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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3758375937603761> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 63 Мені вже зробили щеплення 67% 42 Не можу за станом здоров'я 2% 1 Не вірю в ефективність вакцин 3% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 2% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 14% 9 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 10% 6 Всього голосів : 63 Додано: Вів 21 вер, 2021 22:24 uaprofi написав: IgA написав: uaprofi написав: А теперь вопрос почему количество заразившихся в день больше чем это было годом раньше? А теперь вопрос почему количество заразившихся в день больше чем это было годом раньше?



Дельта заразнее, уровень коллективного иммунитета для нее выше.



uaprofi написав: .е. все применяемые меры были заведомо неправельными? .е. все применяемые меры были заведомо неправельными?



нет, их просто нужно всем соблюдать. а так маєте те шо маєте Дельта заразнее, уровень коллективного иммунитета для нее выше.нет, их просто нужно всем соблюдать. а так маєте те шо маєте



а если появление "дельты" это просто результат применяемых мер (маски, локдауны ... ужаливание)?

кто за это будет отвечать? а если появление "дельты" это просто результат применяемых мер (маски, локдауны ... ужаливание)?кто за это будет отвечать?

Це стандартний набір заходів з боротьби при пандемії.

Ймовірність вашого припущення мізерна.



Негатив можна розглядати лише з боку ціни, соціального впливу. Це стандартний набір заходів з боротьби при пандемії.Ймовірність вашого припущення мізерна.Негатив можна розглядати лише з боку ціни, соціального впливу. detroytred

Повідомлень: 24607 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2010 раз. Подякували: 3217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 вер, 2021 22:29 stm написав: Ромка, в этом году даже грязи от хасидов было мало. Ограждения по всей Умани стояли. И автобусами поехали прямо в Борисполь. Ни во Львов, ни в Киев, ни в Одессу Ромка, в этом году даже грязи от хасидов было мало. Ограждения по всей Умани стояли. И автобусами поехали прямо в Борисполь. Ни во Львов, ни в Киев, ни в Одессу

детка, думаю, первых 10 сек видео будет достаточно, чтобы прозреть.

детка, думаю, первых 10 сек видео будет достаточно, чтобы прозреть. Востаннє редагувалось Ромасик в Вів 21 вер, 2021 22:30, всього редагувалось 1 раз. Ромасик Повідомлень: 2989 З нами з: 30.03.15 Подякував: 607 раз. Подякували: 272 раз. Попередження: 1 Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 вер, 2021 22:30 detroytred написав: Це стандартний набір заходів з боротьби при пандемії.

Ймовірність вашого припущення мізерна.



Негатив можна розглядати лише з боку ціни, соціального впливу. Це стандартний набір заходів з боротьби при пандемії.Ймовірність вашого припущення мізерна.Негатив можна розглядати лише з боку ціни, соціального впливу.



просто как бы почти 2 года идёт всемирная борьба с врагом всего человечества, применяются невиданные до селя меры ... а в результат пшик - т.е. спустя 2 года имеем уже опять "жёлтую" зону

Вот и возникает вопрос а правильно ли всё делают? просто как бы почти 2 года идёт всемирная борьба с врагом всего человечества, применяются невиданные до селя меры ... а в результат пшик - т.е. спустя 2 года имеем уже опять "жёлтую" зонуВот и возникает вопрос а правильно ли всё делают? uaprofi

Повідомлень: 4924 З нами з: 21.04.11 Подякував: 696 раз. Подякували: 469 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 вер, 2021 22:40 uaprofi написав: просто как бы почти 2 года идёт всемирная борьба с врагом всего человечества, применяются невиданные до селя меры ... а в результат пшик - т.е. спустя 2 года имеем уже опять "жёлтую" зону

Вот и возникает вопрос а правильно ли всё делают? просто как бы почти 2 года идёт всемирная борьба с врагом всего человечества, применяются невиданные до селя меры ... а в результат пшик - т.е. спустя 2 года имеем уже опять "жёлтую" зонуВот и возникает вопрос а правильно ли всё делают?



В Финляндии, Дании и Швеции отменены все карантинные ограничения. В Британии нет локдауна, хотя судя по графику минфина должен быть. А в Украине с проваленной вакцинацией и несоблюдением масочного режима вводится желтая зона. Как боролись - так и побороли В Финляндии, Дании и Швеции отменены все карантинные ограничения. В Британии нет локдауна, хотя судя по графику минфина должен быть. А в Украине с проваленной вакцинацией и несоблюдением масочного режима вводится желтая зона. Как боролись - так и побороли IgA Повідомлень: 736 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 129 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 вер, 2021 22:42

2) Я вот думаю в вписываюсь ли я в контингент данного форума ? вот честно мне стало интересно какой возрастной срез данного форума ? средний возраст 50+ ?

Тут либо я уже так стар душой что тусуюсь с пенсионерами то ли я уже такой умный стал и опытный что мне с ними интересно Согласен ум и возраст не всегда приходят вместе но все-таки. Это не относительно к кому-то это просто мысли в слух.



А теперь по делу точнее по теме

Hotab написав: Сегодня избыточная смертность, определяемая как увеличение смертности от всех причин по сравнению с ожидаемой смертностью, считается наиболее объективным показателем числа погибших от COVID-19.

Сегодня избыточная смертность, определяемая как увеличениепо сравнению с ожидаемой смертностью, считается наиболее объективным показателем числа погибших от COVID-19.





верно ли я понимаю что они прямым текстом пишут что избыточная смертность от любых причин ( ДТП, суицид, несчастный случай ( в т.ч. передоз наркоты, на стройке обрыв груза) , убийство, диабет, инсульт, инфаркт, малярия и др. инфекционные болезни ) считается смертью от КОВИД

я серьезно спрашиваю я верно понял , я не шучу ибо это же капут какой-то . В самом начале Ляшко говорил официально , и в подписи моей была его цитата, что смерти с ковид они учитывают как от ковид и даже при этом летальность не доходит до 2% ?

тут либо я не верно что-то понял либо это лютый треш ( бред по нашему) такое на весь мир заявлять , это как в картинке сверху ...

После этого лютого бреда , мир что вообще сошел с ума? На фоне этого бреда версия про инопланетных рептилоидов ничем не хуже , и даже более правдоподобна

Три огнестрельных и семь ножевых - умер от ковид ! ни...е в каком мире я живу 1) Лад говорил что не будет ходить по ссылках , хотя я публиковал только научные статьи и разъяснение к ним на русском ну да ладно : вот вам в стиле картинки. Жить страшно, а умирать здоровым жалко2) Я вот думаю в вписываюсь ли я в контингент данного форума ? вот честно мне стало интересно какой возрастной срез данного форума ? средний возраст 50+ ?Тут либо я уже так стар душой что тусуюсь с пенсионерами то ли я уже такой умный стал и опытный что мне с ними интересноСогласен ум и возраст не всегда приходят вместе но все-таки. Это не относительно к кому-то это просто мысли в слух.что они прямым текстом пишут что избыточная смертность от любых причин ( ДТП, суицид, несчастный случай ( в т.ч. передоз наркоты, на стройке обрыв груза) , убийство, диабет, инсульт, инфаркт, малярия и др. инфекционные болезни ) считается смертью от КОВИДя серьезно спрашиваю я верно понял , я не шучу ибо это же капут какой-то . В самом начале Ляшко говорил официально , и в подписи моей была его цитата, что смертиковид они учитывают какковид и даже при этом летальность не доходит до 2% ?тут либо я не верно что-то понял либо это лютый треш ( бред по нашему) такое на весь мир заявлять , это как в картинке сверху ...После этого лютого бреда , мир что вообще сошел с ума? На фоне этого бреда версия про инопланетных рептилоидов ничем не хуже , и даже более правдоподобнани...е в каком мире я живу yama Повідомлень: 3821 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7639 раз. Подякували: 868 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 вер, 2021 22:43 uaprofi написав: detroytred написав: Це стандартний набір заходів з боротьби при пандемії.

Ймовірність вашого припущення мізерна.



Негатив можна розглядати лише з боку ціни, соціального впливу. Це стандартний набір заходів з боротьби при пандемії.Ймовірність вашого припущення мізерна.Негатив можна розглядати лише з боку ціни, соціального впливу.



просто как бы почти 2 года идёт всемирная борьба с врагом всего человечества, применяются невиданные до селя меры ... а в результат пшик - т.е. спустя 2 года имеем уже опять "жёлтую" зону

Вот и возникает вопрос а правильно ли всё делают? просто как бы почти 2 года идёт всемирная борьба с врагом всего человечества, применяются невиданные до селя меры ... а в результат пшик - т.е. спустя 2 года имеем уже опять "жёлтую" зонуВот и возникает вопрос а правильно ли всё делают?

Виходять з того, що, якщо б цього не робили, то було б набагато гірше, ніж є.



Звісно, що може можна було б зробити ще більш ефективно.

Звісно, що й деякі косяки були, є та будуть. Виходять з того, що, якщо б цього не робили, то було б набагато гірше, ніж є.Звісно, що може можна було б зробити ще більш ефективно.Звісно, що й деякі косяки були, є та будуть. detroytred

Повідомлень: 24607 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2010 раз. Подякували: 3217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 вер, 2021 22:49 zРадио написав: Starikan



кстати, сегодня в мессенджер кинули ролик, где одна клуша с деревянной мордой "разъясняет", что дефицит на рынке электроники сформировали многомиллиардные заказы Пфайзера на чипы для вакцин



Соцсети такие глупости чистят, так мракобесы через групповые рассылки по контактам телефонных книг пошли... кстати, сегодня в мессенджер кинули ролик, где одна клуша с деревянной мордой "разъясняет", что дефицит на рынке электроники сформировали многомиллиардные заказы Пфайзера на чипы для вакцинСоцсети такие глупости чистят, так мракобесы через групповые рассылки по контактам телефонных книг пошли...

Это наверно в какие-то "одноклассники"?



Почему мне такие "ролики" не кидают? Наверно потому что в моём контакт-листе некому кидать мне такие ролики.



Интересный круг общения у "вакцинаторов". Я надеюсь Вы этот контакт забанили за неадекватность? Это наверно в какие-то "одноклассники"?Почему мне такие "ролики" не кидают? Наверно потому что в моём контакт-листе некому кидать мне такие ролики.Интересный круг общения у "вакцинаторов". Я надеюсь Вы этот контакт забанили за неадекватность? Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15308 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8425 раз. Подякували: 4065 раз. Попередження: 1 Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 вер, 2021 22:52 Ромасик написав: stm написав: Ромка, в этом году даже грязи от хасидов было мало. Ограждения по всей Умани стояли. И автобусами поехали прямо в Борисполь. Ни во Львов, ни в Киев, ни в Одессу Ромка, в этом году даже грязи от хасидов было мало. Ограждения по всей Умани стояли. И автобусами поехали прямо в Борисполь. Ни во Львов, ни в Киев, ни в Одессу

детка, думаю, первых 10 сек видео будет достаточно, чтобы прозреть.

детка, думаю, первых 10 сек видео будет достаточно, чтобы прозреть.



Это Бергамо, или "другое"?



9:18 ржака



Всё видео вообще топ Короно-пропагандистам, вакцинаторам, и бустераторам запрещено смотреть, а то будет "сердечная недостаточность", "після, але не внаслідок вакцини" Это Бергамо, или "другое"?9:18 ржакаВсё видео вообще топКороно-пропагандистам, вакцинаторам, и бустераторам запрещено смотреть, а то будет "сердечная недостаточность", "після, але не внаслідок вакцини" Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 21 вер, 2021 23:01, всього редагувалось 1 раз. Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15308 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8425 раз. Подякували: 4065 раз. Попередження: 1 Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 вер, 2021 23:00 yama написав: верно ли я понимаю что они прямым текстом пишут что избыточная смертность от любых причин ( ДТП, суицид, несчастный случай ( в т.ч. передоз наркоты, на стройке обрыв груза) , убийство, диабет, инсульт, инфаркт, малярия и др. инфекционные болезни ) считается смертью от КОВИД

я серьезно спрашиваю я верно понял , я не шучу ибо это же капут какой-то . В самом начале Ляшко говорил официально , и в подписи моей была его цитата, что смерти с ковид они учитывают как от ковид и даже при этом летальность не доходит до 2% ? чтопрямым текстом пишут что избыточная смертность от любых причин ( ДТП, суицид, несчастный случай ( в т.ч. передоз наркоты, на стройке обрыв груза) , убийство, диабет, инсульт, инфаркт, малярия и др. инфекционные болезни ) считается смертью от КОВИДя серьезно спрашиваю я верно понял , я не шучу ибо это же капут какой-то . В самом начале Ляшко говорил официально , и в подписи моей была его цитата, что смертиковид они учитывают какковид и даже при этом летальность не доходит до 2% ?

кто они? там вроде концы идут к ВООЗ. кто они? там вроде концы идут к ВООЗ. Ромасик Повідомлень: 2989 З нами з: 30.03.15 Подякував: 607 раз. Подякували: 272 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 вер, 2021 23:02 Re: Эпидемия коронавируса в мире IgA написав: но все же не кажется Вам что человек прочитавший вторую цитату может и не захотеть вакцинироваться? но все же не кажется Вам что человек прочитавший вторую цитату может и не захотеть вакцинироваться?

Вот подскажите пожалуйста , вы в всерьез будете доверять кому бы то не было в интернете, какому-то первому встречному анониму в интернете ? И будете реально руководствоваться его идеями ? То есть ТЕОРЕТИЧЕСКИ вы реально готовы изменить свой взгляд если я приведу вам действительно убедительные факты ? Вы готовы безоговорочно верить анониму в интернете, да допустим я засветил свое лицо раньше выложив пару роликов, но много говорящих голов. Я конечно понимаю что есть лидеры общественного мнения или что-то в этом духе. Но надо же иметь критическое мышление. Если человек готов на основе публикаций анонима в интернете что-то делать , ну ... извините пожалуйста тут уже эволюционный закон Дарвина срабатывает , такому человеку вообще сложно жить, как он еще выжил , ведь в интернете столько всего пишут. ДА я пишу свои мысли по поводу.

Я даже не лидер общественного мнения ( инфлюЭнсер (?) или как это называется) что бы на меня ориентироваться , хотя я бы с еще большей осторожностью и к их мнениям относился . Все что я озвучиваю мое личное мнение, мое наблюдение . ТО что я делаю это публично - так это разрешено законом. Свои мозги надо иметь. И пользоваться ими . Вижу своей моральной обязанностью противостоять . В начале темы было очень много тех кто разносил страхи ! теперь количество более менее выровнялось если я увижу более адекватных форумчан которые разделяют мое мнение по поводу - то есть категорически против любых ограничений для не вакцинированных и категорически против принудительных медицинских процедур и дискриминации на основе наличия\отсутствия прививок - я сразу освобожу место . Пока что я не вижу баланса без меня. С радостью бы уступил свое место кому-то . Еще раз ни под каким предлогом нельзя покушаться на права людей, нацисты делали опыты над людьми в концлангерях они же делали ограничения и сорта людей , теперь опять появляются сорта людей и опять вводят ограничения и принуждают к мед процедурам . Пока это не прекратиться я вижу необходимость отстаивать базовые права - гулять в парке, ходить в людные места, работать , и так далее . Это беспрецедентно ! со времен нацистов никто не предпринимал таких массовых дискриминаций и принуждений. Вот подскажите пожалуйста , вы в всерьез будете доверять кому бы то не было в интернете, какому-то первому встречному анониму в интернете ? И будете реально руководствоваться его идеями ? То есть ТЕОРЕТИЧЕСКИ вы реально готовы изменить свой взгляд если я приведу вам действительно убедительные факты ? Вы готовы безоговорочно верить анониму в интернете, да допустим я засветил свое лицо раньше выложив пару роликов, но много говорящих голов. Я конечно понимаю что есть лидеры общественного мнения или что-то в этом духе. Но надо же иметь критическое мышление. Если человек готов на основе публикаций анонима в интернете что-то делать , ну ... извините пожалуйста тут уже эволюционный закон Дарвина срабатывает , такому человеку вообще сложно жить, как он еще выжил , ведь в интернете столько всего пишут. ДА я пишу свои мысли по поводу.Я даже не лидер общественного мнения ( инфлюЭнсер (?) или как это называется) что бы на меня ориентироваться , хотя я бы с еще большей осторожностью и к их мнениям относился . Все что я озвучиваю мое личное мнение, мое наблюдение . ТО что я делаю это публично - так это разрешено законом. Свои мозги надо иметь. И пользоваться ими . Вижу своей моральной обязанностью противостоять . В начале темы было очень много тех кто разносил страхи ! теперь количество более менее выровнялось если я увижу более адекватных форумчан которые разделяют мое мнение по поводу - то есть категорически против любых ограничений для не вакцинированных и категорически против принудительных медицинских процедур и дискриминации на основе наличия\отсутствия прививок - я сразу освобожу место . Пока что я не вижу баланса без меня. С радостью бы уступил свое место кому-то . Еще раз ни под каким предлогом нельзя покушаться на права людей, нацисты делали опыты над людьми в концлангерях они же делали ограничения и сорта людей , теперь опять появляются сорта людей и опять вводят ограничения и принуждают к мед процедурам . Пока это не прекратиться я вижу необходимость отстаивать базовые права - гулять в парке, ходить в людные места, работать , и так далее . Это беспрецедентно ! со времен нацистов никто не предпринимал таких массовых дискриминаций и принуждений. yama Повідомлень: 3821 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7639 раз. Подякували: 868 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3758375937603761> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7734 8031415

Gennadiy777 Вів 21 вер, 2021 18:57