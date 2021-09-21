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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3757375837593760

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 63
Мені вже зробили щеплення
67%
42
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
9
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
6
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 22:24

  uaprofi написав:
  IgA написав:
  uaprofi написав:А теперь вопрос почему количество заразившихся в день больше чем это было годом раньше?


Дельта заразнее, уровень коллективного иммунитета для нее выше.

  uaprofi написав:.е. все применяемые меры были заведомо неправельными?


нет, их просто нужно всем соблюдать. а так маєте те шо маєте


а если появление "дельты" это просто результат применяемых мер (маски, локдауны ... ужаливание)?
кто за это будет отвечать?

Це стандартний набір заходів з боротьби при пандемії.
Ймовірність вашого припущення мізерна.

Негатив можна розглядати лише з боку ціни, соціального впливу.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 22:29

  stm написав:Ромка, в этом году даже грязи от хасидов было мало. Ограждения по всей Умани стояли. И автобусами поехали прямо в Борисполь. Ни во Львов, ни в Киев, ни в Одессу ;)

детка, думаю, первых 10 сек видео будет достаточно, чтобы прозреть.
Востаннє редагувалось Ромасик в Вів 21 вер, 2021 22:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 22:30

  detroytred написав:Це стандартний набір заходів з боротьби при пандемії.
Ймовірність вашого припущення мізерна.

Негатив можна розглядати лише з боку ціни, соціального впливу.


просто как бы почти 2 года идёт всемирная борьба с врагом всего человечества, применяются невиданные до селя меры ... а в результат пшик - т.е. спустя 2 года имеем уже опять "жёлтую" зону
Вот и возникает вопрос а правильно ли всё делают?
uaprofi
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