировать групп 60+, а остальных - по желанию? Ну там пенсия в обмен на справку по вакцинации, но чтобы без исков в ЕСПЧ?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 вер, 2021 19:41
На редкость дельное замечание
Igneus
Вы как юрист должны знать, есть ли законный способ как принудительно вакцинировать групп 60+, а остальных - по желанию? Ну там пенсия в обмен на справку по вакцинации, но чтобы без исков в ЕСПЧ?
Додано: Вів 21 вер, 2021 19:44
тут даже у меня волосы зашевелились
есть еще интересная идейка, но нет сурсдаты для нее.
Сравнить летальность по возрастам от вакцинации и от ковида. И само собой Хотаба в знаменатель.
Более того, дифференцировать результат по исходящему состоянию здоровья подопытных - здоровый или группа риска.
Додано: Вів 21 вер, 2021 19:51
Статья 28 Конституции Украины.
И там еще на нюрнгбергском трибунале над фашистами ваши идейки были осуждены и запрещены
Востаннє редагувалось Ромасик в Вів 21 вер, 2021 19:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 21 вер, 2021 19:52
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Думаешь я удивлюсь?? Тут что только в тот знаменатель не подставлял строитель,абы получить заранее придуманную цифру!
Ещё осталось IQ 150 подставить. И не важно,что это суммарная цифра всей дисидентской группы. )))
Не зря я в "тройку" включил всех,кроме вас))
Вам доверят только лопаты для закапывания острить. Даже бунтарю Яме более важное задание.
"я не тот орёл, что высоко летает, а тот,что горы обсирает"))
Додано: Вів 21 вер, 2021 20:06
budivelnik Ось що Ромасик, Ваш однодумець прошу відмітити, думає про Вашу ідею примусової вакцинації населення 60+
Але все ж не завадила б думка справжнього юриста
Додано: Вів 21 вер, 2021 20:07
справжний - это с бустером или 2х достаточно?
Додано: Вів 21 вер, 2021 20:13
я бы об IQ помалкивал, учитывая, что сектанты постоянно палятся то на незнании первых действий при обнаружении ковида, то конституции. А логическая цепочка "зачем вакцинировался?" - то вообще песня.
Додано: Вів 21 вер, 2021 20:16
А теперь дословно из статьи:
Может я неправильно перевел с украинского на русский?
Пробуем во всех переводчиках (
Исходный текст
Перевод (везде одно и то же)
Читаем русский вариант статьи
Проверяем процент (может в нем ошибка)
действительно, 95 летальных случаев — это 0,0015% от всех привитых 6 304 016 человек.
Таки да. 95 человек, это действительно столько всего умерло вакцинированных от Ковида с начала вакцинации.
Что еще я должен проверить, чтобы убедиться в ваших словах
P.S. Полная версия статьи здесь -
Востаннє редагувалось yanyura в Вів 21 вер, 2021 20:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 21 вер, 2021 20:20
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Так вот так и делай!
Несколько дней не доганять о цифрах, приведенных к количеству группы, и рассказывать "факт остаётся фактом, ваксов болеет больше" - это очень плохие признаки, чувак .
Ну и из свежака, так тупить , когда речь идёт о Британии - это шедеврально. Это конкретно лично о вас.
С Будивельныком вообще печаль-беда. Там краску забрать и на свежий воздух. Невыносимо это кровь из глаз читать.
А петрушка ваш с талибами чего стоит?? Или вечно на якоре мадам??
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 21 вер, 2021 20:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 21 вер, 2021 20:21
Якщо влада має такі самі знання математики( статистики) як і я..то тоді зрозуміло ,чому намагається вакцинувати усіх...
Даю вихідні данні
Є дві приблизно однакових по чисельності групи
0-30 = 20 млн осіб___ летальність від ковіду 1000
30+ = 20 млн осіб____летальність від ковіду 50000
Припустимо що ефективність вакцинування дає в 50 разів кращий ефект ніж природний імунітет від ковіду
Тоді
Якщо вакцинувати всю групу 30+...в ній буде 1000 смертей від ковіду..тобто стільки ж ,скільки зараз в групі 0-30...
Тобто роботу зробили 2*20 млн доз вкололи , а будь який популіст заявить що це все намарно , бо летальність у невакцинованих така сама як і у вакцинованих...
З іншого боку
Вакцинуємо групу 0-30, було 1000 смертей - стало 20
А в групі 30+ - як було 50000 так і залишилось...тепер любий політик припише собі досягнення від вакциннування....як не як в групі вакцинованих 20 смертей, а в групі не вакцинованих - в 2500 разів більше.....
От і виходить
Для того , щоб створити картинку(красиву) треба вакцинувати тих , кому вакцинація що корові пята нога
Для того щоб зробити реальну справу..треба розуміти , що політична карьєра закінчена, але спас скількись життів (нехай і на пів року продовжив життя)
ПС
Перш ніж викрикати - прочитайте кілька разів і спробуйте зрозуміти суть....
Вижимка
Для картинки - треба вакцинувати групу0-30
Для реального покращення - групу 60+
Для політичного виживання - чим більше вакцинувати в групі0-30 - тим краще картинка, а чи виживуть в групі 60+, чи помруть - це політика не цікавить..якщо смерті не будуть повязані з його іменем.
Зараз переглядають цей форум: juristkostya, Zebra, zРадио і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|