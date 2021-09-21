RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3756375737583759

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 63
Мені вже зробили щеплення
67%
42
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
9
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
6
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 20:47

yanyura,
зафиксировали 95 летальных случаев среди привитых против Covid - 19


Если умер после "вакцины": "після" - не значить "внаслідок".
Если погиб в ДТП, выбросился из окна, убило током, и т.д. и тест "+": "умер от причин вызванных, связанных с ковидом"

:wink:

Не надо напоминать про смерти после "вакцины", которые потом оказываются "коронарной недостаточностью", "оторвался тромб" (без пруфов), и т.д.
Или например про смерти ожиревших диабетиков с букетом "недостаточностей", у которых причина смерти "внезапно" оказывается "ковид" (бывает же такое!)
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15304
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8419 раз.
Подякували: 4064 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 20:51

Кстати, ковид-пропагандисты как-то подозрительно игнорируют ковид-обстановку в Умани
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15304
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8419 раз.
Подякували: 4064 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 20:52

Для бесогонов и конспирологов:
Starikan
2
 
Повідомлень: 18320
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2222 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 20:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:бывает же такое!)

В этой жизни бывает все! Бывает даже канал "наш" заблокируют, и упоротые переходят в телеграмм кушать фекалии.
Но обычно не из окна выбрасываются с Ковид. А тихо умирают под ИВЛ. Набивая к статистике избыточной смертности 100 тысяч человек только в Украине. Может, конечно, они все прыгнули под поезд с ковидом в слюне, нельзя этого исключать.


  Вкладчик1234 написав:Кстати, ковид-пропагандисты как-то подозрительно игнорируют ковид-обстановку в Умани

Мы очень насторожены и ждём информации с помойки типа "наш" и "срана". Хотим лишь правды. :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 21 вер, 2021 20:54, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4747
З нами з: 15.02.09
Подякував: 229 раз.
Подякували: 1366 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 20:53

  Вкладчик1234 написав:Кстати, ковид-пропагандисты как-то подозрительно игнорируют ковид-обстановку в Умани

Зато заценили выход ведущего НАШ "я сам дважды вакцинирован" и дальше об опасности вакцин ))))))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3037
З нами з: 04.03.15
Подякував: 70 раз.
Подякували: 525 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3756375737583759
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ромасик, Zebra і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 772, 773, 774
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7734 8020581
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 вер, 2021 18:57
Gennadiy777

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.