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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3758375937603761>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 63
Мені вже зробили щеплення
67%
42
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
9
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
6
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 22:24

  uaprofi написав:
  IgA написав:
  uaprofi написав:А теперь вопрос почему количество заразившихся в день больше чем это было годом раньше?


Дельта заразнее, уровень коллективного иммунитета для нее выше.

  uaprofi написав:.е. все применяемые меры были заведомо неправельными?


нет, их просто нужно всем соблюдать. а так маєте те шо маєте


а если появление "дельты" это просто результат применяемых мер (маски, локдауны ... ужаливание)?
кто за это будет отвечать?

Це стандартний набір заходів з боротьби при пандемії.
Ймовірність вашого припущення мізерна.

Негатив можна розглядати лише з боку ціни, соціального впливу.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 22:29

  stm написав:Ромка, в этом году даже грязи от хасидов было мало. Ограждения по всей Умани стояли. И автобусами поехали прямо в Борисполь. Ни во Львов, ни в Киев, ни в Одессу ;)

детка, думаю, первых 10 сек видео будет достаточно, чтобы прозреть.
Востаннє редагувалось Ромасик в Вів 21 вер, 2021 22:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 22:30

  detroytred написав:Це стандартний набір заходів з боротьби при пандемії.
Ймовірність вашого припущення мізерна.

Негатив можна розглядати лише з боку ціни, соціального впливу.


просто как бы почти 2 года идёт всемирная борьба с врагом всего человечества, применяются невиданные до селя меры ... а в результат пшик - т.е. спустя 2 года имеем уже опять "жёлтую" зону
Вот и возникает вопрос а правильно ли всё делают?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 22:40

  uaprofi написав:просто как бы почти 2 года идёт всемирная борьба с врагом всего человечества, применяются невиданные до селя меры ... а в результат пшик - т.е. спустя 2 года имеем уже опять "жёлтую" зону
Вот и возникает вопрос а правильно ли всё делают?


В Финляндии, Дании и Швеции отменены все карантинные ограничения. В Британии нет локдауна, хотя судя по графику минфина должен быть. А в Украине с проваленной вакцинацией и несоблюдением масочного режима вводится желтая зона. Как боролись - так и побороли
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 22:42

1) Лад говорил что не будет ходить по ссылках , хотя я публиковал только научные статьи и разъяснение к ним на русском ну да ладно : вот вам в стиле картинки. Жить страшно, а умирать здоровым жалко
2) Я вот думаю в вписываюсь ли я в контингент данного форума ? вот честно мне стало интересно какой возрастной срез данного форума ? средний возраст 50+ ?
Тут либо я уже так стар душой что тусуюсь с пенсионерами то ли я уже такой умный стал и опытный что мне с ними интересно :? Согласен ум и возраст не всегда приходят вместе но все-таки. Это не относительно к кому-то это просто мысли в слух.

А теперь по делу точнее по теме
  Hotab написав:Сегодня избыточная смертность, определяемая как увеличение смертности от всех причин по сравнению с ожидаемой смертностью, считается наиболее объективным показателем числа погибших от COVID-19.

Зображення
:shock:
верно ли я понимаю что они прямым текстом пишут что избыточная смертность от любых причин ( ДТП, суицид, несчастный случай ( в т.ч. передоз наркоты, на стройке обрыв груза) , убийство, диабет, инсульт, инфаркт, малярия и др. инфекционные болезни ) считается смертью от КОВИД :?:
я серьезно спрашиваю я верно понял , я не шучу ибо это же капут какой-то . В самом начале Ляшко говорил официально , и в подписи моей была его цитата, что смерти с ковид они учитывают как от ковид и даже при этом летальность не доходит до 2% ?
тут либо я не верно что-то понял либо это лютый треш ( бред по нашему) такое на весь мир заявлять , это как в картинке сверху ...
После этого лютого бреда , мир что вообще сошел с ума? На фоне этого бреда версия про инопланетных рептилоидов ничем не хуже , и даже более правдоподобна
Три огнестрельных и семь ножевых - умер от ковид !
ни...е в каком мире я живу :shock:
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 22:43

  uaprofi написав:
  detroytred написав:Це стандартний набір заходів з боротьби при пандемії.
Ймовірність вашого припущення мізерна.

Негатив можна розглядати лише з боку ціни, соціального впливу.


просто как бы почти 2 года идёт всемирная борьба с врагом всего человечества, применяются невиданные до селя меры ... а в результат пшик - т.е. спустя 2 года имеем уже опять "жёлтую" зону
Вот и возникает вопрос а правильно ли всё делают?

Виходять з того, що, якщо б цього не робили, то було б набагато гірше, ніж є.

Звісно, що може можна було б зробити ще більш ефективно.
Звісно, що й деякі косяки були, є та будуть.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 22:49

  zРадио написав:Starikan

кстати, сегодня в мессенджер кинули ролик, где одна клуша с деревянной мордой "разъясняет", что дефицит на рынке электроники сформировали многомиллиардные заказы Пфайзера на чипы для вакцин :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Соцсети такие глупости чистят, так мракобесы через групповые рассылки по контактам телефонных книг пошли...

Это наверно в какие-то "одноклассники"?

Почему мне такие "ролики" не кидают? Наверно потому что в моём контакт-листе некому кидать мне такие ролики.

Интересный круг общения у "вакцинаторов". Я надеюсь Вы этот контакт забанили за неадекватность?
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 22:52

  Ромасик написав:
  stm написав:Ромка, в этом году даже грязи от хасидов было мало. Ограждения по всей Умани стояли. И автобусами поехали прямо в Борисполь. Ни во Львов, ни в Киев, ни в Одессу ;)

детка, думаю, первых 10 сек видео будет достаточно, чтобы прозреть.


Это Бергамо, или "другое"? :)

9:18 ржака :)

Всё видео вообще топ :) Короно-пропагандистам, вакцинаторам, и бустераторам запрещено смотреть, а то будет "сердечная недостаточность", "після, але не внаслідок вакцини" :)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 21 вер, 2021 23:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 23:00

  yama написав:верно ли я понимаю что они прямым текстом пишут что избыточная смертность от любых причин ( ДТП, суицид, несчастный случай ( в т.ч. передоз наркоты, на стройке обрыв груза) , убийство, диабет, инсульт, инфаркт, малярия и др. инфекционные болезни ) считается смертью от КОВИД :?:
я серьезно спрашиваю я верно понял , я не шучу ибо это же капут какой-то . В самом начале Ляшко говорил официально , и в подписи моей была его цитата, что смерти с ковид они учитывают как от ковид и даже при этом летальность не доходит до 2% ?

кто они? там вроде концы идут к ВООЗ.
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 23:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  IgA написав:но все же не кажется Вам что человек прочитавший вторую цитату может и не захотеть вакцинироваться?

Вот подскажите пожалуйста , вы в всерьез будете доверять кому бы то не было в интернете, какому-то первому встречному анониму в интернете ? И будете реально руководствоваться его идеями ? То есть ТЕОРЕТИЧЕСКИ вы реально готовы изменить свой взгляд если я приведу вам действительно убедительные факты ? Вы готовы безоговорочно верить анониму в интернете, да допустим я засветил свое лицо раньше выложив пару роликов, но много говорящих голов. Я конечно понимаю что есть лидеры общественного мнения или что-то в этом духе. Но надо же иметь критическое мышление. Если человек готов на основе публикаций анонима в интернете что-то делать , ну ... извините пожалуйста тут уже эволюционный закон Дарвина срабатывает , такому человеку вообще сложно жить, как он еще выжил , ведь в интернете столько всего пишут. ДА я пишу свои мысли по поводу.
Я даже не лидер общественного мнения ( инфлюЭнсер (?) или как это называется) что бы на меня ориентироваться , хотя я бы с еще большей осторожностью и к их мнениям относился . Все что я озвучиваю мое личное мнение, мое наблюдение . ТО что я делаю это публично - так это разрешено законом. Свои мозги надо иметь. И пользоваться ими . Вижу своей моральной обязанностью противостоять . В начале темы было очень много тех кто разносил страхи ! теперь количество более менее выровнялось если я увижу более адекватных форумчан которые разделяют мое мнение по поводу - то есть категорически против любых ограничений для не вакцинированных и категорически против принудительных медицинских процедур и дискриминации на основе наличия\отсутствия прививок - я сразу освобожу место . Пока что я не вижу баланса без меня. С радостью бы уступил свое место кому-то . Еще раз ни под каким предлогом нельзя покушаться на права людей, нацисты делали опыты над людьми в концлангерях они же делали ограничения и сорта людей , теперь опять появляются сорта людей и опять вводят ограничения и принуждают к мед процедурам . Пока это не прекратиться я вижу необходимость отстаивать базовые права - гулять в парке, ходить в людные места, работать , и так далее . Это беспрецедентно ! со времен нацистов никто не предпринимал таких массовых дискриминаций и принуждений.
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