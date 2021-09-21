зафиксировали 95 летальных случаев среди привитых против Covid - 19
Если умер после "вакцины": "після" - не значить "внаслідок".
Если погиб в ДТП, выбросился из окна, убило током, и т.д. и тест "+": "умер от причин вызванных, связанных с ковидом"
Не надо напоминать про смерти после "вакцины", которые потом оказываются "коронарной недостаточностью", "оторвался тромб" (без пруфов), и т.д.
Или например про смерти ожиревших диабетиков с букетом "недостаточностей", у которых причина смерти "внезапно" оказывается "ковид" (бывает же такое!)