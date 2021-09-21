Вкладчик1234 написав:Кстати, ковид-пропагандисты как-то подозрительно игнорируют ковид-обстановку в Умани
Хасидов охраняли вакцинированные нац.полиция и полиция Израиля. Хасидам делали ПЦР при выезде из Израиля и по желанию в Умани. Хасиды не лезут к уманцам. В кошерные магазины ходили в масках. Уехали. Отловили более тыс. заражённых в Израиле. Какой страх передачи и чего, если ходили толпой, уехали толпой, не пересекались с населением?
бугага, она реально думает, что хасиды там ходят строем от сих до сих под конвоем полицаев?)) пс. Было 30К хасидов на 80К город. ппс. до 2К из них якобы отбракованы. Какой КПД турпоездки?) пппс. Первые делегации прибыли еще 5 августа (новый год был 7 сентября) https://day.kyiv.ua/ru/news/050821-okol ... h-ha-shana
budivelnik написав:Замініть примусової на пріорітетної...
Вакцинація була пріоритетною весною, коли вакцин не вистачало. Зараз проблема в бажанні вакцинуватися. І Ваша з однодумцями діяльність не сприяє появі цього бажання. Особливо Ваші думки про роботу іммунітету в чому Ви явно не розбираєтеся.
тим часом -
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під час позачергового засідання 21 вересня ухвалила рішення про перехід країни на «жовтий» рівень епідеміологічної небезпеки.
Вкладчик1234 написав:Кстати, ковид-пропагандисты как-то подозрительно игнорируют ковид-обстановку в Умани
Хасидов охраняли вакцинированные нац.полиция и полиция Израиля. Хасидам делали ПЦР при выезде из Израиля и по желанию в Умани. Хасиды не лезут к уманцам. В кошерные магазины ходили в масках. Уехали. Отловили более тыс. заражённых в Израиле. Какой страх передачи и чего, если ходили толпой, уехали толпой, не пересекались с населением?
бугага, она реально думает, что хасиды там ходят строем от сих до сих под конвоем полицаев?)) пс. Было 30К хасидов на 80К город. ппс. до 2К из них якобы отбракованы. Какой КПД турпоездки?) пппс. Первые делегации прибыли еще 5 августа (новый год был 7 сентября) https://day.kyiv.ua/ru/news/050821-okol ... h-ha-shana
Ромка, в этом году даже грязи от хасидов было мало. Ограждения по всей Умани стояли. И автобусами поехали прямо в Борисполь. Ни во Львов, ни в Киев, ни в Одессу
IgA Ми ( населення) це зробило Чи Ви (медики) допустили істерію по питанню різновиду грипу Ваша чи Наша вина в тому, що істерія привела до падіння народжуваності в липні,яке в 5 разів перекриває втрати від 54000 ковідних смертей за 18 місяців Ми чи Ви з самого початку змушували вакцинуватись під страхом втрати роботи(навчання) тих , в кого ймовірність померти від ковіду була в 50 разів нижчою ніж в групи ризику65+ Ми чи Ви прийняли рішення про тотальну вакцинацію в момент коли вакцина була відсутня? Ми чи Ви не провели перших 5 млн доз вакцини в групі 65+
budivelnik написав:Ми ( населення) це зробило Чи Ви (медики) допустили істерію по питанню різновиду грипу
А давайте без совкової колективної відповідальності, тим більше що я не медик. Хто з нас розповідав що краще вакцинуватися чим перехворіти, що побочок від хворобі більше ніж від вакцинації, а хто навпаки розповідав що вакцинація псує здоровя і треба вакцинувати лише пенсіонерів?
Востаннє редагувалось IgA в Вів 21 вер, 2021 22:10, всього редагувалось 1 раз.
странно это всё столько переболело, плюс добавляем сюда тех кто не обращался и переболел плюс те кто болел бессимптомно (думаю миллионов 10 должно набраться) 6 милионов уже ужалиных 7 миллионов детей 10+6+7=23 млн
говорят в стране всего 35 млн = 35 - 23 = 12 млн чел которые имеют повышенную тереотическую возможность заболеть. некоторые из них имееют врождённый имунитет (допустим 2млн) - итого будем иметь на текущий момент примерно 10млн человек которые имеют повышенный риск заражения.
А теперь вопрос почему количество заразившихся в день больше чем это было годом раньше? ведь теоретически раньше риску заражение подвергались все 35 млн, а сейчас 10 млн. почему так много людей заражается ежедневно? почему жёлтый уровень? или получается что все применяемые меры( вакцинация, маски ... локдауны) не дают никакого эффекта? т.е. все применяемые меры были заведомо неправельными?
budivelnik написав:IgA Ми ( населення) це зробило Чи Ви (медики) допустили істерію по питанню різновиду грипу Ваша чи Наша вина в тому, що істерія привела до падіння народжуваності в липні,яке в 5 разів перекриває втрати від 54000 ковідних смертей за 18 місяців Ми чи Ви з самого початку змушували вакцинуватись під страхом втрати роботи(навчання) тих , в кого ймовірність померти від ковіду була в 50 разів нижчою ніж в групи ризику65+ Ми чи Ви прийняли рішення про тотальну вакцинацію в момент коли вакцина була відсутня? Ми чи Ви не провели перших 5 млн доз вакцини в групі 65+
В мене ще багато запитань....
Стосовно "безсимптомних" вам вище влучно вже пояснив Хотаб.
Ще раз нагадую -- ви вкотре звужуюте картинку для отримання результату, що задавольняє вас. Але фахівці (не тільки постсовкової України, але Європи, Америки) виділяють Ковід окремо, а також приймають рішення про вакцінацію та інші заходи, саме тому ... що фахівці, які працюють з усією картиною.