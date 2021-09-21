fler 1) Откуда уверенность, что вакцинированные от ковида у нас еще не умирали?
Да вы шо, серьезно? Не заметить 2-х моих постов, в которых я приводил слова из вашего поста о 95 (не 77!!!) умерших именно вакцинированных и не только соглашался с этой цифрой, но даже расчеты приводил ссылаясь именно на эту, приведенную вами, цифру!
2)главный посыл статьи-то был о том, что 60+ должны обязательно вакцинироваться. А вот об этом вы ни слова до сих пор.
1) Таки да, вы сравнивали теплое с мягким. В моем посте 95 умерших от вакцинации, это не = умерших вакцинированных от ковида, которых мы в укрстатистике не видим, но они есть (как суслики ). 2)Уже не одну гармошку здесь порвали( и я, и пан Будівельник), а вы все никак не замечаете...
А теперь дословно из статьи:
За час кампанії з вакцинації в Україні зафіксували 95 летальних випадків серед щеплених проти Covid-19. Як зазначають у МОЗ, 77 з цих смертей не пов'язані з введенням вакцини.
При цьому, що від початку вакцинальної кампанії в Україні щепили 6 304 016 людей, тобто 95 летальних випадків — це 0,0015% від усіх щеплених.
Так вот так и делай! Несколько дней не доганять о цифрах, приведенных к количеству группы, и рассказывать "факт остаётся фактом, ваксов болеет больше" - это очень плохие признаки, чувак . Ну и из свежака, так тупить , когда речь идёт о Британии - это шедеврально. Это конкретно лично о вас. С Будивельныком вообще печаль-беда. Там краску забрать и на свежий воздух. Невыносимо это кровь из глаз читать. А петрушка ваш с талибами чего стоит?? Или вечно на якоре мадам??
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 21 вер, 2021 20:22, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Тому грубо я й написав (1000+7)/2*95
тут даже у меня волосы зашевелились есть еще интересная идейка, но нет сурсдаты для нее. Сравнить летальность по возрастам от вакцинации и от ковида. И само собой Хотаба в знаменатель. Более того, дифференцировать результат по исходящему состоянию здоровья подопытных - здоровый или группа риска.
Якщо влада має такі самі знання математики( статистики) як і я..то тоді зрозуміло ,чому намагається вакцинувати усіх... Даю вихідні данні Є дві приблизно однакових по чисельності групи 0-30 = 20 млн осіб___ летальність від ковіду 1000 30+ = 20 млн осіб____летальність від ковіду 50000 Припустимо що ефективність вакцинування дає в 50 разів кращий ефект ніж природний імунітет від ковіду Тоді Якщо вакцинувати всю групу 30+...в ній буде 1000 смертей від ковіду..тобто стільки ж ,скільки зараз в групі 0-30... Тобто роботу зробили 2*20 млн доз вкололи , а будь який популіст заявить що це все намарно , бо летальність у невакцинованих така сама як і у вакцинованих...
З іншого боку Вакцинуємо групу 0-30, було 1000 смертей - стало 20 А в групі 30+ - як було 50000 так і залишилось...тепер любий політик припише собі досягнення від вакциннування....як не як в групі вакцинованих 20 смертей, а в групі не вакцинованих - в 2500 разів більше.....
От і виходить Для того , щоб створити картинку(красиву) треба вакцинувати тих , кому вакцинація що корові пята нога Для того щоб зробити реальну справу..треба розуміти , що політична карьєра закінчена, але спас скількись життів (нехай і на пів року продовжив життя)
ПС Перш ніж викрикати - прочитайте кілька разів і спробуйте зрозуміти суть.... Вижимка Для картинки - треба вакцинувати групу0-30 Для реального покращення - групу 60+ Для політичного виживання - чим більше вакцинувати в групі0-30 - тим краще картинка, а чи виживуть в групі 60+, чи помруть - це політика не цікавить..якщо смерті не будуть повязані з його іменем.
Так вот так и делай! Несколько дней не доганять о цифрах, приведенных к количеству группы, и рассказывать "факт остаётся фактом, ваксов болеет больше" - это очень плохие признаки, чувак . Ну и из свежака, так тупить , когда речь идёт о Британии - это шедеврально. Это конкретно лично о вас. С Будивельныком вообще печаль-беда. Там краску забрать и на свежий воздух. Невыносимо это кровь из глаз читать. А петрушка ваш с талибами чего стоит?? Или вечно на якоре мадам??