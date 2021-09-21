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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 37563757375837593760>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 63
Мені вже зробили щеплення
67%
42
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
9
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
6
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 20:35

  zРадио написав:А может диссидентам это, инфографика зайдет? Цифры - тяжело, графики - тяжело, а картинка с перечеркнутыми человечками - то, что пробьет стену непонимания? Есть шансы, как думаете?

Попробуйте что-то более реалистичное. Можно даже не картинку, а видео(!).
"Если Вы понимаете, о чём я" :wink:

Правда это действует в основном на ковид-истеричек (а не "диссидентов"), но "то такэ"
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 20:39

  yanyura написав:
  fler написав:1) Откуда уверенность, что вакцинированные от ковида у нас еще не умирали?
Таки да, вы сравнивали теплое с мягким. В моем посте 95 умерших от вакцинации, это не = умерших вакцинированных от ковида, которых мы в укрстатистике не видим, но они есть (как суслики :wink: ).


А теперь дословно из статьи:
За час кампанії з вакцинації в Україні зафіксували 95 летальних випадків серед щеплених проти Covid-19. Як зазначають у МОЗ, 77 з цих смертей не пов'язані з введенням вакцини.
При цьому, що від початку вакцинальної кампанії в Україні щепили 6 304 016 людей, тобто 95 летальних випадків — це 0,0015% від усіх щеплених.

https://meta.ua/uk/news/society/25041-u ... aktsinats/

Таки да. 95 человек, это действительно столько всего умерло вакцинированных от Ковида с начала вакцинации.

Что еще я должен проверить, чтобы убедиться в ваших словах
95 умерших от вакцинации, это не = умерших вакцинированных от ковида


Последняя попытка... :roll: Может название статьи поможет вам понять? "В Минздраве назвали количество умерших украинцев после вакцинации". 95 умерших от прививок - это не умершие от ковида привитые. Ферштейн?
Вы берете всех (привитых и не привитых) умерших от ковида с начала вакцинации 24.02.21 и сравниваете с 95 умерших от прививок :shock:
Теперь понятен мой вопрос, выделенный синим? Если нет, то закончили ...
Востаннє редагувалось fler в Вів 21 вер, 2021 20:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 20:47

yanyura,
зафиксировали 95 летальных случаев среди привитых против Covid - 19


Если умер после "вакцины": "після" - не значить "внаслідок".
Если погиб в ДТП, выбросился из окна, убило током, и т.д. и тест "+": "умер от причин вызванных, связанных с ковидом"

:wink:

Не надо напоминать про смерти после "вакцины", которые потом оказываются "коронарной недостаточностью", "оторвался тромб" (без пруфов), и т.д.
Или например про смерти ожиревших диабетиков с букетом "недостаточностей", у которых причина смерти "внезапно" оказывается "ковид" (бывает же такое!)
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 20:51

Кстати, ковид-пропагандисты как-то подозрительно игнорируют ковид-обстановку в Умани
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 20:52

Для бесогонов и конспирологов:
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 20:53

  Вкладчик1234 написав:Кстати, ковид-пропагандисты как-то подозрительно игнорируют ковид-обстановку в Умани

Зато заценили выход ведущего НАШ "я сам дважды вакцинирован" и дальше об опасности вакцин ))))))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 21:09

все статьи в общем-то связаны:
In Israel, heart inflammation has been observed in between 1 in 3,000 and 1 in 6,000 males age 16 to 24; the CDC has confirmed 854 reports nationally in people age 30 and younger who got the vaccine.
https://www.washingtonpost.com/outlook/ ... e-mandate/

Сомнения усилили данные нового исследования из США, согласно которым риск воспаления сердечной мышцы (миокардита) после вакцинации препаратом BioNTech/Pfizer для мальчиков более чем в шесть раз превышает опасность тяжелой формы ковида.
https://www.dw.com/ru/privivka-ot-koron ... a-59214714

Myocarditis and Pericarditis After mRNA COVID-19 Vaccination
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nc ... ditis.html
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 21:11

  fler написав:
1) Откуда уверенность, что вакцинированные от ковида у нас еще не умирали?


Последняя попытка... :roll: Может название статьи поможет вам понять? "В Минздраве назвали количество умерших украинцев после вакцинации". 95 умерших от прививок - это не умершие от ковида привитые. Ферштейн?
Вы берете всех (привитых и не привитых) умерших от ковида с начала вакцинации 24.02.21 и сравниваете с 95 умерших от прививок :shock:
Теперь понятен мой вопрос, выделенный синим? Если нет, то закончили ...


Откуда уверенность, что вакцинированные от ковида у нас еще не умирали?

Отсюда, из полной версии статьи
Смерть серед щеплених від COVID. Скільки випадків було в Україні і чи причина у вакцині
21.09.2021, 09:47
...
За збір та аналіз інформації про надзвичайні події після імунізації відповідає Державний експертний центр МОЗ. Там на запит LIGA.Life відповіли, що від початку вакцинації проти коронавірусу отримали 95 повідомлень про летальні випадки серед тих, кому вже зробили щеплення.

При тому, що від початку вакцинальної кампанії в Україні щепили 6 304 016 людей, тобто це 0,0015% від усіх щеплених.
...

https://life.liga.net/poyasnennya/artic ... i-prichina

Вы берете всех (привитых и не привитых) умерших от ковида с начала вакцинации 24.02.21 и сравниваете с 95 умерших от прививок

Неправильный вывод. Невнимательно читали мои посты. Я беру всех умерших от Ковида с начала вакцинации, с 24 февраля 2021 по 20 сентября 2021 (31 630), отнимаю от них 95 официально умерших после введения вакцины ("прививки") и получаю число умерших, которым не была введена вакцина ("прививка") (31 535).

Это официальные данные от Державного експертного центру МОЗ. Неофициальные данные (ОБС) могут быть и 1000, и 100 000 и 10 000 000 от вас, или 0, 1, 5 от меня. Но мы-то с вами рассматриваем только официальные данные, или будем брать те цифры, что пишут в "желтой" прессе или ЛОМы-инфекционисты, которые в реале могут оказаться всего лишь окончившими только культпросветучилище или вообще имеющие незаконченное среднее образование, но гордо именующие себя Действительным Академиком Международной Академии Внеземных Знаний?
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 21:22

  Вкладчик1234 написав:Кстати, ковид-пропагандисты как-то подозрительно игнорируют ковид-обстановку в Умани

Хасидов охраняли вакцинированные нац.полиция и полиция Израиля. Хасидам делали ПЦР при выезде из Израиля и по желанию в Умани. Хасиды не лезут к уманцам. В кошерные магазины ходили в масках. Уехали. Отловили более тыс. заражённых в Израиле. Какой страх передачи и чего, если ходили толпой, уехали толпой, не пересекались с населением?
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 21:36

  IgA написав:
  Ромасик написав:
  IgA написав:Igneus
Вы как юрист должны знать, есть ли законный способ как принудительно вакцинировать групп 60+, а остальных - по желанию? Ну там пенсия в обмен на справку по вакцинации, но чтобы без исков в ЕСПЧ?
Статья 28 Конституции Украины.
И там еще на нюрнгбергском трибунале над фашистами ваши идейки были осуждены и запрещены https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1 ... 0%BA%D1%81
budivelnik Ось що Ромасик, Ваш однодумець прошу відмітити, думає про Вашу ідею примусової вакцинації населення 60+ :D
Але все ж не завадила б думка справжнього юриста
Замініть
примусової на пріорітетної...
І все відразу стане на свої місця.
Я особисто не збираюсь умовляти хронічнохворого прийняти ліки.
Мені достатньо того , що я йому поясню переваги і недоліки
А відповідальність за наслідки прийнятого рішення , несе не той хто радить - а той хто приймає рішення.
budivelnik
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