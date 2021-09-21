RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3757375837593760>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 63
Мені вже зробили щеплення
67%
42
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
9
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
6
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 21:44

  stm написав:
  Вкладчик1234 написав:Кстати, ковид-пропагандисты как-то подозрительно игнорируют ковид-обстановку в Умани

Хасидов охраняли вакцинированные нац.полиция и полиция Израиля. Хасидам делали ПЦР при выезде из Израиля и по желанию в Умани. Хасиды не лезут к уманцам. В кошерные магазины ходили в масках. Уехали. Отловили более тыс. заражённых в Израиле. Какой страх передачи и чего, если ходили толпой, уехали толпой, не пересекались с населением?

бугага, она реально думает, что хасиды там ходят строем от сих до сих под конвоем полицаев?))
пс. Было 30К хасидов на 80К город.
ппс. до 2К из них якобы отбракованы. Какой КПД турпоездки?)
пппс. Первые делегации прибыли еще 5 августа (новый год был 7 сентября)
https://day.kyiv.ua/ru/news/050821-okol ... h-ha-shana
Ромасик
 
Повідомлень: 2987
З нами з: 30.03.15
Подякував: 607 раз.
Подякували: 269 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 21:54

  budivelnik написав:Замініть
примусової на пріорітетної...


Вакцинація була пріоритетною весною, коли вакцин не вистачало. Зараз проблема в бажанні вакцинуватися. І Ваша з однодумцями діяльність не сприяє появі цього бажання. Особливо Ваші думки про роботу іммунітету в чому Ви явно не розбираєтеся.

тим часом -
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під час позачергового засідання 21 вересня ухвалила рішення про перехід країни на «жовтий» рівень епідеміологічної небезпеки.

Ви зробили це разом :D
IgA
 
Повідомлень: 733
З нами з: 02.07.15
Подякував: 36 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 21:56

  Ромасик написав:
  stm написав:
  Вкладчик1234 написав:Кстати, ковид-пропагандисты как-то подозрительно игнорируют ковид-обстановку в Умани

Хасидов охраняли вакцинированные нац.полиция и полиция Израиля. Хасидам делали ПЦР при выезде из Израиля и по желанию в Умани. Хасиды не лезут к уманцам. В кошерные магазины ходили в масках. Уехали. Отловили более тыс. заражённых в Израиле. Какой страх передачи и чего, если ходили толпой, уехали толпой, не пересекались с населением?

бугага, она реально думает, что хасиды там ходят строем от сих до сих под конвоем полицаев?))
пс. Было 30К хасидов на 80К город.
ппс. до 2К из них якобы отбракованы. Какой КПД турпоездки?)
пппс. Первые делегации прибыли еще 5 августа (новый год был 7 сентября)
https://day.kyiv.ua/ru/news/050821-okol ... h-ha-shana

Ромка, в этом году даже грязи от хасидов было мало. Ограждения по всей Умани стояли. И автобусами поехали прямо в Борисполь. Ни во Львов, ни в Киев, ни в Одессу ;)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3039
З нами з: 04.03.15
Подякував: 70 раз.
Подякували: 525 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 22:00

IgA
Ми ( населення) це зробило
Чи Ви (медики) допустили істерію по питанню різновиду грипу
Ваша чи Наша вина в тому, що істерія привела до падіння народжуваності в липні,яке в 5 разів перекриває втрати від 54000 ковідних смертей за 18 місяців
Ми чи Ви з самого початку змушували вакцинуватись під страхом втрати роботи(навчання) тих , в кого ймовірність померти від ковіду була в 50 разів нижчою ніж в групи ризику65+
Ми чи Ви прийняли рішення про тотальну вакцинацію в момент коли вакцина була відсутня?
Ми чи Ви не провели перших 5 млн доз вакцини в групі 65+

В мене ще багато запитань....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24994
З нами з: 15.01.09
Подякував: 222 раз.
Подякували: 2717 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 22:01

Starikan

кстати, сегодня в мессенджер кинули ролик, где одна клуша с деревянной мордой "разъясняет", что дефицит на рынке электроники сформировали многомиллиардные заказы Пфайзера на чипы для вакцин :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Соцсети такие глупости чистят, так мракобесы через групповые рассылки по контактам телефонных книг пошли...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11123
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2509 раз.
Подякували: 5494 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 22:09

  budivelnik написав:Ми ( населення) це зробило
Чи Ви (медики) допустили істерію по питанню різновиду грипу


А давайте без совкової колективної відповідальності, тим більше що я не медик.
Хто з нас розповідав що краще вакцинуватися чим перехворіти, що побочок від хворобі більше ніж від вакцинації, а хто навпаки розповідав що вакцинація псує здоровя і треба вакцинувати лише пенсіонерів?
Востаннє редагувалось IgA в Вів 21 вер, 2021 22:10, всього редагувалось 1 раз.
IgA
 
Повідомлень: 733
З нами з: 02.07.15
Подякував: 36 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 22:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  IgA написав:Ви зробили це разом

странно это всё
столько переболело, плюс добавляем сюда тех кто не обращался и переболел плюс те кто болел бессимптомно (думаю миллионов 10 должно набраться)
6 милионов уже ужалиных
7 миллионов детей
10+6+7=23 млн

говорят в стране всего 35 млн = 35 - 23 = 12 млн чел которые имеют повышенную тереотическую возможность заболеть.
некоторые из них имееют врождённый имунитет (допустим 2млн) - итого будем иметь на текущий момент примерно 10млн человек которые имеют повышенный риск заражения.

А теперь вопрос почему количество заразившихся в день больше чем это было годом раньше?
ведь теоретически раньше риску заражение подвергались все 35 млн, а сейчас 10 млн.
почему так много людей заражается ежедневно? почему жёлтый уровень?
или получается что все применяемые меры( вакцинация, маски ... локдауны) не дают никакого эффекта? т.е. все применяемые меры были заведомо неправельными?
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4923
З нами з: 21.04.11
Подякував: 696 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 22:13

  uaprofi написав:А теперь вопрос почему количество заразившихся в день больше чем это было годом раньше?


Дельта заразнее, уровень коллективного иммунитета для нее выше.

  uaprofi написав:.е. все применяемые меры были заведомо неправельными?


нет, их просто нужно всем соблюдать. а так маєте те шо маєте
IgA
 
Повідомлень: 733
З нами з: 02.07.15
Подякував: 36 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 22:15

  budivelnik написав:IgA
Ми ( населення) це зробило
Чи Ви (медики) допустили істерію по питанню різновиду грипу
Ваша чи Наша вина в тому, що істерія привела до падіння народжуваності в липні,яке в 5 разів перекриває втрати від 54000 ковідних смертей за 18 місяців
Ми чи Ви з самого початку змушували вакцинуватись під страхом втрати роботи(навчання) тих , в кого ймовірність померти від ковіду була в 50 разів нижчою ніж в групи ризику65+
Ми чи Ви прийняли рішення про тотальну вакцинацію в момент коли вакцина була відсутня?
Ми чи Ви не провели перших 5 млн доз вакцини в групі 65+

В мене ще багато запитань....

Стосовно "безсимптомних" вам вище влучно вже пояснив Хотаб.

Стосовно "різновиду грипу" ознайомтесь з думкою фахівців:
http://amnu.gov.ua/navit-bezsymptomnyj- ... ladnennya/
Уважно всю статтю перечитайте, може тоді стане зрозуміло, чому критерій тільки смертності в данному випадку наявне недостатній.

Ще раз нагадую -- ви вкотре звужуюте картинку для отримання результату, що задавольняє вас.
Але фахівці (не тільки постсовкової України, але Європи, Америки) виділяють Ковід окремо, а також приймають рішення про вакцінацію та інші заходи, саме тому ... що фахівці, які працюють з усією картиною.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24606
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2010 раз.
Подякували: 3217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 22:18

  IgA написав:
  uaprofi написав:А теперь вопрос почему количество заразившихся в день больше чем это было годом раньше?


Дельта заразнее, уровень коллективного иммунитета для нее выше.

  uaprofi написав:.е. все применяемые меры были заведомо неправельными?


нет, их просто нужно всем соблюдать. а так маєте те шо маєте


а если появление "дельты" это просто результат применяемых мер (маски, локдауны ... ужаливание)?
кто за это будет отвечать?
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4923
З нами з: 21.04.11
Подякував: 696 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3757375837593760>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ромасик і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 772, 773, 774
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7734 8026372
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 вер, 2021 18:57
Gennadiy777

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34069)
21.09.2021 22:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.