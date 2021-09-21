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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 вер, 2021 22:24
uaprofi написав: IgA написав: uaprofi написав:
А теперь вопрос почему количество заразившихся в день больше чем это было годом раньше?
Дельта заразнее, уровень коллективного иммунитета для нее выше.
uaprofi написав:
.е. все применяемые меры были заведомо неправельными?
нет, их просто нужно всем соблюдать. а так маєте те шо маєте
а если появление "дельты" это просто результат применяемых мер (маски, локдауны ... ужаливание)?
кто за это будет отвечать?
Це стандартний набір заходів з боротьби при пандемії.
Ймовірність вашого припущення мізерна.
Негатив можна розглядати лише з боку ціни, соціального впливу.
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detroytred
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Додано: Вів 21 вер, 2021 22:29
stm написав:
Ромка, в этом году даже грязи от хасидов было мало. Ограждения по всей Умани стояли. И автобусами поехали прямо в Борисполь. Ни во Львов, ни в Киев, ни в Одессу
детка, думаю, первых 10 сек видео будет достаточно, чтобы прозреть.
Востаннє редагувалось Ромасик
в Вів 21 вер, 2021 22:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 21 вер, 2021 22:30
detroytred написав:
Це стандартний набір заходів з боротьби при пандемії.
Ймовірність вашого припущення мізерна.
Негатив можна розглядати лише з боку ціни, соціального впливу.
просто как бы почти 2 года идёт всемирная борьба с врагом всего человечества, применяются невиданные до селя меры ... а в результат пшик - т.е. спустя 2 года имеем уже опять "жёлтую" зону
Вот и возникает вопрос а правильно ли всё делают?
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