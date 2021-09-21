Додано: Вів 21 вер, 2021 22:10

IgA написав: Ви зробили це разом Ви зробили це разом

странно это всёстолько переболело, плюс добавляем сюда тех кто не обращался и переболел плюс те кто болел бессимптомно (должно набраться)уже ужалиных7 миллионов детей10+6+7=23 млнговорят в стране всего 35 млн = 35 - 23 = 12 млн чел которые имеют повышенную тереотическую возможность заболеть.некоторые из них имееют врождённый имунитет (допустим 2млн) - итого будем иметь на текущий момент примерно 10млн человек которые имеют повышенный риск заражения.А теперь вопрос почему количество заразившихся в день больше чем это было годом раньше?ведь теоретически раньше риску заражение подвергались все 35 млн, а сейчас 10 млн.почему так много людей заражается ежедневно? почему жёлтый уровень?или получается что все применяемые меры( вакцинация, маски ... локдауны) не дают никакого эффекта? т.е. все применяемые меры были заведомо неправельными?