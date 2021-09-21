fler написав:1) Откуда уверенность, что вакцинированные от ковида у нас еще не умирали? Таки да, вы сравнивали теплое с мягким. В моем посте 95 умерших от вакцинации, это не = умерших вакцинированных от ковида, которых мы в укрстатистике не видим, но они есть (как суслики ).
А теперь дословно из статьи:
За час кампанії з вакцинації в Україні зафіксували 95 летальних випадків серед щеплених проти Covid-19. Як зазначають у МОЗ, 77 з цих смертей не пов'язані з введенням вакцини. При цьому, що від початку вакцинальної кампанії в Україні щепили 6 304 016 людей, тобто 95 летальних випадків — це 0,0015% від усіх щеплених.
Таки да. 95 человек, это действительно столько всего умерло вакцинированных от Ковида с начала вакцинации.
Что еще я должен проверить, чтобы убедиться в ваших словах
95 умерших от вакцинации, это не = умерших вакцинированных от ковида
Последняя попытка... Может название статьи поможет вам понять? "В Минздраве назвали количество умерших украинцев после вакцинации". 95 умерших от прививок - это не умершие от ковида привитые. Ферштейн? Вы берете всех (привитых и не привитых) умерших от ковида с начала вакцинации 24.02.21 и сравниваете с 95 умерших от прививок Теперь понятен мой вопрос, выделенный синим? Если нет, то закончили ...
Востаннє редагувалось fler в Вів 21 вер, 2021 20:40, всього редагувалось 1 раз.
зафиксировали 95 летальных случаев среди привитых против Covid - 19
Если умер после "вакцины": "після" - не значить "внаслідок". Если погиб в ДТП, выбросился из окна, убило током, и т.д. и тест "+": "умер от причин вызванных, связанных с ковидом"
Не надо напоминать про смерти после "вакцины", которые потом оказываются "коронарной недостаточностью", "оторвался тромб" (без пруфов), и т.д. Или например про смерти ожиревших диабетиков с букетом "недостаточностей", у которых причина смерти "внезапно" оказывается "ковид" (бывает же такое!)
Сомнения усилили данные нового исследования из США, согласно которым риск воспаления сердечной мышцы (миокардита) после вакцинации препаратом BioNTech/Pfizer для мальчиков более чем в шесть раз превышает опасность тяжелой формы ковида. https://www.dw.com/ru/privivka-ot-koron ... a-59214714
1) Откуда уверенность, что вакцинированные от ковида у нас еще не умирали?
Последняя попытка... Может название статьи поможет вам понять? "В Минздраве назвали количество умерших украинцев после вакцинации". 95 умерших от прививок - это не умершие от ковида привитые. Ферштейн? Вы берете всех (привитых и не привитых) умерших от ковида с начала вакцинации 24.02.21 и сравниваете с 95 умерших от прививок Теперь понятен мой вопрос, выделенный синим? Если нет, то закончили ...
Откуда уверенность, что вакцинированные от ковида у нас еще не умирали?
Отсюда, из полной версии статьи
Смерть серед щеплених від COVID. Скільки випадків було в Україні і чи причина у вакцині 21.09.2021, 09:47 ... За збір та аналіз інформації про надзвичайні події після імунізації відповідає Державний експертний центр МОЗ. Там на запит LIGA.Life відповіли, що від початку вакцинації проти коронавірусу отримали 95 повідомлень про летальні випадки серед тих, кому вже зробили щеплення.
При тому, що від початку вакцинальної кампанії в Україні щепили 6 304 016 людей, тобто це 0,0015% від усіх щеплених. ...
Вы берете всех (привитых и не привитых) умерших от ковида с начала вакцинации 24.02.21 и сравниваете с 95 умерших от прививок
Неправильный вывод. Невнимательно читали мои посты. Я беру всех умерших от Ковида с начала вакцинации, с 24 февраля 2021 по 20 сентября 2021 (31 630), отнимаю от них 95 официально умерших после введения вакцины ("прививки") и получаю число умерших, которым не была введена вакцина ("прививка") (31 535).
Это официальные данные от Державного експертного центру МОЗ. Неофициальные данные (ОБС) могут быть и 1000, и 100 000 и 10 000 000 от вас, или 0, 1, 5 от меня. Но мы-то с вами рассматриваем только официальные данные, или будем брать те цифры, что пишут в "желтой" прессе или ЛОМы-инфекционисты, которые в реале могут оказаться всего лишь окончившими только культпросветучилище или вообще имеющие незаконченное среднее образование, но гордо именующие себя Действительным Академиком Международной Академии Внеземных Знаний?
Вкладчик1234 написав:Кстати, ковид-пропагандисты как-то подозрительно игнорируют ковид-обстановку в Умани
Хасидов охраняли вакцинированные нац.полиция и полиция Израиля. Хасидам делали ПЦР при выезде из Израиля и по желанию в Умани. Хасиды не лезут к уманцам. В кошерные магазины ходили в масках. Уехали. Отловили более тыс. заражённых в Израиле. Какой страх передачи и чего, если ходили толпой, уехали толпой, не пересекались с населением?
IgA написав:Igneus Вы как юрист должны знать, есть ли законный способ как принудительно вакцинировать групп 60+, а остальных - по желанию? Ну там пенсия в обмен на справку по вакцинации, но чтобы без исков в ЕСПЧ?
budivelnik Ось що Ромасик, Ваш однодумець прошу відмітити, думає про Вашу ідею примусової вакцинації населення 60+ Але все ж не завадила б думка справжнього юриста
Замініть примусової на пріорітетної... І все відразу стане на свої місця. Я особисто не збираюсь умовляти хронічнохворого прийняти ліки. Мені достатньо того , що я йому поясню переваги і недоліки А відповідальність за наслідки прийнятого рішення , несе не той хто радить - а той хто приймає рішення.