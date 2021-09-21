fler написав:

Откуда уверенность, что вакцинированные от ковида у нас еще не умирали?

1)Таки да, вы сравнивали теплое с мягким. В моем посте 95 умерших от вакцинации, это не = умерших вакцинированных от ковида, которых мы в укрстатистике не видим, но они есть (как суслики).