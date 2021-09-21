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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 вер, 2021 20:47
yanyura,
зафиксировали 95 летальных случаев среди привитых против Covid - 19
Если умер после "вакцины": "після" - не значить "внаслідок".
Если погиб в ДТП, выбросился из окна, убило током, и т.д. и тест "+": "умер от причин вызванных, связанных с ковидом"
Не надо напоминать про смерти после "вакцины", которые потом оказываются "коронарной недостаточностью", "оторвался тромб" (без пруфов), и т.д.
Или например про смерти ожиревших диабетиков с букетом "недостаточностей", у которых причина смерти "внезапно" оказывается "ковид" (бывает же такое!)
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Додано: Вів 21 вер, 2021 20:51
Кстати, ковид-пропагандисты как-то подозрительно игнорируют ковид-обстановку в Умани
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Додано: Вів 21 вер, 2021 20:52
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Додано: Вів 21 вер, 2021 20:52
Вкладчик1234 написав:
бывает же такое!)
В этой жизни бывает все! Бывает даже канал "наш" заблокируют, и упоротые переходят в телеграмм кушать фекалии.
Но обычно не из окна выбрасываются с Ковид. А тихо умирают под ИВЛ. Набивая к статистике избыточной смертности 100 тысяч человек только в Украине. Может, конечно, они все прыгнули под поезд с ковидом в слюне, нельзя этого исключать.
Вкладчик1234 написав:
Кстати, ковид-пропагандисты как-то подозрительно игнорируют ковид-обстановку в Умани
Мы очень насторожены и ждём информации с помойки типа "наш" и "срана". Хотим лишь правды.
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 21 вер, 2021 20:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 21 вер, 2021 20:53
Вкладчик1234 написав:
Кстати, ковид-пропагандисты как-то подозрительно игнорируют ковид-обстановку в Умани
Зато заценили выход ведущего НАШ "я сам дважды вакцинирован" и дальше об опасности вакцин ))))))
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