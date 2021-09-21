Додано: Вів 21 вер, 2021 20:21

Ромасик написав: budivelnik написав: Тому грубо я й написав

(1000+7)/2*95 Тому грубо я й написав(1000+7)/2*95 тут даже у меня волосы зашевелились

есть еще интересная идейка, но нет сурсдаты для нее.

Сравнить летальность по возрастам от вакцинации и от ковида. И само собой Хотаба в знаменатель.

Более того, дифференцировать результат по исходящему состоянию здоровья подопытных - здоровый или группа риска. тут даже у меня волосы зашевелилисьесть еще интересная идейка, но нет сурсдаты для нее.Сравнить летальностьот вакцинации и от ковида. И само собой Хотаба в знаменатель.Более того, дифференцировать результат по исходящему состоянию здоровья подопытных - здоровый или группа риска.

Якщо влада має такі самі знання математики( статистики) як і я..то тоді зрозуміло ,чому намагається вакцинувати усіх...Даю вихідні данніЄ дві приблизно однакових по чисельності групи0-30 = 20 млн осіб___ летальність від ковіду 100030+ = 20 млн осіб____летальність від ковіду 50000Припустимо що ефективність вакцинування дає в 50 разів кращий ефект ніж природний імунітет від ковідуТодіЯкщо вакцинувати всю групу 30+...в ній буде 1000 смертей від ковіду..тобто стільки ж ,скільки зараз в групі 0-30...Тобто роботу зробили 2*20 млн доз вкололи , а будь який популіст заявить що це все намарно , бо летальність у невакцинованих така сама як і у вакцинованих...З іншого бокуВакцинуємо групу 0-30, було 1000 смертей - стало 20А в групі 30+ - як було 50000 так і залишилось...тепер любий політик припише собі досягнення від вакциннування....як не як в групі вакцинованих 20 смертей, а в групі не вакцинованих - в 2500 разів більше.....От і виходитьДля того , щоб створити картинку(красиву) треба вакцинувати тих , кому вакцинація що корові пята ногаДля того щоб зробити реальну справу..треба розуміти , що політична карьєра закінчена, але спас скількись життів (нехай і на пів року продовжив життя)ПСПерш ніж викрикати - прочитайте кілька разів і спробуйте зрозуміти суть....ВижимкаДля картинки - треба вакцинувати групу0-30Для реального покращення - групу 60+Для політичного виживання - чим більше вакцинувати в групі0-30 - тим краще картинка, а чи виживуть в групі 60+, чи помруть - це політика не цікавить..якщо смерті не будуть повязані з його іменем.