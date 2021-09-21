detroytred написав:Це стандартний набір заходів з боротьби при пандемії. Ймовірність вашого припущення мізерна.
Негатив можна розглядати лише з боку ціни, соціального впливу.
просто как бы почти 2 года идёт всемирная борьба с врагом всего человечества, применяются невиданные до селя меры ... а в результат пшик - т.е. спустя 2 года имеем уже опять "жёлтую" зону Вот и возникает вопрос а правильно ли всё делают?
uaprofi написав:просто как бы почти 2 года идёт всемирная борьба с врагом всего человечества, применяются невиданные до селя меры ... а в результат пшик - т.е. спустя 2 года имеем уже опять "жёлтую" зону Вот и возникает вопрос а правильно ли всё делают?
В Финляндии, Дании и Швеции отменены все карантинные ограничения. В Британии нет локдауна, хотя судя по графику минфина должен быть. А в Украине с проваленной вакцинацией и несоблюдением масочного режима вводится желтая зона. Как боролись - так и побороли
1) Лад говорил что не будет ходить по ссылках , хотя я публиковал только научные статьи и разъяснение к ним на русском ну да ладно : вот вам в стиле картинки. Жить страшно, а умирать здоровым жалко 2) Я вот думаю в вписываюсь ли я в контингент данного форума ? вот честно мне стало интересно какой возрастной срез данного форума ? средний возраст 50+ ? Тут либо я уже так стар душой что тусуюсь с пенсионерами то ли я уже такой умный стал и опытный что мне с ними интересно Согласен ум и возраст не всегда приходят вместе но все-таки. Это не относительно к кому-то это просто мысли в слух.
А теперь по делу точнее по теме
Hotab написав:Сегодня избыточная смертность, определяемая как увеличение смертности от всех причин по сравнению с ожидаемой смертностью, считается наиболее объективным показателем числа погибших от COVID-19.
верно ли я понимаю что они прямым текстом пишут что избыточная смертность от любых причин ( ДТП, суицид, несчастный случай ( в т.ч. передоз наркоты, на стройке обрыв груза) , убийство, диабет, инсульт, инфаркт, малярия и др. инфекционные болезни ) считается смертью от КОВИД я серьезно спрашиваю я верно понял , я не шучу ибо это же капут какой-то . В самом начале Ляшко говорил официально , и в подписи моей была его цитата, что смерти с ковид они учитывают как от ковид и даже при этом летальность не доходит до 2% ? тут либо я не верно что-то понял либо это лютый треш ( бред по нашему) такое на весь мир заявлять , это как в картинке сверху ... После этого лютого бреда , мир что вообще сошел с ума? На фоне этого бреда версия про инопланетных рептилоидов ничем не хуже , и даже более правдоподобна
Три огнестрельных и семь ножевых - умер от ковид !
detroytred написав:Це стандартний набір заходів з боротьби при пандемії. Ймовірність вашого припущення мізерна.
Негатив можна розглядати лише з боку ціни, соціального впливу.
просто как бы почти 2 года идёт всемирная борьба с врагом всего человечества, применяются невиданные до селя меры ... а в результат пшик - т.е. спустя 2 года имеем уже опять "жёлтую" зону Вот и возникает вопрос а правильно ли всё делают?
Виходять з того, що, якщо б цього не робили, то було б набагато гірше, ніж є.
Звісно, що може можна було б зробити ще більш ефективно. Звісно, що й деякі косяки були, є та будуть.
yama написав:верно ли я понимаю что они прямым текстом пишут что избыточная смертность от любых причин ( ДТП, суицид, несчастный случай ( в т.ч. передоз наркоты, на стройке обрыв груза) , убийство, диабет, инсульт, инфаркт, малярия и др. инфекционные болезни ) считается смертью от КОВИД я серьезно спрашиваю я верно понял , я не шучу ибо это же капут какой-то . В самом начале Ляшко говорил официально , и в подписи моей была его цитата, что смерти с ковид они учитывают как от ковид и даже при этом летальность не доходит до 2% ?
IgA написав:но все же не кажется Вам что человек прочитавший вторую цитату может и не захотеть вакцинироваться?
Вот подскажите пожалуйста , вы в всерьез будете доверять кому бы то не было в интернете, какому-то первому встречному анониму в интернете ? И будете реально руководствоваться его идеями ? То есть ТЕОРЕТИЧЕСКИ вы реально готовы изменить свой взгляд если я приведу вам действительно убедительные факты ? Вы готовы безоговорочно верить анониму в интернете, да допустим я засветил свое лицо раньше выложив пару роликов, но много говорящих голов. Я конечно понимаю что есть лидеры общественного мнения или что-то в этом духе. Но надо же иметь критическое мышление. Если человек готов на основе публикаций анонима в интернете что-то делать , ну ... извините пожалуйста тут уже эволюционный закон Дарвина срабатывает , такому человеку вообще сложно жить, как он еще выжил , ведь в интернете столько всего пишут. ДА я пишу свои мысли по поводу. Я даже не лидер общественного мнения ( инфлюЭнсер (?) или как это называется) что бы на меня ориентироваться , хотя я бы с еще большей осторожностью и к их мнениям относился . Все что я озвучиваю мое личное мнение, мое наблюдение . ТО что я делаю это публично - так это разрешено законом. Свои мозги надо иметь. И пользоваться ими . Вижу своей моральной обязанностью противостоять . В начале темы было очень много тех кто разносил страхи ! теперь количество более менее выровнялось если я увижу более адекватных форумчан которые разделяют мое мнение по поводу - то есть категорически против любых ограничений для не вакцинированных и категорически против принудительных медицинских процедур и дискриминации на основе наличия\отсутствия прививок - я сразу освобожу место . Пока что я не вижу баланса без меня. С радостью бы уступил свое место кому-то . Еще раз ни под каким предлогом нельзя покушаться на права людей, нацисты делали опыты над людьми в концлангерях они же делали ограничения и сорта людей , теперь опять появляются сорта людей и опять вводят ограничения и принуждают к мед процедурам . Пока это не прекратиться я вижу необходимость отстаивать базовые права - гулять в парке, ходить в людные места, работать , и так далее . Это беспрецедентно ! со времен нацистов никто не предпринимал таких массовых дискриминаций и принуждений.